Honor, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çeken Magic V2 katlanabilir modelini küresel pazarda sunmaya hazırlanırken, şirketten yeni bir katlanabilir telefon modeline dair söylentiler de geliyor. Son 3C listesine göre, Honor Magic Vs 2 ismiyle anılan bu yeni model, bu yıl içerisinde katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon olarak piyasaya sürülebilir. İşte Honor’un piyasayı sallayacak yeni canavarı!

Honor Yeni Katlanabilir Telefonu Honor Magic Vs 2 ile Dikkatleri Üzerine Çekti!

Eğer bu söylentiler doğru çıkarsa, Honor, bu yıl içinde üç farklı katlanabilir telefon modeli sunmuş olacak ve bunlardan birinin muhtemelen Galaxy Z Flip 5 benzeri kapaklı bir katlanabilir telefon modeli olması bekleniyor.

Honor Magic Vs 2 olarak adlandırılan bu telefon ise, şirketin ilk dışa katlanabilir cihazı olma özelliğini taşıyor. Çin’in 3C web sitesinde VCA-AN00 model numarasıyla listelenen telefon, 35W hızlı şarjı destekliyor. Bu model numarası daha önce dedikodusu yapılan Magic V Slim ile benzerlik gösteriyor.

Eğer söylentiler doğru çıkarsa, Honor bu hamlesiyle dışa katlanan bir cihazı piyasaya süren ikinci şirket olacak. Şu anda Huawei, Mate Xs ve Xs 2 modelleriyle bu tür katlanabilir telefonları sunan tek firma konumunda bulunuyor.

Söylentilere göre, bu yeni katlanabilir telefonun Ekim ayında piyasaya sürülebileceği belirtiliyor. Ancak telefonla ilgili diğer detaylar henüz sınırlı. Honor ayrıca Honor Magic Flip adı verilen bir katlanabilir ekranlı kapaklı telefon üzerinde de çalışıyor.

Ancak bu cihaz hakkında henüz resmi bir duyuru ya da bir sertifika başvuru yapılmadı. Bu nedenle teknik özellikleri ve detayları hakkında bilgi bulunmuyor. Ancak bu modelin 2023’ün sonlarına doğru ya da 2024’te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu yeni modeller gelmeden önce, küresel pazarda Honor, ince ve hafif tasarımıyla öne çıkan en yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Magic V2’yi sunacak. Bir dönem Xiaomi Mix Fold 3 tarafından tahtından indirilene kadar, Magic V2 piyasadaki en ince katlanabilir ürün olarak biliniyordu. Honor Magic Vs 2’nin IFA Berlin etkinliği kapsamında 1 Eylül’de resmi olarak duyurulması planlanıyor.

Vivo cephesi de inovatif bir tasarımla Honor’un bu tasarımına rakip bir katlanabilir telefon üretebilir. Vivo gibi diğer Çinli devlerin bu modele cevabını merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor katlanabilir telefon pazarının yeni şahı olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!