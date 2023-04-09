ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ve NATO‘nun Rusya’nın işgalini püskürtmek için Ukrayna’yı destekleme planlarını detaylandıran gizli belgeler internete sızdı ve Pentagon tarafından bir soruşturma başlatılmasına neden oldu. Belgeler şu sıralar Twitter ve Telegram’da paylaşılsa da, ilk olarak Minecraft Discord sunucusunda ortaya çıkmış. ABD ve NATO böyle bir hatayı nasıl yapabildi!

Koskoca Pentagon Savaş Belgelerini Minecraft Discord Sunucusuna Kaptırmış!

Rusya bir yıldan uzun bir süre önce Ukrayna’yı işgal etti ve bu sürenin çoğunda Ukrayna savunmada kaldı. Ancak görünen o ki, Ukrayna cephesi de artık saldırıya geçmeyi planlıyor. Sızdırılan ve Mart ayı başlarına ait olduğu anlaşılan belgeler kayıp seviyelerini ve NATO’nun Ukrayna ordusunu destekleme planlarını gösteriyor.

Sızan belgelerin internette dolaşan iki farklı versiyonu var ve bunlardan biri, Ukraynalı kayıpların sayısını arttırırken ölen Rusların sayısını azaltmak için değiştirilmiş gibi görünüyor. Orijinal zayiat değerlendirmesinde Rus kayıplarının sayısı 35,000 civarında gösterilirken, değiştirilmiş belgede Moskova’nın sadece 16,000 asker kaybettiği iddia ediliyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre, sızıntının ilk versiyonu 5 Nisan’da Reddit benzeri bir oluşum olan 4chan’de ortaya çıktı. Bu sızıntı üç belge içeriyordu ve orijinal kaynak değildi. Değiştirilmemiş orijinal belgeler ise 4chan’den önce Minecraft Discord sunucusunda ortaya çıkmış.

Oyun tartışma grubundaki versiyon, Kharkiv ve Kherson haritalarının yanı sıra tamamen gizli olan bazı ekipmanlara ait detayları da içeriyordu. Bu görüntüler Discord sunucusunda halen dolaşıyor.

4chan sızıntısında, fiziksel belgelerin buruşuk ve katlanmış kopyalarının paylaşıldığı görülüyor. 2017 yılında NSA (ABD Ulusal Güvenlik Ajansı) çevirmeni Reality Winner adlı bir kadın, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili bir istihbarat raporunu, kağıt parçalarının çıktısını alıp güvenli bir alandan dışarı çıkararak sızdırmıştı. Hükümet, Winner’ın belgeleri yazdırdığını tespit ederek sızıntının kaynağını belirleyebildi.

Beyaz Saray, sızıntıyı gösteren sosyal medya paylaşımlarını silmek için çalıştığını söylese de, bilgiler çoktan sosyal medyaya sızmış durumda ve bunun önü alınabilecek gibi durmuyor.

Twitter CEO’su Elon Musk, Pentagon’un görüntüleri internetten kaldırmaya çalıştığına dair bir habere yanıt olarak Twitter’da “Evet, bir şeyleri internetten tamamen silebilirsiniz. Bu tereyağından kıl çekmek gibi kolaydır ve saklamaya çalıştığınız şey hiç dikkat çekmez.” ifadelerini kullandı.

Bu, askeri sırların bir oyun forumuna ilk sızışı değil. Çevrimiçi askeri simülasyon oyunu War Thunder, önceki yıllarda birçok gizli askeri istihbarat sızıntısının kaynağı olmuştu. Ancak bunların hiçbiri bu denli büyük sızıntılar değildi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce NATO ve ABD’nin Ukrayna-Rusya savaşı planlarının internete sızması kabul edilebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!