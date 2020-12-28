Dizi/Film/Kitap
Netflix Türkiye, Ocak 2021 içeriklerini açıkladı!
Netflix, aralarında iki tane Türk yapımı içeriğin de olduğu Ocak 2021 tarihinde kataloğuna ekleyeceği dizi ve filmleri duyurdu. Her zaman olduğu gibi eklenecek içerikler arasında bir sürü dizi ve filmin yanı sıra belgesel-film tarzı içerikler de bulunuyor. Peki Ocak 2021’de Netflix’e eklenecek filmler ve diziler neler?
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Drama, suç, belgesel, kara-komedi… Ocak 2021, özellikle bu dörtlü komboyu sevenler için mükemmel bir ay olacak. Netflix’in yılın ilk ayında kataloğuna ekleyeceği içerikler arasında, benim de şahsen uzun süredir beklediğim Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak adlı suç konulu bir mini dizi de bulunuyor.
Bir adet film bir adet de dizi olmak üzere iki adet Türk yapımı Netflix orijinal içeriğinin de bulunduğu listeye detaylı olarak aşağıdaki bilgiler aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
Netflix Türkiye Ocak 2021 içerikleri
- Tony Parker: The Final Shot (6 Ocak 2021)
- Pieces of Woman (7 Ocak 2021)
- LUPIN (8 Ocak 2021)
- Azizler (8 Ocak 2021)
- Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak (13 Ocak 2021)
- Disenchantment (3. Kısım – 15 Ocak 2021)
- Menajerimi Arayın (4. Sezon – 21 Ocak 2021)
- Winx Efsanesi: Kader (22 Ocak 2021)
- Beyaz Kaplan (22 Ocak 2021)
- Penguen Bloom (27 Ocak 2021)
- Gerçek Hazine (29 Ocak 2021)
- The Dig (29 Ocak 2021)
- 50m2 (27 Ocak 2021)
- Cobra Kai (3. Sezon – 2 Ocak 2021)
Ocak 2021 tarihinde Netflix Türkiye arşivine eklenecek içerikler arasında, Netflix’in en yeni Türk orijinal içeriği olan 50m2 dikkat çekiyor. Leyla ile Mecnun gibi ülkemizin başarılı eserlerini de kaleme alan Burak Aksak’ın kaleminden dökülen dizi, 2020’nin başlarından beri konuşuluyordu ve açıkçası hatırı sayılır bir kitle tarafından da uzun zamandır heyecanla bekleniyordu.
Netflix, bugün YouTube ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 50m2 dizisiyle ilgili küçük bir tanıtım videosu paylaştı. Paylaşılan şey fragman olmadığından dolayı haliyle diziden pek de bir kesit göremedik, ancak en azından artık tarihi kesinleşti; 50m2, 27 Ocak 2021’de Netflix’te yayınlanacak.
Dizi/Film/Kitap
Joker filmi, BluTV kataloğuna eklendi!
Dünyaca ünlü Joker filmi bugünden itibaren BluTV platformunun kataloğuna eklendi. Google Play Filmler’de 24,99 TL; Apple TV’de ise 18,99 TL olan filmi, böylelikle eğer BluTV üyeliğiniz varsa ekstra bir para vermeden izleyebileceksiniz.
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Joker filmi artık BluTV üzerinden izlenebiliyor
Dağıtımını Warner Bros. Pictures’in üstlendiği ve geçtiğimiz yıl vizyona giren Joker filmi, 1,074 milyar dolarlık gişe hasılatı ile büyük başarıya ulaşmıştı. Türk sinemalarında da izleyicilerin karşısına çıkan efsanevi film, hâlihazırda Apple TV ve Google Play Filmler’den de satın alınarak izlenebiliyor. Bugün ise dijital yayın platformu BluTV, filmi kendi kataloğuna eklediğini duyurdu.
BluTV sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada filmden yaptığı kısa alıntıyı paylaşarak, “#JOKER şimdi BluTV’de.” ifadeleriyle filmin sevenlerine müjdeli haberi verdi. Artık BluTV üyeliğiniz varsa herhangi bir ekstra ücret ödemeye gerek kalmaksızın istediğiniz zaman istediğiniz saatte Joker filmi Türkçe alt yazı desteğiyle karşınızda olacak. Bu arada 11 dalda Oscar’a aday olan filmin, Joaquin Phoenix’in performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Film Müziği Oscar’ının sahibi olduğunu küçük bir dipnot olarak ekleyelim.
