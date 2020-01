ASUS’tan fiyat-performans serisi laptoplar: TUF FA506/706!

Asus ROG, CES 2020’de yeni oyuncu kulaklığı ROG Strix Go 2.4 ve ROG Pugio II oyuncu mouse’unu tanıttı. Markanın yeni oyuncu sınıfı ürünler büyüleyici özellikler taşıyor.

ASUS ROG, oyun deneyimini bir üst düzeye taşıyan ROG Strix Go 2.4 kablosuz oyuncu kulaklığını tanıttı. Ayrıca iki elle de kullanılabilen ROG Pugio II kablosuz mouse’unu da duyurmuş oldu.

Yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisine sahip ve 2,4 GHz bağlantıyla oyunlarda hızlı geri bildirim sunan ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık, saatler boyunca oyun oynamanıza olanak sağlıyor.

PC oyuncularının ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen ve her iki elle de kullanılabilen ROG Pugio II kablosuz mouse’un ayarlanabilir yan düğmeleri, özelleştirilebilen sembolü, RGB aydınlatması ve ana düğme anahtarları ile kullanıcılar oyunları kendi istedikleri gibi kişiselleştirebiliyorlar.

ROG Strix Go 2.4 ile tepkime süresi oldukça düşük ses deneyimi!

ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık kullanıcıların uzun süre rekabetçi düzeyde oyun oynayabilmesi için tasarlandı. USB-C üzerinden şarj edildiğinde 25 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, oyunlarda mümkün olan en hızlı işitsel geri bildirimi sağlamak için düşük gecikme süreli 2,4 GHz bağlantıdan yararlanıyor.

Strix Go 2.4, USB-C uyumlu L biçiminde bir bağlantı aygıtıyla birlikte geliyor. Bu aygıt sayesinde kulaklığı USB-C girişine sahip bilgisayarlara, oyun konsollarına ve telefonlara bağlamak mümkün oluyor. Ayrıca yine birlikte verilen USB 2.0 ve 3,5 mm adaptörler de Strix Go 2.4’ü neredeyse tüm oyun cihazlarıyla uyumlu hale getiriyor. Katlanarak daha da kolay taşınabilir duruma gelen ROG Strix Go 2.4 çantalara kolaylıkla sığabiliyor.

Hava geçirmez bölüm içindeki 40 mm ASUS Essence sürücüleri ROG Strix Go 2.4’ün yüksek kaliteli sesler oluşturmasını sağlıyor. Kulaklıklar hem rahatlık hem de düzgün ses izolasyonu için hava geçirmez yalıtım parçalarına sahip. Strix Go 2.4, 3,5 mm ses jakı üzerinden bağlandığında 10 Hz ile 40 kHz arasında uzanan frekans tepkisiyle yüksek kaliteli sesler sunuyor.

Çift yönlü mikrofon, yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisinden yararlanıyor. Çok çeşitli ortam seslerinden oluşan dev bir veri tabanıyla eğitilen bu yapay zeka sayesinde Strix Go 2.4 çevresel gürültüleri tespit edip önlüyor. Kulak bölümünde gizli olan ikinci bir mikrofon da yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisi yardımıyla çevresel gürültüleri filtreden geçiriyor.

ASUS ROG Pugio II: Mekân tanımayan kablosuz oyuncu mouse’u!

Yeni ROG Pugio II, çok sayıda kullanışlı özellikle donatılan ve her iki elle de kullanılabilen bir kablosuz mouse. Saniyede 400 inçe kadar hareket hızlarında bile odağını kaybetmeyen 16.000 DPI sensöre, benzersiz DPI On-The-Scroll özelliği sayesinde kolaylıkla ince ayar yapmak da mümkün. Özel bir dizi özellik ile sensörün potansiyel performansından zahmetsizce yararlanılabiliyor.

ROG Pugio II, kablosuz bağlantı seçenekleri, ayarlanabilir yan düğmeler, kişiselleştirilebilen semboller, anahtar yuvaları ve RGB ışık bölgeleri gibi birçok özellikle donatıldı.

Pugio II farklı oyun tarzları için hem kablosuz hem de kablolu bağlantı olanağı sunuyor. 1000 Hz sorgu oranıyla profesyonel yarışmalardaki tepki hızlarından faydalanmak için ROG Pugio II, 2,4 GHz RF bağlantı aygıtıyla birlikte kullanabiliyor ya da Bluetooth moduna geçip aygıta ihtiyaç duymadan oyun oynatıyor.

1000 Hz sorgu oranıyla profesyonel yarışmalardaki tepki hızlarından faydalanmak için ROG Pugio II, 2,4 GHz RF bağlantı aygıtıyla birlikte kullanabiliyor ya da Bluetooth moduna geçip aygıta ihtiyaç duymadan oyun oynanılabiliyor. Pugio II’de bulunan Smart Hop kablosuz teknolojisi 2,4 GHz bandını çevreleyen trafiği ve parazitleri gerçek zamanlı olarak belirleyip bunlardan kaçınıyor.

USB üzerinden bağlanan bu kablo ile iki saatten az bir sürede tamamen şarj oluyor. Pugio II 2,4 GHz üzerinden bağlandığında 69 saate*, Bluetooth L üzerinden bağlandığında ise 100 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Pugio II’nin avuç içi desteğinde arka aydınlatmalı bir ROG sembolü yer alıyor. Kullanıcılar isterse, birlikte verilen boş parçayı üzerine kendi sembollerini veya logolarını kolayca yerleştirip kullanabiliyor.

Pugio II’nin çalıştırma gücünü ve verdiği hissi kendisine daha da uygun hale getirmek veya aşınmış bir anahtarı değiştirmek isteyen kullanıcılar özel anahtar yuvasında Omron D2F veya D2FC serisi anahtarlardan kullanabiliyor.