Twitter eski mavi tikleri kaldırmaya başlarken bunun yerine satış ortağı rozetlerini duyurdu. Bu ortaklık rozetleri, bir hesabın doğrulanmış onay işaretinin yanında görünecek. Rozetlerin birincil amacı kullanıcının ana hesabına işaret ediyor.

Geçtiğimiz günlerde T(w)itter Daily News, bu özelliğin kullanıma sunulmaya başlandığını ve eski ABD Başkanı Barack Obama‘nın hesabında görülebileceğini belirtti. Tweet’e yanıt veren Elon Musk, “Bu, taklit riskini azaltmak için harika olacak” dedi.

NEWS: Fmr President Obama gets an affiliate badge on Twitter 👀 pic.twitter.com/Wv81tRd8lY

— T(w)itter Daily News  (@TitterDaily) April 7, 2023