Alman otomotiv devi Audi bir süredir elektrikli otomobil pazarına yatırım yapmaktaydı. Geldiğimiz noktada bugün ise Alman dev, yeni elektrikli SUV modeli olan Audi Q6 e-tron’u tanıttı. Detaylara bakalım.

Audi Q6 e-tron neler sunuyor?

Audi Q6 e-tron iki farklı versiyon ile birlikte geliyor:

Q6 e-tron

SQ6 e-tron

Q6 e-tron, 285 kW gücünde bir motora sahip. Otomobilin 0 – 100 km/sa hızlanması 5.9 saniye olarak karşımıza çıkıyor. Q6 e-tron limitörle birlikte maksimum 210 km/sa hıza çıkabiliyor. SQ6 e-tron ise 380 kW güç üretiyor. Otomobil 0 – 100 km/sa hızlanmada da 4.3 saniye sunuyor. SQ6 e-tron limitörle birlikte maksimum 230 km/sa hıza çıkabiliyor.

Pil tarafında ise her iki modelde de 100 kWh büyüklüğünde bir pil bulunuyor. Q6 e-tron bu pil ile birlikte 625 km menzil sunuyor. SQ6 e-tron ise 598 km menzil sunuyor. Bagaja geldiğimizde ise bizleri 526 litrelik bir bagaj hacmi karşılıyor. Koltuklar yatırıldığında ise bu hacim 1529 litreye çıkıyor.

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İç tarafta ise bizleri Audi’den alışkın olmadığımız bir kokpit karşılıyor. Altı kesik direksiyonun arkasında hayalet gösterge paneli bulunuyor. Bilgi eğlence sistemi ise boydan boya uzanmış durumda. Bilgi-eğlence sistemi Android Auto ve Apple Car-Play destekliyor. Kapı içlerine ve konsola ambiyans aydınlatmalar döşenmiş. Otomobil SUV olmasına rağmen oldukça sportif bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor.