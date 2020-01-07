ASUS’tan fiyat-performans serisi laptoplar: TUF FA506/706!

ASUS; CES 2020’de kurumlara ve günlük yaşama yönelik tasarladığı ürünlerini tanıttı. Tanıtılan yeni ürünler arasında anakartlar, masaüstü bilgisayarlar, ekranlar, router’lar ve AIoT cihazları yer alıyor.

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ASUS, CES 2020’de içerik üreticiler, tasarımcılar ve profesyoneller için geliştirdiği Prime TRX40-Pro anakartını tanıttı. AMD’nin en yeni 3. Nesil Ryzen™ Threadripper™ işlemcilerinin tüm potansiyelinden yararlanmak için özenle tasarlanan bu anakart, Hyper M.2 X16 Gen4 Kartı ile birlikte inanılmaz derecede hızlı depolama performansı sunan SSD RAID dizilimleri yapma imkanı sunuyor.

Tanıtılan diğer ürünler arasında ProArt Station mini PC’ler, ZenScreen MB16ACE taşınabilir monitör, ProArt Display PA248QV ve PA278QV monitörler, TUF Gaming VG27AQL1A oyuncu monitörü, ZenWiFi Voice, ZenWiFi AX (XT8), ZenWiFi AC (CT8), RT-AX89X ve RT-AX86U router’lar ve Tinker Edge T ile Tinker Edge R tek kartlı bilgisayarlar ve Mini PC PN61T gibi AIoT cihazları yer alıyor.

ASUS’tan yeni anakart serisi!

ASUS Prime TRX40-Pro ATX anakart içerik üreticiler, tasarımcılar ve profesyonel kullanım için AMD’nin en yeni 3. Nesil Ryzen™ Threadripper™ işlemcilerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla özenle geliştirildi.

16 aşamalı sağlam bir güç tasarımına; kapsamlı sıcaklık kontrolü ve soğutmaya; üç adet yeni nesil PCIe 4.0 M.2 yuvası, Intel Gigabit Ethernet ve USB 3.2 Gen 2 ile yeni nesil bağlantı seçeneklerine ve akıllı ayarlara sahip olan Prime TRX40-Pro, yaratıcı fikirleri gerçeğe dönüştürmek için gereken olağanüstü performansı ve dayanıklılığı sunabilen bir üst düzey masaüstü bilgisayar anakartı.

Tüm ASUS ve ROG TRX40 anakartlarla uyumlu Hyper M.2 X16 Gen4 Kartı, sistemlere dört adet NVMe SSD eklemesine olanak veriyor.

16GT/s’ye kadar PCIe 4.0 bant genişliğini, CPU PCIe veri yollarını kullanarak donanım tabanlı ön yüklenebilir RAID dizilimlerine destek veriyor. Hyper M.2 X16 Gen4 Kartı, 4K ve 8K video dosyalarıyla çalışan video editörleri gibi içerik üreticiler için mükemmel bir depolama performansı sağlıyor.

ZenScreen MB16ACE ile güçlü donanım!

15,6 inç boyutundaki Full HD ZenScreen MB16ACE taşınabilir ekran, 1080p dizüstü bilgisayar sahibi bir kullanıcının çalışma alanını iki katına çıkarıyor. 8 mm inceliği ve 0,7 kg ağırlığıyla MB16ACE çoğu dizüstü bilgisayar çantasına sığıyor. ZenScreen MB16ACE ayrıca, orijinal kılıftan %35 daha hafif olan yeni ve gelişmiş Smart Case Lite kılıfla birlikte geliyor. Bu kılıf koruyucu görevi görmesinin yanı sıra bir stant olarak da kullanılabiliyor.

ProArt Display PA248QV ve PA278QV modelleri fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Fabrikada kalibre edilen bu ekranlar ortalama Delta E < 2 seviyesi ve %100 sRGB/ %100 Rec. 709 renk alanıyla üst düzey renk doğruluğu sunuyor.

