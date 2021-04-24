Akıllı Telefonlar
Asus Zenfone 8 Geekbench üzerinde görüntülendi!
Asus Zenfone 8 modeli yakında piyasaya çıkacak. Merakla beklenen yenilikçi akıllı telefon ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Geekbench platformuna uğrayan akıllı telefonun test sonuçları ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefon bir takım teknik özellikleri de belli oldu. Seri için geri sayıma geçen Asus yavaş yavaş cihazları bizlere sunmaya başladı. Amiral gemisi akıllı telefon piyasada iddialı olmak istiyor.
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Asus Zenfone 8 Snapdragon 888 ile piyasaya çıkacak!
Akıllı telefon dünyasında yenilikçi tasarım anlayışına sahip modellerin sayısı artıyor. Pek çok firma yeni tasarım anlayışları ile piyasayı yönlendirmeye çalışıyor. Kimi firmalar yeni denedikleri sistemleri çok benimsemeden bıraksa da, kimileri aynı denemeleri uzun süreler boyunca kullanabiliyorlar. Bu firmalardan biri de kuşkusuz Asus. Firmanın neredeyse standart tasarım anlayışına sahip bir adet telefonu yok. Özellikle oyuncu odaklı akıllı telefon piyasasına hakim olan firma, normal kullanıcılar için çıkarttığı Zenfone serisi ile de farklılıklarını ortaya çıkarıyor. Döner arka kameralı akıllı telefon serisi, kullanıcılarına tam ekran vaadini tam anlamıyla sunmakta. Amiral gemisi akıllı telefon serisi yakın bir süreçte piyasadaki kullanıcılarının karşısına çıkacak. Her geçen gün yeni detaylar ile ortaya çıkan akıllı telefon son olarak Geekbench platformuna uğradı. Test sonuçları ortaya çıkan akıllı telefon, güçlü bir performans vadediyor. Tekli çekirdek performansında 1124 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3669 puan almayı başardı. Akıllı telefonun test sonuçlarının yanı sıra bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
XDA Developers kullanıcıları tarafından model numarası ortaya çıkarlan akıllı telefon, amiral gemisi rakiplerine benzer seviyelerde puanlar almayı başardı. Asus Zenfone 8 amiral gemisi akıllı telefon rekabetine dahil olacak. Akıllı telefon rekabete Qualcomm yapımı işlemci ile dahil oluyor. Cihaza gücünü Snapdragon 888 işlemcisi verecek. Hemen hemen çoğu amiral gemisi akıllı telefonda gördüğümüz bu işlemciye Zenfone 8‘de de rastlamak pek sürpriz değil. Bununla birlikte Geekbench listelemesi sayesinde akıllı telefonun RAM kapasitesi de belli oldu. Cihaz 8 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte 12 ve 16 GB‘lık RAM kapasiteli versiyonların da piyasaya çıkması muhtemel. Zira firma oyuncu odaklı ROG Phone 5 modelinde 12 ve 16 GB RAM modellerini görmeyi başarmıştı. Amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde güçlü bir konuma yerleşmek isteyen akıllı telefon ile alakalı birkaç teknik detay daha ortaya çıktı.
Asus Zenfone 8 modelinde yenilikçi tasarım devam edecek!
Amiral gemisi akıllı telefon serisi, teknik özellikleri veya performansından ziyade tasarım anlayışı ile dikkat çekiyor. Ön tarafında kamera bulundurmayan cihaz, mekanizma sayesinde arka kamerayı öne taşıyor. Bu sayede özçekim yapmak isteyen kullanıcıların da kamerayı kullanma imkanları oluyor. Ayrıca bu özelliğin en büyük yararının da ekran kısmında olduğunu söyleyebiliriz. Zira akıllı telefonda gerçekten tam ekran deneyimi yaşamak mümkün. Cihazın dönen arka kamerası sayesinde ekranı bölen çentik veya delik bulunmuyor. Zenfone 8 serisinde de bu durumun devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ekran boyutu belli olmayan akıllı telefon, AMOLED panel ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte ekran çözünürlüğü FullHD+ olacak. Ayrıca cihazın 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı ortaya çıktı. Amiral gemisi akıllı telefonların çoğunda yer alan bu özellikler Asus tarafından da tercih edilmişe benziyor.
