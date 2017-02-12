Avengers: Infinity War’un Çekimlerinden Görüntüler Paylaşıldı

Marvel’ın süper kahramanlarının bir araya geldiği Avengers serisinin yeni filmi Infinity War’un çekimleri Ocak ayında başladı.

Marvel, Avengers: Infinity War’un çekimlerinden bazı oyuncuların yer aldığı bir kamera arkası videosu yayınladı. Infinity War genellikle diğer Marvel filmlerinde bazılarını gördüğümüz sonsuzluk taşları üzerine olacak. Süper kahramanlar bu sefer bu taşlar için bir araya gelecek gibi gözüküyor.

Yayınlanan videoda Iron Man karakterini oynayan Robert Downey Jr., Spider-Man’i oynayan Tom Holland ve Star Lord’u oynayan Chris Pratt berber aynı sahnede yer alıyor. Bu filmle beraber önceki filmlere göre daha fazla Marvel kahramanı bir araya gelecek. 2008 yılının Mayıs ayında çıkan Iron Man 1 ile başlayan Marvel Cinematic Universe’te ilk defa bu kadar çok süper kahraman bir araya gelecek. Filmin yönetmenleri Anthony ve Joe Russo yaptıkları açıklamada Tony Stark’ın dünyayı güvende tutmak için elinden geleni yapacağını açıkladı. Captain America: Civil War’da yenilmezler arasında bazı anlaşmazlıklar yaşanmış ve kahramanlar birbirine düşmüştü. Avengers: Infinity War 4 Mayıs 2018 tarihinde sinemalarda olacak.