Baba oğul 3D yazıcı ile Lamborghini Aventador üretti

Amerika’da yaşayan bilim adamı Sterling Backus ve oğlu 3D yazıcı ile Lamborghini Aventador üretmeyi başardı.

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Otomobil ile ilgilenen çoğu insan Lamborghini markalı bir otomobile sahip olmak veya deneyimlemek istiyor. Ancak süper araba üreticisi Lamborghini’nin otomobillerinin çok pahalı olması ulaşılması zor hayal olarak görülüyor. Amerikalı bilim adamı ve tasarımcı Sterling Backus ise hayallerine ulaşmak için bilimin gücünü kullanmaya karar verdi. 640.00 dolar değerindeki Lamborghini Aventador modelini tasarımına baz alan bilim adamı atölyede 3D yazıcı kullanarak araba üretmeyi başardı. Projeyi oğlu ile birlikte yürüten Backus araca ait fotoğraf ve videoları Facebook sayfası üzerinden paylaştı. Avantedor modeline oldukça benzeyen arabanın yapımında dijital 3D modelleme kullanıldı.

Fotoğraflarda da görüldüğü üzere 3D yazıcı ile üretilen araç parçaları son aşamada birbirleri ile birleştirildi. Aracın çoğu parçasında 3D baskı plastik kullanılırken gerekli alanlarda ise metal kullanıldı. Aracın hassas noktalarında ise 3D parçalar karbon fiber ile güçlendirildi. 20.000 dolara projeyi yürüttüğünü söyleyen Sterling aracın motorunda Corvette modelinden alınma 2003 LS1 kullandığını söyledi. Backus proje sonlandığında ise aracın 3D baskı sayesinde gezegendeki en ucuz Lamborghini olacağını söyledi. Şanzıman tarafında ise Alman araba üreticisi Porsche’nin 911 model şanzımını kullanıldı. Ayrıca, projeyi yürüten bilim adamı arabanın herhangi bir hukiki sürece yol açacağını düşünmüyor.