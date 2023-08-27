Tayvanlı teknoloji devi Asus, kısa bir süre önce tanıttığı Asus Zenfone 10 modeliyle kompakt telefon pazarında Samsung’a ciddi bir rakip olmuştu. Şirket son olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Zenfone 10 için ön siparişleri açarak heyecan yaratmıştı. Ancak son gelen bir rapora göre, Asus’un Zenfone serisini sonlandırdığı ve bu nedenle Zenfone 10’un da bir dönemin sonunu işaret edebileceği belirtiliyor! Asus artık sadece ROG Phone modellerine odaklanabilir!

Asus Zenfone Serisi Efsanesinde Sona Gelindi!

Tayvan medyasının raporuna göre, Asus “organizasyonel yeniden yapılanma” sürecine girmiş durumda. Bu süreç kapsamında, şirket Tayvan ve Çin’deki PC departmanlarında çalışan sayısını azaltmış. İç yazışmalara göre, birçok çalışanın Zenfone ve ROG Phone olarak ayrılan cep telefonu bölümlerine transfer edilmesi planlanıyordu, ancak bunun yerine yeniden yapılanma süreci işten çıkarılmalarla sonuçlanmış.

Asus’un, Zenfone bölümünü sonlandırma ve bu çalışanları diğer departmanlara veya ROG Phone ekibine kaydırma planları olduğu söyleniyor. Bu rapora göre, Zenfone serisi sona eriyor ve Zenfone ekibi gelecekte diğer departmanlarla veya doğrudan ROG ekibiyle birleştirilecek.

Eğer bu rapor doğruysa, Zenfone 10, 2014 yılından beri devam eden Zenfone serisinin son cihazı olacak. Seri hiçbir zaman Android dünyasında büyük bir etki yaratmadı ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde arka planda kaldı. Ancak Zenfone 9 ve 10, mükemmel pil ömrü, kaliteli yazılım ve kompakt ekran boyutu ile dikkat çekti.

Asus henüz bu rapora dair resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak daha önce Temmuz ayında şirketin yeniden yapılanma çabalarının gündeme geldiği bildirilmişti. Zenfone serisinin sona erdiği iddiası, Asus takipçileri tarafından yakından izleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İlk Intel işlemcili telefon olan Zenfone 2 gibi modellere ev sahipliği yapan Asus Zenfone serisinin bitişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!