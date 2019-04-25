Ford, kendini frenleyen alışveriş arabasını duyurdu

Ford, çocukların raflara, tabelalara ve diğer müşterilere çarpmasını engellemek için otomatik frenlemeli bir alışveriş arabasını duyurdu. Fütüristik görünümlü kendi kendini frenleyen alışveriş arabası, engelleri algılayan sensörler ile donatılmış, alışveriş yapanlara ve raflara çarpmasını önlemek için otomatik olarak yavaşlıyor.

Otomotiv sektöründeki teknolojilerle günlük hayatta karşılaştığımız sorunlara çare bulmak isteyen Ford, bunu ilk kez yapmıyor. Şirket daha önce, konveyör bantlı yatak ve gürültü engelleyici köpek kulübesi gibi projeler ile karşımıza çıkmıştı.

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Ford’un araç teknolojisi günlük yaşama etki ediyor

Ford’un alışveriş arabalarına getireceği otomatik fren sistemi, markanın araçlarda kullandığı Pre-Collision Assist sistemine dayanıyor. Bu teknoloji, yolculuk esnasında aracın etrafındaki diğer araçları, yayaları ve nesneleri tarayarak olası bir kaza anında otomatik fren yapıyor. Ford’un geliştirdiği otomatik fren yapan alışveriş arabaları da etraftaki insan ve nesneleri tarayıp gerektiğinde durarak olası bir çarpışmayı önlüyor.Bunu yapmak için de aracın etrafına yerleştirilen kamera ve radarlardan yararlanıyor.

Alışveriş sırasında, yarış pistleri gibi uzun, geniş süpermarket koridorları çocuklar için bir eğlence parkına dönüşebiliyor. Bazen de park yerinde aldığınız ürünleri arabaya doldururken alışveriş sepetini durduramıyorsunuz. Bu gibi durumlar için nesneleri algılayıp kendini durduran sepet işe yarayabilir.

Ford’un “otomatik fren yapan alışveriş arabası” projesinin amacı Pre-Collision Assist teknolojisini insanlara tanıtmak ve bu teknolojinin sürücüler için ne kadar faydalı olduğunu herkese göstermek. Şimdilik prototip olan otomatik fren yapabilen alışveriş arabasının, yakın gelecekte Ford’un inovasyonları arasına katılması bekleniyor.