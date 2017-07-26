Dünyanın en popüler güvenlik servislerinden Kaspersky Lab., bankalara musallat olmayı planlayan yeni Nukebot zararlısı hakkında kamuoyuna ciddi uyarılarda bulundu.

Kaspersky, çevrim içi bankacılık kullanıcılarının kimlik bilgilerini çalmak için geliştirilen NukeBot isimli yeni bir truva atını keşfedildi.Kaspersky Lab. araştırmacılarının tanımladığı kötü niyetli yazılım, TinyNuke’un daha saldırgan ve güçlü bir sürümü. Kötü niyetli araç., belirli bankaların verilerini hedefleyen kodlar içeriyor.

Siber suçluların elinde saldırıya hazır bir Truva atı bulunması, ciddi anlamda can sıkıcı bir haber. Neyse ki, daha tehdit tamamen ortaya çıkmadan bizi uyarak Kaspersky Lab., kayda değer bir başarılara imza attı. Şirketin analistleri zararlıyı tanımlarken ilginç ifadeler kullanıyor.