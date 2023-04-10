Twitter eski mavi tikleri kaldırmaya başlarken bunun yerine satış ortağı rozetlerini duyurdu. Bu ortaklık rozetleri, bir hesabın doğrulanmış onay işaretinin yanında görünecek. Rozetlerin birincil amacı kullanıcının ana hesabına işaret ediyor.

Geçtiğimiz günlerde T(w)itter Daily News, bu özelliğin kullanıma sunulmaya başlandığını ve eski ABD Başkanı Barack Obama‘nın hesabında görülebileceğini belirtti. Tweet’e yanıt veren Elon Musk, “Bu, taklit riskini azaltmak için harika olacak” dedi.

NEWS: Fmr President Obama gets an affiliate badge on Twitter 👀 pic.twitter.com/Wv81tRd8lY — T(w)itter Daily News  (@TitterDaily) April 7, 2023

1 Nisan, şirketlerin ve bireylerin hesapları için doğrulama işaretleri için ödeme yapmaları gereken son tarihti. Bunu yapmadıkları takdirde Twitter mavi tik işaretlerini kaldıracak. Günler geçmesine rağmen bazı kullanıcılar hesaplarında hala mavi tik işaretleri görmeye devam ediyor, ancak bunların yakında kaldırılması bekleniyor. Twitter Blue aboneliği bireysel kullanıcılar için aylık 8 dolar.

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Twitter kısa bir süre önce şirketler ve markalar için altın onay işareti getirmiş ve devlet hesaplarını gri onay işaretine kaydırmıştı. Sosyal ağın ABD’deki yeni Twitter Doğrulanmış Kuruluşlar programına abonelik, altın ya da gri onay işareti rozetini korumanın tek yolu olacak. Abonelik aylık 1.000 dolar (artı vergi) ve her bir ek bağlı kuruluş alt hesabı için aylık 50 dolara (artı vergi) mal olacak.