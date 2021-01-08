Azizler filmi, Netflix Orijinal İçeriği olarak yayına girdi

Azizler filmi, dijital yayın platformu Netflix tarafından bugün itibarıyla yayınlandı. Bütün hakları Netflix’e satılan film, “Netflix Orijinal Filmi” etiketiyle duyurulmuştu. Bir Başkadır dizisini yazıp yöneten Berkun Oya’nın kaleminden dökülen Azizler, şampiyonlar ligi gibi bir oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

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Azizler, pandemi nedeniyle vizyona giremedi; sonra Netflix satın aldı

Azizler filmi pandemi nedeniyle bir türlü vizyona girememişti. Bildiğiniz gibi koronavirüs salgınının derinden yaraladığı sektörlerin başında gelen sinema sektörü, 2020 yılında Türkiye’de ve global pazarda ünlü filmlerini vizyona sokamamıştı. Hatta bu durum nedeniyle Wonder Woman 1984 gibi yüksek bütçeli bir filmin dijital yayın platformu HBO Max’te yayınlandığına şahit olduk. Ancak pandemi nedeniyle dijital yayın platformlarında izleyicilerin karşısına çıkan tek film Wonder Woman 1984 değil.

Azizler ve 9 Kere Leyla adlı iki Türk filmi de Wonder Woman 1984’le aynı kaderi paylaşıyor. Türkiye’de vizyona bir türlü giremeyen bu filmlerin tüm yayın haklarını satın alan Netflix, aralık ayında öncelikle 9 Kere Leyla’yı yayınlamıştı. Şimdiyse Netflix, Azizler filmini de bugün itibarıyla kullanıcılarının beğenisine sundu.

Azizler filminin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Engin Günaydın’ın yanı sıra Bir Başkadır’dan tanıdığımız Fatih Artman yer alıyor. Zaten sinema sektörünün duayeni olan bu isimlerin bir araya geldikleri zaman ortaya çıkan bir filmin izlenebilir olmama şansı yok. Hani soğan, biber ve domatesi tencereye atıp üzerine ne eklersen yemek oluyor ya, işte bu oyuncularımız da tam öyleler. Haluk Bilginer, Engin Günaydın ve Binnur Kaya işin içinde olunca otomatikman muhteşem bir içerik mutlaka ortaya çıkacaktır.

Azizler filmi oyuncuları

Engin Günaydın Haluk Bilginer Binnur Kaya Öner Erkan İrem Sak Fatih Artman Gülçin Santırcıoğlu İlker Aksum Hülya Duyar Göktuğ Yıldırım Helin Kandemir

Azizler filmi konusu: Tekdüze yaşamından ve çevresindeki herkesten bunalan Aziz, saplanıp kaldığı kısır döngüden çıkmak için bir oyun oynamak zorunda. Komik ve trajik bir kaçış hikâyesi. Filmin türü ise Netflix’te kara-komedi ve dram olarak belirtiliyor.