Joker filmi ne anlatıyor?: Gotham City’de yaşayan başarısız komedyen Arthur Fleck, babasız büyümüş bir palyaçodur. Arthur’un en yakın arkadaşı olan annesi onu Happy adıyla çağırır. Ancak bu ismin ona yüklediği misyon, Arthur’un toplumdan dışlanmasına ve zorbalığa uğramasına engel olamaz. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham’da suç ve kaosun içinde bulur. Zamanla, dışlanmışlığın vermiş olduğu hayal kırıklığıyla da alter egosu Joker’e dönüşür. 11 dalda Oscar’a aday olan film; Joaquin Phoenix’in performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Film Müziği Oscar’ının sahibi oldu.
BluTV arşivindeki içerikleri her geçen gün genişletmeye tam gaz devam ediyor. BluTV’deki dünyaca ünlü içerikler yalnızca Joker filmi ile sınırlı değil; platform geçtiğimiz günlerde de Friends dizisini kataloğuna eklediğini duyurmuştu. Eğer BluTV üyeliğiniz yoksa, aylık 22,90 TL’lik fiyat etiketiyle bünyesinde bir sürü dizi ve film barındıran BluTV’ye bir şans verebilirsiniz.
BluTV üyeliği nasıl açılır?
Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital yayın platformlarına rakip olarak Türkiye’deki kullanıcılarına hizmet veren BluTV’nin aylık 22.90 TL’lik bir üyelik ücreti bulunuyor. Eğer Friends dizisini izlemek isterseniz, hemen şimdi https://www.blutv.com/kayit linkine tıklayarak üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Dizi/Film/Kitap
Amazon Prime Türkiye kataloğundan çoğu dizi ve film kaldırılıyor
Amazon Prime Türkiye kataloğundan, (Amazon Original’ler hariç) film ve dizilerin büyük çoğunluğunun 2021’den itibaren kaldırılacağına dair uyarılar gelmeye başladı. Prime Video uygulamasında gösterilen uyarıda, “8 gün içinde Prime yayınından kaldırılacak” gibi ifadeler yer alıyor. Kaldırılacak olan içeriklerin geri eklenip eklenmeyeceğiyse bilinmiyor.
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Prime Video Türkiye kataloğundaki içeriklerin çoğu 2021’de kaldırılacak
Eylül ayının ikinci haftasından itibaren Türkiye pazarına resmen girişini yapan Amazon Prime, kısa süre içerisinde tüm ilgileri üzerine çekmeye başladı. Sadece 7,90 TL’lik fiyatıyla Türkiye şartlarında oldukça uygun bir fiyat etiketiyle faaliyetlerine devam eden Prime, bünyesinde bir sürü dizi/film barındırıyor. Bu filmler içinse herhangi bir ek ücret istemeyen Amazon’un, yeni yılda çoğu dizi ve filmi Türkiye kataloğundan kaldıracağı ortaya çıktı.
Amazon Prime kullanıcıları, son günlerde Video uygulamasına girdiklerinde Amazon’un kendi yapımları hariç neredeyse her 3 içerikten 2’sinde, “7 gün içinde Prime yayınından kaldırılacak.” uyarısı gördüklerini söylüyorlar. Bu diziler ve filmler arasında; Müfettiş Gadget, The Godfather, Downton Abbey, Er Ryan’ı Kurtarmak, Dövüş Kulübü gibi içerikler bulunuyor. Sadece bu üç içeriklerle sınırlı olmayan söz konusu uyarı, Prime Video Türkiye kataloğundaki daha buraya yazmadığım çoğu dizide ve filmde var.
Amazon Prime müşteri hizmetleri, problemin lisanstan kaynaklandığını söyledi
Amazon Prime kataloğundaki içeriklerin neden kaldırılacağıyla ilgili olarak hem kendi merakımı hem de sizlerin merakını giderebilmek için, konuyu müşteri hizmetlerine sordum. Prime Video Türkiye müşteri hizmetleri konuyla ilgili soruma verdiği cevapta, bu içeriklerin kaldırılmasının sebebinin lisans haklarından dolayı olduğunu ifade etti.
