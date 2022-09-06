Asya’nın en büyük oyun firmaları – Sony, NetEase ve Tencent – yeni formatları zorluyor. Çin devleri söz konusu olduğunda, ülke içindeki daha sıkı düzenlemelerin olumsuz etkilerini azaltmak için denizaşırı ülkelere açılmaya çalışırken satın alma ve yatırım çılgınlıklarına devam ediyor.

Her şirketin farklı bir stratejisi var. Örneğin NetEase, geçen hafta Fransız oyun geliştiricisi Quantic Dream’i satın alarak Avrupa’daki ilk tamamen sahip olduğu stüdyonun kuruluşunu işaret etti. NetEase ayrıca Japonya ve ABD’de oyun stüdyoları kurdu.

Yıllardır dünya çapında daha küçük oyun stüdyolarına yatırım yapma stratejisi izleyen Tencent, Elden Ring yapımcısı FromSoftware’den hisse aldı. Sony ayrıca Tencent ile birlikte şirkete yatırım yaptı.

Ve Sony geçen hafta Helsinki ve Berlin merkezli mobil oyun geliştiricisi olan Savage Game Studios’u satın aldığını söyledi.

Son zamanlardaki hareketlilik, oyun birleşmeleri ve satın almaların 2022’de bir patlama ile başlamasından sonra geliyor. Microsoft, Activision Blizzard’ı ocak ayında 68,7 milyar dolarlık tamamı nakit bir anlaşmayla satın almayı önerdi. Kısa bir süre sonra Sony, Destiny ve Halo geliştiricisi Bungie’yi 3,6 milyar dolara satın almayı planladığını duyurdu.

Üç Asyalı oyun devi için M&A stratejisinin farklı hedefleri var.

Sony

Sony’nin PlayStation’ı, oyun konsolu pazarına uzun süredir hakim durumda. Ancak konsol oyunları için iş modeli değişti. Bu sadece donanımı satmak ve ardından insanların yeni oyunlar satın almasını ummakla ilgili değil. İnsanların para harcadığı ve abonelik hizmetleri sattığı düzenli güncellemeler yoluyla bu oyunlardan gelir elde etmeye devam etmesiyle ilgili. Sony’nin, özellikle Bungie’nin satın alınmasıyla ilgili anlaşma akışı, bu itici gücü vurguluyor.

Veri şirketi Newzoo’da oyunlar için pazar lideri olan Tom Wijman, “Amaçları, oyuncuları tescilli donanımlarını satın almaya, PlayStation (PS Plus) tarafından işletilen abonelik hizmeti için aylık ücret ödemeye ve Sony’nin yaklaşık %30 indirim sağladığı PlayStation Store’dan oyun satın almaya itmek” dedi.

Sony ayrıca konsolların ötesine geçmek istiyor. Geçen hafta, yıllardır konsollarda çok baskın olan şirket için nispeten yeni bir girişim olan mobil oyunların gelişimini denetlemek için özel bir birim kurduğunu söyledi. Savage Game Studios’u satın almak, stratejinin bir diğer önemli parçası.

Wijman, “Sony, rekabetçi kalabilmek için konfor alanından çıkıyor” dedi.

Newzoo’ya göre, mobil oyunlardan elde edilen gelir, toplam oyun pazarının %50’sinden fazlasını oluştururken, konsollar satışların yaklaşık %27’sini oluşturuyor. Yani Sony pastanın daha da büyük bir parçasının peşinden gidiyor.

Sony’nin satın alımları, mobil oyunlara doğru genişlerken fikri mülkiyetini ve oyun kütüphanesini güçlendirmesine yardımcı olacak.

Tencent ve NetEase

Çin’in en büyük iki oyun şirketi Tencent ve NetEase, daha zorlu bir iç pazarla karşı karşıya kaldı ve bu da yurtdışındaki yatırım ve satın alma stratejilerinin önemini artırdı.

Geçen yıl, Çinli düzenleyiciler 18 yaşından küçüklerin çevrimiçi oyun oynayabilecekleri süreyi kısıtladı ve yeni oyunların onayını dondurdu. Çin’de oyunların piyasaya sürülmesi ve paraya çevrilmesi için düzenleyicilerin yeşil ışığına ihtiyacı var. Bu onaylar yalnızca nisan ayında yeniden başladı.

Bu arada, Çin’de ülkenin büyük şehirlerindeki karantinalar ekonomik büyümeye zarar verdi. Bu, Tencent de dahil olmak üzere Çin’in bazı teknoloji devleri için gelir artışının en kötü çeyreğine yol açtı. Daha zorlu bir iç pazarla Tencent ve NetEase, satın alımlar ve yatırımlar yoluyla büyümek için yurtdışına baktı.

Wijman, “Tencent ve NetEase, oyun işlerini öncelikle Çin’de kurdular. Artık kendi iç pazarları giderek daha fazla düzenlenmeye ve faaliyet göstermeleri zorlaştığına göre, bu iki şirket küresel genişleme stratejilerini hızlandıracak” dedi.

Tencent, League of Legends geliştiricisi Riot Games de dahil olmak üzere dünyanın en büyük oyun şirketlerinden bazılarına sahip veya bunlara yatırım yapmakta.

NetEase’in stratejisi, yüksek profilli fikri mülkiyet edinmeye odaklı. Quantic Dream’in satın alınmasıyla, Hangzhou merkezli şirket, yakında çıkacak bir Star Wars oyununu yayınlama erişimine sahip oldu. NetEase, Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi serilerine dayanan mobil oyunları ise daha önce yayınlamıştı.

Her iki şirketin yatırım stratejisinin bir başka parçası da konsol sektöründeki hedeflerini vurguluyor. NetEase ve Tencent, 2014 yılına kadar Çin’de 14 yıl boyunca yasaklanan konsollara değil, çoğunlukla PC ve mobil oyunlara odaklanarak büyüdü.

Ancak NetEase, bu yılın başlarında Japon oyun stüdyosunu işletmek için bir konsol endüstrisi emektarını işe aldı. Tencent’in sahibi olduğu geliştirici TiMi Studio, PC ve konsol oyunlarına odaklanmak için Montreal ve Seattle’da ofisler açtı.

Wijman, “Son olarak, Çin hükümetinin düzenlemesi kendi iç pazarlarında NetEase ve Tencent’e baskı yapmaya devam ederse, bence onlar da birleşme ve satın almaya istekli olacaklar. Küresel genişleme stratejileri daha yeni başladı.” dedi.