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AYDOĞAN’A RTX’Lİ SİSTEM KURDUK! | RTX 2080 Super sistem toplama
Yıllardır teknoloji editörü olarak çalışan Aydoğan’a Nvidia GeForce RTX 2080 Super bir sistem kurduk. Asus ROG Türkiye ve Nvidia Türkiye’nin desteğiyle hazırladığımız sistemin detayları, toplama aşaması ve Minecraft RTX ile RTX testini bu videomuzda görebilirsiniz.
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AYDOĞAN’A RTX’Lİ SİSTEM KURDUK! | RTX 2080 Super sistem toplama
Sistem özellikleri;
– AMD Ryzen 7 3800x işlemci
– ASUS ROG Strix GeForce RTX2080 SUPER Advanced Edition ekran kartı
– ASUS ROG Strix X750-F Gaming anakart
– Corsair Vengeance Pro RGB 2 x 8 GB bellek
– Kingston KC2000 1 TB NVMe M.2 SSD
– Corsair Carbide Series SPEC-04 kasa
– ASUS ROG Strix 650W Gold Güç Kaynağı
Test sonuçları;
Geekbench 5.2.2: 1353 tek çekirdek – 9362 çoklu çekirdek
3D Mark Time Spy: 12746
Cinebench R15: 204 tekli – 2151 çoklu çekirdek
Cinebench R20: 502 tekli – 4845 çoklu çekirdek
Test
En iyi tam kablosuz kulaklık hangisi? ANC ve ses testi!
Tam kablosuz kulaklıklar arasında en iyileri olarak kabul edilen Sony, Sennheiser, AirPods Pro gibi ürünleri sıraladık.
Daha önce yaptığımız “Görmeden puan ver” serimize benzer şekilde yaptığımız testte bu sefer gözleri bağlamadan ürünlerin gürültü engelleme ve ses performanslarına bakacağız.
Videoda yer alan ürünler;
1- Sony WF-1000XM3
2- Sennheiser Momentum TWS 2
3- Apple AirPods Pro
4- Huawei Freebuds 3
5- Honor Magic Earbuds
Test
2020’nin kralı hangisi? | Oppo Find X2 vs. Xiaomi Mi 10
Oppo Find X2 ile Xiaomi Mi 10 modellerini kıyaslıyoruz. Boyut, ekran, donanım ve birçok artısı ile kıyasladığımız iki telefondan hangisi daha iyi? Bu videomuzda anlatıyoruz.
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Find X2 kamera örnekleri; https://hwp.to/FindX2Ornek
Mi 10 kamera örnekleri; https://hwp.to/Mi10Ornek
Oppo Find X2 özellikleri
- 164.9 x 74.5 x 8 mm
- 209 g
- Gorilla Glass 6 + Seramik koruma
- 6,7 inç 1440 x 3168 piksel AMOLED ekran
- 120 Hz tazeleme hızı
- HDR10+ – DisplayMate A+
- Qualcomm Snapdragon 865
- Adreno 650
- 12 GB RAM
- 256 GB depolama
- 48 MP + 13 MP + 12 MP arka kamera
- 32 MP ön kamera
- Ultra video sabitleme
- 4K 60 fps kayıt
- 4200 mAh batarya
- 65 Watt hızlı şarj
Genel olarak Oppo Find X2 modeline baktığımızda özellikle ekran performansı ile Xiaomi Mi 10 modelinden sıyrılıyor. Aynı zamanda 65 Watt şarj desteği önemli. Şu anda ülkemizde en hızlı şarj olabilen tek telefon konumunda.
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Xiaomi Mi 10 özellikleri
- 162.5 x 74.8 x 9 mm
- 208 g
- Gorilla Glass 5 koruma
- 6,67 inç 1080 x 2340 AMOLED ekran
- 90 Hz tazeleme hızı
- HDR10+
- Qualcomm Snapdragon 865
- Adreno 650
- 8 GB RAM
- 256 GB depolama
- 108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera
- 20 MP ön kamera
- Video sabitleme
- 8K 30 fps kayıt
- 4780 mAh batarya
- 30 Watt hızlı şarj
- 30 Watt kablosuz şarj
- 5 Watt tersine şarj
Xiaomi Mi 10 modeline geldiğimizde batarya ön plana çıkıyor. Her ne kadar 30 Watt şarj desteği olsa da batarya ömrü daha uzun. Aynı zamanda kablosuz şarj ve tersine şarj gibi birçok artısı da yer alıyor. Kamera konusunda kağıt üzerinde 108 MP gibi bir artısı olsa da Oppo Find X2 karşısında bir adım geride kalıyor.