Müşteri hizmetlerinin açıklamasına göre Amazon Original içerikleri dışında, Amazon’un lisans haklarını satın alarak kataloğuna eklediği filmlerin belli bir lisans süresi bulunuyor; bu lisans süresi bitince de içerikler yasal zorunluluktan dolayı kaldırılıyor. Kaldırılan içeriklerin yeniden Amazon Prime Türkiye kataloğuna eklenip eklenmeyeceğiyse belli değil. Bunu da Amazon Prime müşteri hizmetlerine sorduğumda, lisansın yeniden alınabilmesi durumunda içeriğin Türkiye kataloğuna ekleneceği cevabını aldım. Bu bilgi dışında müşteri hizmetleri kendilerinin de daha fazlasını bilmediklerini söyledi.
7,90 TL’lik fiyatı sayesinde oldukça uygun fiyatlı olarak görülse de, sırf dizi ve film için Amazon Prime’a üye olmak isteyenler bu durumdan hiç hoşnut olmayacaklar. Elbette ki Amazon’un Türkiye için 2021 stratejilerini veya hedeflerini bilmiyoruz, belki de daha dolu dolu bir içerik ekosistemiyle karşımıza çıkacaklardır. Fakat kaldırılan içeriklerin yeri bir şekilde doldurulmazsa, Prime Video tarafında herhangi bir albeni kalmamış olacak.
Dizi/Film/Kitap
Queen’s Gambit, Funko Pop ile ölümsüzleşiyor
Queen’s Gambit, bulunduğumuz sene boyunca kısa sürede geniş bir kitleye sahip oldu. Netflix’in önemli yapımlarından biri olan dizi, Funko Pop ile iş birliği yaptığını duyurdu.
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Queen’s Gambit, Funko Pop için tasarlandı
Netflix‘in sürpriz dizisi, kendi Funko Pop setini oluşturuyor. Yaratılan bu figürler üç tane. Beth Harmon rolünü canlandıran Anya Taylor-Joy, seçtiği kıyafetleri figürlerle birleştirdi. Fakat seçtiği kıyafetlerin hiçbiri satrançla ilgili değil. Tamamı dizide giymiş olduğu üç farklı parçadan oluşuyor. Queen’s Gambit’in hayranları yaratılan bu bebekleri merakla bekliyor. 2020 yılına damgasını vuran dizinin bir parçası olmak için hayranları bu Pop setini satın alabilirler. Bunun yanında çoğu izleyici, Queen’s Gambit’in neden Funko Pop‘la iş birliği yaptığını merak ediyor.
Funko Pop ile iş birliği yapan dizi, popülaritesi ve hakkında yapılan iyi yorumlar sebebiyle Funko Pop’u seçmedi. Funko Pop’u seçme nedeni; belli bir kitleye hitap etmesi ve geçici olabilen popüler içeriği sağlamlaştırması. Netflix, özellikle 2020 yılında bazı diziler yüzünden karmaşık diyebileceğimiz bir yayın akışı sürdürdü. Fakat bazı içerikleri anlık çıkışlar sonrasında hemen unutuldu. Birçok izleyici, oluşturulan hitlerden çoğunu hatırlamıyor.
Bilindiği üzere Funko Pop, dizi ve film karakterleriyle iş birliği yapmadan önce bu kadar popüler değildi. Yaratılan karakterler, Pop’a uyarlanınca izleyiciler daha fazla ilgi göstermeye başladı. Funko Pop, popülaritesini Stranger Things ve Money Heist gibi karakterleri dönüştürdükten sonra kazandı diyebiliriz.
Yaratılan Funko Pop karakterleri, belli bir kitleye hitap ediyor. Bu kitle, özellikle aradıkları bir Funko Pop varsa, bunun için hem çokça zaman hem de çokça para harcıyorlar. Şirket bunu, özellikle bir hayran yatırımı olarak görüyor. Netflix yaratılacak Funko Pop bebeği varsa, bunu popüler olan dizi veya film karakterleri için yapıyor. Ayarlanan karakter, iki aydan kısa bir sürede Funko Pop için tasarlanıp üretiliyor. Queen’s Gambit’in 23 Ekim prömiyer tarihine baktığımız zaman Beth Harmon, Funko Pop için mükemmel bir karakter. Seçilen kıyafetler ve Pop bebekler önümüzeki yıl 20 Nisan’da gönderilmeye başlanacak.
Netflix’in Funko Pop için seçtiği şovların çoğu, önümüzdeki yıllarda hatırlanmayacak. Fakat izleyiciler için Pop bebekler, uzun vadede birer anı olarak kalacak. Genellikle dekor için kullanılan bebekler, yeni tasarımlarını bekliyorlar. İzleyiciler de Queen’s Gambit’in Pop bebeği için fazlasıyla sabırsız.
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