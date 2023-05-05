Teknoloji alanında uzman, yazar, içerik üreticisi Atıf Ünaldı 4-5-6 Mayıs 2023 tarihinde Ankara Congresium’da gerçekleşecek olan Türkiye’nin en kapsamlı girişimcilik etkinliği olan Girişim’23’te 5 Mayıs saat 15.00-15.30 arasında Kristal Salon’da konuşacak.

Girişimciler, bakanlıklar ve kamu kuruluşları, yerel otoriteler, donanım firmaları, patent firmaları, sivil toplum kuruluşları ve girişimcilik ekosistem oyuncularını yerlerini aldığı etkinlikte Atıf Ünaldı “Medya sektöründe yapay zeka uygulamaları ve girişimler” konulu bir konuşma yapacak.

Blokzincir, Sigorta Teknolojileri, Seyahat Teknolojileri, Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik Yapay Zeka, Akıllı Şehirler, Yeşil Teknolojiler, Eğitim Teknolojileri Sosyal Girişimcilik gibi alanlarda girişimcilik ve teknoloji ekosistemindeki en son yenilikleri, gelişmeleri ve yeni girişimlerin keşfedilebileceği, ilham verici konuşmacıların dinlenebileceği, Türkiye’nin en geniş katılımlı girişimcilik ve teknoloji etkinliği için geri sayım başladı.

Atıf Ünaldı kimdir?

Atıf Ünaldı, 1973 yılında dünyaya geldi. Teknoloji alanında uzmanlaşan ve düşünür olarak tanınan Ünaldı, kariyerine yazılım üreticisi olarak başladı ve daha sonra içerik üreticiliğine yöneldi. İnternet tarihi, televizyon teknolojileri ve internet etiği konularında uzmanlaşan Ünaldı, dört kitap yazarak bu konulardaki derin bilgisini okuyucularıyla paylaştı.

Ünaldı, teknoloji konusunda kamu yararını da gözeten internet televizyonculuğu konusunda bir derneğin uzun yıllar başkanlığını yaparak ülkenin bu alanda bilinçlenmesine katkı sağladı. Ayrıca, bu alanda regülasyonların oluşmasına da öncülük etti.

Ünaldı, Türkiye’nin birçok üniversitesinde internet ve yayıncılık konusunda öğretim görevlisi olarak görev yaparak öğrencilere bu alandaki bilgi ve deneyimlerini aktardır. İngiltere ve Dubai gibi ülkelerde düzenlenen çeşitli konferanslarda konuşmacı olarak ve konferansların yönetiminde görev aldı.

Netizenlist.com’un genel yayın yönetmeni olan Atıf Ünaldı, teknoloji dünyasında saygın bir isimdir. Evli olan Ünaldı’nın Selin Unaldi adında bir eşi ve Su ve Toprak adında iki çocuğu vardır.