Donanım
Intel Core i9 10900 ve ROG Maximus XII Hero Wi-Fi incelemesi | Yeni Intel işlemciler neler sunuyor?
Intel Core i9 10900 Intel’in 10. nesil işlemci ailesinin en yeni üyelerinden biri konumunda. Peki performansı nasıl? Bu videomuzda yeni işlemciyi performansını en iyi şekilde yansıtabilecek Z490 çipseti ailesinden ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi anakartı ile beraber inceliyoruz.
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Test sistemi;
- Anakart: ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi
- İşlemci: Intel Core i9 10900
- Bellek: Corsair Vengeance Pro RGB 2 x 8 GB
- Ekran Kartı: ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition
- Soğutma: ROG Ryujin 240
- Depolama: Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD 1 TB
Intel Core i9 10900 özellikleri
Intel’in yeni nesil Comet Lake mimarisinden yola çıkılarak hazırlanan işlemcileri Intel Core i3, i5, i7 ve i9 masaüstü ailesi şeklinde geliyor. 10xxx adlarını taşıyan işlemcilerden test masamıza ise Intel Core i9 10900 modeli geldi. Çarpan kilidi açık olan K ibareli bir işlemci olmamasına rağmen oldukça yüksek performans göstermeyi başardı.
14 nm olarak üretilen işlemcide 10 fiziksel olmak üzere toplamda 20 çekirdek yer alırken 2,8 GHz baz frekansı ve 5,1 GHz Intel Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 frekansı özellikleri bulunuyor. Ayrıca Thermal Velocity Boost frekansı ile 5,2 GHz hıza çıkabilme kabiliyetine de sahip. 65 Watt TDP değeri sunan üründe Intel UHD 630 grafik birimi yer alıyor.
LGA1200’e geçiş
Yeni 10. nesil Intel işlemcilerde pin sayıları da değişti. Uzun süre boyunca LGA1151 kullanan Intel, 49 adet daha pin ile LGA1200’e geçti. Bu da sistemini Intel 10. nesile taşımak isteyen kişilre Z490 anakartı alma zorunluluğu getiriyor. Ancak LGA1151’e uygun işlemci soğutucularını yine LGA1200 ile kullanabileceksiniz.
ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi
Z490 anakartlar arasında en performanslı modellerden biri konumunda olan ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi, LGA1200’e uygun bir yapıda geliyor. En dikkat çekici özelliği ise soğutma ve yapay zekası olduğunu da belirtelim.
AI Suite ya da BIOS ekranı üzerinden neredeyse tek tık ile yapabileceğiniz bu hız aşırtma ve sistem performansı arttırma işlemleri ile hiçbir bilgisayar bilginiz olmasa dahi sisteminizi en doğru ve en yüksek performansta çalıştırabileceksiniz.
Anakarta geri dönecek olursak üzerinde yer alan soğutma blokları ve ısı borularıyla etkili bir soğutma imkanı sunan Maximus XII Hero Wi-Fi, birçok bağlantı noktasında da ekstra sağlamlık ve soğutma sağlamaya çalışmış.
Nvidia SLI ve AMD CrossFireX desteği de sunan kartta, bileşenler de en kaliteliler arasından tercih edilmiş. Bu bağlamda Intel AX201 ile Wi-Fi 6 ve Gigabit kablosuz internet desteği göze çarpıyor. Kablolu bağlantı için ise Intel 1 Gb ve Marvell 5 Gb olacak şekilde çift RJ45 LAN girişi olan cihazda hem kablolu internet bağlantısı hem de diğer cihaz ve NAS ürünleriyle direkt olarak kolay ve hızlı ağ bağlantısı alabilirsiniz.
Ses konusunda SupremeFX S1220 kodeki ile üstün bir çevresel ses desteği alan kartta Texas Instruments RC4580 amfisi de destekliyor. Ayrıca ESS ES9023P dac, yani dijitaleden analog dönüştürücü ile kusursuz ses performansı sunabiliyor.
Anakart üzerinde 8 fan bağlantısı, 1 AI pompa, su pompası+ bağlantısı, su giriş-çıkış sensörü ve su akış sensörü gibi birçok kartta göremediğimiz ekstra bağlantılar da mevcut. ayrıca 3 M.2 NVMe SSD, 6 sata bağlantısı görülüyor. 128 GB’a ve hız aşırtma ile 4800 MHz’e çıkabilen 4 adet bellek yuvaları da korumalı olarak tasarlanmış.
Ürün hakkındaki tüm detayları buradaki bağlantıdan görebilirsiniz.
İyi seyirler…