Dizi/Film/Kitap
Wonder Woman 1984 için ilk fragman yayınlandı!
“Wonder Woman’ı modern dünyaya getirmek istedik” açıklamasıyla dikkat çeken Patty Jenkins’in yönetmen koltuğunda oturduğu film için ilk fragman yayınlandı.
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Wonder Woman 1984, 5 Haziran 2020’de Vizyona Girecek
Dc Comics evreniyle ortaya çıkan,kadın süper kahramanlar dünyasına yeni bir bakış kazandıran ve aldığı olumlu eleştirilerle sık sık kendinden söz ettiren yapım için ilgi büyük.2017 yılında yayınlanan yine sevilen oyuncu Gal Gadot’un canlandırdığı ilk Wonder Woman hatırlarsanız büyük ölçüde I. Dünya Savaşı sırasında yapılmıştı,karakter ölümsüz olduğu devam filminde yaşlanmadı.Warner Bros’un söylemlerine göre Diana Prince’ı bu kez Sovyetler Birliği’ne karşı zorlu bir mücadele verirken göreceğiz.
Fragmanda en çok dikkat çeken şey ise Steve karakterinin geri dönüşü oldu,ilk filmin sonunda öldüğünü gördüğümüz karakter yine Wonder Woman’ın en sadık dostu olacak.Filmin kötüsü Max Lord’u canlandıran tarafta Narcos ve Game of Thrones gibi yapımlardan hatırlayacağımız ünlü oyuncu Pedro Pascal yer almakta.2014 yapımı Godzilla filminden tanıdığımız Dave Callaham ve The Flash,Titan gibi dizilerin yaratıcılarından Geoff Johns yapımın senaryosunu kaleme alıyor.
Filmin seriden ayrı bir şekilde,devam filmi niteliğinde değil karakterimizi geçmişinde bir yolculuğa çıkaran,evrenden bağımsız olarak anılması dikkat çekiyor.Peki siz Wonder Woman 1984 filminin fragmanını nasıl buldunuz ?
Dizi/Film/Kitap
James Bond No Time to Die için ilk fragman yayınlandı!
James Bond No Time to Die için,pazartesi günü yayınlanan tanıtımdan hemen sonra bol aksiyonlu ilk fragman da paylaşıldı.
Serinin 25. filmi ile James Bond rolüne veda edeceğini açıklayan Daniel Craig’in oynadığı filme ilgi büyük.Sık sık yönetmen arayışında olması ile gündeme gelen film de,son olarak True Detective,Maniac gibi yapımlardan hatırlayacağımız Cary Fukunaga yönetmen koltuğunda oturuyor.Prodüksiyon kısmında yaşanan sorunlara rağmen hayranlarının umutlarını geri kazanmayı başaran yapım ilk olarak İngiltere’de 2 Nisan 2020 tarihinde vizyona girecek.
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Filmin oyuncu kadrosunda kötü karakter olarak göreceğimiz Oscar Ödüllü oyuncu Rami Malek ve Lea Seydoux,Ben Whishaw,Christoph Waltz,Rory Kinnear,Ralph Fiennes,Ana de Armas,Lashana Lynch,Billy Magnussen gibi sıra dışı yetenekler karşımızda olacak.
Filmin hikayesinde ise,MI6’te yer aldığı görevinden ayrılıp sessiz ve sakin bir hayat süren Bond‘u eski dostu Felix Leiter’in ziyaretiyle tatilini sonlandırıp,kaçırılan bir bilim adamını kurtarmaya çalışırken izleyeceğiz.
Oyuncu kadrosundan da anlaşıldığı kadarıyla filmin geçmiş serileriyle bir çok bağlantı noktası bulunacak.Bakalım James Bond No Time to Die son filme yakışır bir başarı yakalayabilecek mi ?
Dizi/Film/Kitap
Black Widow solo filmi için fragman geldi!
Black Widow 2020 yılında Marvel Sinematik Evreni‘nin kozlarından biri olacak. Merakla beklenen ve Natasha Romanoff‘u daha iyi tanımamızı sağlayacak olan yapım için tanıtım fragmanı geldi.