Öte yandan akıllı telefonun kullanacağı kameraya dair de bazı bilgiler ortaya çıktı. Cihazın Sony marka lens kullanacağına dair ortada ciddi iddialar var. Akıllı telefonun Sony IMX663 marka lens veya 64 MP Sony IMX686 lens ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Sony IMX663 lensi henüz piyasaya sürülmedi. Bu nedenle 64 MP değerindeki Sony IMX686‘nın bir adın önde olduğu iddia ediliyor. Ayrıca akıllı telefonun şarj teknolojisi de ortaya çıktı. Amiral gemisi akıllı telefon 30W‘lık şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte cihazın batarya kapasitesi henüz belli olmadı. Ancak cihazın şarj teknolojisinin güncel amiral gemisi rakiplerine nazaran biraz az seviyede olduğunu söylemek gerek. Merakla beklenen serinin diğer üyeleri ile alakalı da yeni bilgiler henüz ortaya çıkmadı. Bununla birlikte yakın bir dönemde serinin yeni detaylar ile bizleri karşılaması bekleniyor. Bakalım akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
ORTA-ÜST SEVİYEDE EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | realme 7 Pro , Reno 4, POCO X3 NFC | Kör Randevu #4
Kör Randevu #4 serimiz 2021 yılında orta seviye cihazlar ile devam ediyor. Sevgili Cem Kıvırcık’ın profesyonel gözle cihazları bilmeden yaptığı yorumlar ile orta seviyeden seçtiğimiz üç telefonun detaylarına bakıyoruz. Yurtdışında sıkça yapılan “Blind Test” formatında olan serimizin ismi “Kör Randevu” oldu.
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ORTA-ÜST SEVİYEDE EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | realme 7 Pro , Reno 4, POCO X3 NFC | Kör Randevu #4
Kör Randevuda her zaman yaptığımız gibi sizlere cihazların neler olduğunu söylemeden ancak fotoğraf kapağında verdiğimiz tüyo ile videonun işleyişi hakkında bir bilgi verdik. Fakat bunu Cem Kıvırcık videonun sonunda öğrenmek zorunda. Yaptığımız bu fotoğraf kıyaslamasında birçok farklı açı, bir çok farklı lens ve mod kullandık. Bu modlardan bazılarının norma çekim, ön kamerada portre çekimi, arka kamerada portre çekimi, ön kamerada ve arkada kamerada gece modu ile gece çekimleri diyebiliriz.
Ayrıca Cem Kıvırcık, fotoğraf çekim tekniklerinin nasıl olması gerektiğini ve nasıl olmaması gerektiğinden bahsetti. Telefonların kameralarının ne kadar iyi olsa da yazılımının da fotoğraf çekiminde bir o kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Aynı zamanda fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gereken noktaları her bir kamera modu için ayrı ayrı yorumladı. Bu tekniklerin başında; kadraja giren nesnelerin şekli, ışığın lense vuruş açısı, etraftaki nesnelere vuran ışık ve diğer nesnelerle olan uyumu, renk şemasının karmaşık olup olmaması gibi etmenler mevcut.
Telefonlara baktığımızda ise burada orta seviyede 3000TL-3500TL arasında ilgi çeken telefonları ele aldık. Oppo Reno 4, realme 7 Pro ve POCO X3 NFC bu segmentte seçtiğimiz modeller oldu. Aslında kamera konusunda üst seviye cihazlar kadar iddialı modeller olmasa da bu telefonları tercih edenlerin telefon seçiminde en büyük kriterlerinin başında kamera performansı yer alıyor. Hepsinin birbirinden farklı kamera kurulumları, yapıları ve fotoğrafları işleyişleri var. Peki arasında hangi telefon özellikleriyle öne çıkıyor ona göz atalım:
realme 7 Pro
Realme 7 Pro aslında kamera konusunda iyi işler başaran bir model oldu. Birçok insan tercih yaparken özellikle kamerasının iyi olması sebebiyle de tercih etti diyebiliriz. Ana kamerada 64MP’lik Sony Exmor RS Sensör (IMX682) kullanan model F1.8 diyafram açıklığına sahip. Bu sayede gece çekimlerinde de iyi işler çıkarıyor. Bu kamera ile 4K 30fps videolar çekebilmenin yanında 1080p 60fps videoları da çekebiliyorsunuz. İkinci kamerası ise 119 derecelik bir geniş açı kamerası. 8MP çözünürlüğünde olan bu kameranın diyafram açıklığı ise F2.3. Ek olarak 2MP’lik bir Makro kamerasına sahip olan model dördüncü kamerasında ise yine 2MP’lik bir derinlik algılayıcı sensöre (bokeh) sahip. Ayrıca bu kamera monochrome (siyah-beyaz) fotoğraflar çekmenize de olanak tanıyor. Ön kameraya baktığımızda ise 32MP’lik bir kamera bizleri karşılıyor. 1080p 30fps videolar çekebilmenize olanak tanıyan bu kamera F2.5 diyafram açıklığına sahip.