27” ProArt Display PA278QV geniş en boy oranıyla 2560 x 1440 çözünürlük sunarken, 24,1” ProArt Display PA248QV ise 16:10 en boy oranıyla 1920 x 1200 çözünürlüğe sahip. Her iki ekranda da son derece ince yan ve üst çerçeveler yer alıyor.

Oyuncu monitörleri tarafında ise, TUF Gaming VG27AQL1A çok daha sağlam bir kullanım imkanı sunuyor. Ultra ince çerçeveler ekrandaki görüntüye odaklanmanızı sağlarken VESA DisplayHDR 400 standartlarına uyumluluk sayesinde sanal oyun dünyaları en yüksek kaliteyle gözlerinizin önüne seriliyor.

TUF Gaming VG27AQL1A’nın 1440p IPS ekranı 165 Hz yenileme hızı ve 1 milisaniye tepki süresi (MPRT) ile kullanıcılara kusursuz ve hızlı bir oyun deneyimi sunuyor. ELMB SYNC sayesinde ELMB (düşük hareket bulanıklığı teknolojisi) ve değişken yenileme hızı özelliğini aynı anda çalıştırabilen monitör, oyunlarda yüksek kare hızlarıyla net görüntüler için gölgelenme ve yırtılma etkilerini ortadan kaldırıyor.

ASUS, yeni nesil ağ çözümlerinde iddialı!

Ağ sistemleri için geliştirilen ZenWiFi Voice çift bant AC1300 router, Amazon Alexa entegrasyonuna sahip. AiMesh teknolojisine destek veren cihaz, tek başına bir router olarak ya da diğer AiMesh cihazlarıyla birlikte kurulan ağ sisteminin bir parçası olarak kullanılabiliyor.

Ürünü kablosuz router’ların sinyal gücünü güçlendirmek için bir menzil artırıcı olarak da kullanmak mümkün. Zen WiFi Voice kablosuz cihazlar arasında kesintisiz bağlantı sağlamanın yanı sıra Amazon Alexa’ya da erişim imkanı sunuyor.

ZenWiFi AX (XT8) maksimum kapsama alanı ve performans arayanlara iki adet WiFi 6 router ile kuruluma hazır bir ağ sistemi sunuyor. İstemciler ve düğümler arası iletişim için bir adet 2,4 GHz ve iki adet 5 GHz bandı üzerinden toplam 6.600 Mbps’ye kadar bağlantı sunan WiFi 6 desteği sayesinde eşsiz bir performans elde ediliyor.

İki şık ZenWiFi düğümü özel 4×4 WiFi 6 bağlantısıyla kendi aralarında 4804 Mbps hıza kadar veri paylaşıyor. Sisteme bağlı istemciler ise gigabit sınırının ötesine geçebilen veri aktarım hızlarının keyfini çıkarıyor.

ZenWiFi AC (CT8) ağ WiFi sistemi, 3000 Mbps’ye ulaşan veri hızına ve ZenBook ailesinden esinlenerek her tür dekorasyona uyum sağlayabilen şık görünüme sahip iki adet AC3000 router ile üst düzey performans sunuyor. Üç adımda kolayca kurulabilen ZenWiFi AC, ayarları tüm düğümlerde senkronize edebilme özelliğiyle ağ sisteminin hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulmasına imkan tanıyor.

ASUS AIOT cihazlar da tanıtımda yerini aldı!

Küçük ve güçlü birer tek kartlı bilgisayar olan Tinker Edge T ve Tinker Edge R, düşük güç harcayarak makine öğrenimi arayüzlerini çalıştırabilen nöral işlem birimlerine (NPU) sahip. Nöral ağlarla çalışmak için geliştirilen NPU’lar bulut ortamındaki yapay zekayı yerel cihaza taşıyor.

Geliştiriciler için kullanışlı özelliklere sahip olan Tinker Edge T ve Tinker Edge R yapay zeka için hazır olmanın yanı sıra ölçeklendirme imkanı da sunuyor.