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Kadroda güçlü isimlerin olduğu filmde birkaç kere Marvel yapımlarında gördüğümüz Black Widow, yani Natasha Romanoff’u Scarlett Johansson oynuyor. Fragmanda ise Black Widow’un kardeşi diğer Black Widow Yelena Belova’nın ve Red Guardian’ın da yer alacağını görmekteyiz. Florence Pugh diğer Black Widow olurken Alexei Shostakov adındaki Rusların Kaptan’ı Red Guardian’a ise David Harbour hayat verecek.
Avengers: Endgame’de kendini feda eden Natasha’nın Black Widow olarak Avengers ekibinden ayrı olarak yaptıklarını ve yaşamını göreceğimiz Black Widow, Mayıs 2020’de vizyonda olacak.
Dizi/Film/Kitap
Sonic Movie: Yeni fragmanla, kirpi tamamen yenilendi!
Sonic filmi, bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda yayınlanan tanıtım videosuyla birlikte seyirciye sunulmuştu. Fakat gelen tepkilerin ardından yapımcı firma kirpinin dizaynını tamamen değiştirmeye karar vermiş gözüküyor.
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Sonic’i hepimiz 2000’li yılların başında çizgi film kuşağında gözlerimizi kamaştıran hızlı koşabilen bir kirpi olarak tanıyoruz. Şu an bile hala çizgi film sektöründe yeni versiyonları çıkan karakterin hızlı koştuğunu ve bununla birlikte etrafında bir ışık hüzmesi bıraktığını biliriz. Böylece düşmanlarla baş edebilir. Yüzükleri toplar ve Dr. Eggmen ile baş edip arkadaşlarının imdadına koşar. Peki tanıdığımız Sonic nerede?
Geçtiğimiz aylarda Sega, Paramount Pictures ile antlaşma yaparak lisans haklarını karakterle ilgili bir film yapması için devrini sağlamıştı. Bu antlaşma sonunda da aşağıda gördüğünüz çizgi karakteri yapım şirketi biz seyircilere sunmuştu.
Görüldüğü üzere, bu bizim senelerdir bildiğimiz Sonic ile yakından uzaktan alakalı bir çizim değil. Kuzeni desek o da olamaz. Neden böyle oldu açıklayayım. Firma, yapımın çok çok erken bir aşamasını gösterime açtığı için bizim de karşımıza böyle bir sonuç çıktı. İnsanların ağır eleştirileri üzerine Sega, yapım şirketine baskı yaparak dizaynı değiştirdi ve alışılagelmiş karizmatik kirpi kafayı tekrar hayatımıza soktu.
Tanıtım videosundaki ilk izlenimlerimiz, oldukça komik, bir o kadar sempatik ve yakışıklı kirpimiz maceradan maceraya koşmaya devam ediyor. Fakat bir farkla, kahramanımız başına gelecekleri gerçek dünya atmosferinde yapmak zorunda. Yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Bilmeyenler için eski trailerı da aşağıya konumlandırıyorum.
Kullanıcılardan gelen yorumlar, verilen izlenimi tam tersine çevirmeyi başarmış gözüküyor. Kullanılan CGI’ın bile değiştiğini gördüğümüz filmde karakterin seslendirmesini ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Jim Carrrey üstlenmiş. Açıkçası ilk tanıtım videosundaki görünümü Jim bile kurtaramazdı onu belirtmeden de geçememek lazım.
Filmin yönetmeni Jeff Fowler, yılın başında çıkan ilk fragmanın ardından Twitter üzerinden bir gönderimde bulunmuştu. Açıklamalarında “Korkutucu tepkiler için sevenlerimizi teşekkürler” söylemlerinde bulundu. Son açıklamalarında ise “Böylesine bir fragman daha fazla heyecanlandıramazdı” dedi.
Filmin yönetmenin bile beğenmediği bir filmden hayır gelmeyeceği aşikardı. Güzel bir hamle yapıldığını söyleyebiliriz.