OPPO Reno 4
Kuzeni diyebileceğimiz realme 7 Pro daki 64MP ana kamera burada yerini 48MP ye bırakmış. Bu kameraya Sony Exmor Sensör (IMX586) eşlik ediyor. F1.7 diyafram açıklığına sahip olmasıyla realme 7 Pro’ya göre biraz daha iyi gibi gözüküyor. 6 elementli lens bulunan model kuzeni gibi 4K 30fps videolar çekmenize izin veriyor. Ek olarak 1080p 60fps destekliyor. İkinci kamerası ise 119 derecelik bir geniş açı kamerası. 8MP çözünürlüğünde olan bu kameranın diyafram açıklığı ise F2.2. Ek olarak 2MP’lik F2.2 diyaframa sahip bir Makro kamerasına sahip olan model dördüncü kamerasında ise yine 2MP’lik bir derinlik algılayıcı sensöre (bokeh) sahip. Ayrıca bu kamera monochrome (siyah-beyaz) fotoğraflar çekmenize de olanak tanıyor. Ön kameraya baktığımızda ise 32MP’lik bir kamera bizleri karşılıyor. 1080p 30fps videolar çekebilmenize olanak tanıyan bu kamera F2.5 diyafram açıklığına sahip.
POCO X3 NFC
POCO X3 NFC, insanlar tarafında çok tercih edilen ve kullananlarında oldukça memnun olduğu bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ana kamerasına baktığımızda 64 MP’lik bir kamera bizleri karşılıyor. Bu kamera F1.89 diyafram açıklığına sahip. Gece çekimlerinde diğer iki modele göre diyafram değerleri geride gibi gözüküyor. 4K 30fps video çekimlerinin yanında 1080p 60fps çekimler yapabilmekte mümkün. İkinci kamerası diğer modellere göre daha gelişmiş diyebiliriz. Burada 13MP’lik 119 derece F2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı kamerası mevcut. Üçüncü kamerasında 2MP’lik makro çekimler yapabilmenize yaran f2.4 değerine sahip bir kamera mevcut. Dördüncü kamerası ise diğer modellerde olduğu gibi 2MP’lik derinlik algısına sahip. Ön kamerada ise 20MP’lik F2.2 diyafram açıklığına sahip. 1080p 30fps çekimler yapabilmenize yarayan bu kamera ek olarak yapay zeka ile güçlendirilmiş.
Peki sizce hangisi en iyi fotoğrafı çekiyor?
Kör randevuya katılan modellere Hepsiburada üzerinde incelemek ve satın almak için buraya bakabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/e06510c
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Akıllı Telefonlar
Yeni 65W hızlı şarjlı Realme modeli TENAA’da görüntülendi!
Realme‘nin yeni gizemli modeli RMX3142, TENAA’da görüntülendi. İşte yeni 65W hızlı şarj destekli Realme modeli RMX3142’nin detayları.
Realme son günlerde karşımıza çıkan modelleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Birkaç gün önce yine TENAA’da karşımıza çıkan RMX3333 hemen hemen tüm özelliklerini ortaya dökmüştü. Realme’nin beklenen bir diğer modeli Realme 8 5G‘de yine benzer sürelerede özellikleri ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi farklı bir model olan RMX3142, TENAA‘da görüntülendi. Hem de 65W hızlı şarj desteği ile. Gelim Realme’nin yeni modeli RMX3142’ye göz atalım.
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Realme‘nin TENAA‘da çıkan yeni modeli RMX3142 hakkına ilk olarak gelen bilgi 65W hızlı şarj destekli olacağı. Hatırlarsanız Realme 7 Pro’da sunulan bu özellik Realme 8 Serisi’nin hiçbir modelinde sunulmamıştı. RMX3142 model nolu cihaz ile 65W hızlı şarj desteğini tekrar sunmayı planlayan Realme, bu cihaza Realme 7 Pro’ya benzer olarak 4400mAh’lik batarya eklemiş. Yani cihaz 7 Pro’dan da bildiğimiz gibi çok yeterli bir pil ömrü sunacak.
