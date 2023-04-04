Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan törenle teslim edilmişti. Bugün ise kardeş ülke Azerbaycan’ın cumhurbaşkanı İlham Aliyev ikinci Togg T10X’i teslim aldı!

Erdoğan Twitter Hesabından Duyurdu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e Togg teslim edildiğini Twitter hesabı üzerinden duyuruan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye’nin gururu Togg’unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham İlham Aliyev, başkent Bakü’de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg’unu teslim aldı. Aliyev’e Togg’un anahtarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti. Aliyev, Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.

Togg’un üretimini kutlayan İlham Aliyev, aracın başkent Bakü’ye getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Aliyev, Togg’un ikinci arabasının Azerbaycan’da bulunmasını dostane ve kardeşçe ilişkilerin bir tezahürü olarak değerlendirdi.

Başkent Bakü’ye hakim Dağüstü Park’ta düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Bülent Aksu ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçıntaş, Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı katıldı.

Bu aracın Azerbaycan’a teslimi ülkelerimiz arasındaki dostluk bağını kuvvetlendirecektir. Bizler de Aliyev’e hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg’u ne zaman yollarda yaygın olarak görmeye başlayacağız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!