RMX3142 hakkında gelen diğer bilgilere baktığımızda 6.43inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran görüyoruz. 159.1 x 73.4 x 8.1 mm boyutlarında olduğu bilinen gizemli Realme modeli toplamda 174 gram ağırlık sunuyor.
CPU hızının 2.8GHz olduğu söylenilen RMX3142 bu bilgiye baktığımızda muhtemelen Dimensity 1100 veya 1200‘e sahip olabilir. Eğer Qualcomm’un bir işlemcisi kullanılacaksa bunun Snapdragon 888 olması muhtemel. Çünkü diğer işlemciler belirtilen hıza sahip değil. Öte yandan arka tarafında 64MP‘lik bir ana kamera taşıması beklenilen RMX3142, 8MP‘lik geniş açılı sensöre ve 2MP‘lik bir diğer sensöre yer verecek. Ön tarafında 32MP‘lik selfie kamerası taşıyacak olan 65W destekli Realme modeli siyah veya mavi renk ile karşımıza çıkacak.
RMX3142’nin Realme 8 5G’den farkı!
RMX3142 model numaralı 65W hızlı şarj destekli gizemli Realme modeli genel olarak baktığımızda yüksek özellikler sunuyor. Tabi Realme 8 Serisi’nden sonra çıkacak olan bu modeli Realme 8’in en ilgi çeken modeli ile karşılaştırmamak olmaz.
Aslında performans olarak bakacak olursak TENAA‘daki verilere göre RMX3142 çok daha performanslı bir cihaz. Realme 8 5G’de Dimensity 700 kullanıldığını düşündüğümüzde iki cihaz performans tarafında kıyaslanamaz bile. Yine batarya kısmında da Realme 8 5G’nin 18W hızlı şarj destekli 5000mAh’lik bir pile sahip olduğunu biliyoruz. RMX3142 bu tarafta 65W hızlı şarjlı 4400mAh’lik batarya ile Realme 8 5G‘yi yine geride bırakıyor.
Yine kamera tarafına baktığımızda 48MP + 2MP + 2MP şeklinde üçlü kamera kurulumu taşıyan Realme 8 5G, 64MP ana kameraya sahip RMX3142‘nin kamera grubundan yine geride kalıyor.
Özetleyecek olursak RMX3142 model numaralı cihaz eğer bu özellikler ile piyasaya sürülecek olursa Realme 8 5G’den daha üstün bir model olacak. Bu da RMX3142‘nin fiyatının üst segment cihazlarla yarışır nitelikte olacağını gösteriyor. Bakalım RMX3142 ne zaman tüm özellikleri ve ismiyle karşımıza çıkacak.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11X, Mi 11X Pro ve Mi QLED TV 75 Tanıtıldı!
Xiaomi‘nin yeni fiyat/perfomans modelleri Xiaomi Mi 11X, Mi 11X Pro ve Mi QLED TV 75 tanıtıldı. İşte cihazların tüm özellikleri ve fiyatları.
Xiaomi yeni cihazları ile karşımıza çıktı. Bu seferki tanıtımda iki akıllı telefon ve bir akıllı TV tanıtan Xiaomi bu modellerle gerçekten dikkat çekecek gibi duruyor.
Xiaomi, yeni fiyat performans odaklı modelleri Xiaomi Mi 11X ve Mi 11X Pro‘yu tanıttı. Xiaomi Mi 11 modelleri arasına 11X olarak ayrı bir seri açan Xiaomi, Mi 11X modelleri ile dikkatleri üzerine çekti. Xiaomi bu iki modelin yanında bir de Mi QLED TV 75 adında akıllı TV modelini tanıttı. Gelin bu üç modelin özelliklerine yakından bakalım.
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Xiaomi Mi 11X’in özellikleri!
Xiaomi‘nin yeni fiyat performans modeli Mi 11X’in özelliklerini ilk olarak ekrandan başlayalım. Xiaomi Mi 11X üzerinde 6.67 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıyor. Full HD+ çözünürlük sunan bu Super AMOLED ekran aynı zamanda HDR10+ desteği de sunuyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ve 1300nit parlaklık sunan bu ekran hemen üzerinde 20MP‘lik bir ön kamera taşıyor.
Arka kısmında 48MP‘lik bir ana kamera taşıyan Mi 11X, bunun yanında 8MP’lik ultra geniş açılı sensör ve 5MP’lik makro lensi taşıyor. Güç düğmesine konumlandırılmış parmak izi sensörünü taşıyan Mi 11X, performans tarafında gücünü Snapdragon 870‘den alıyor. 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile gücünü destekleyen Xiaomi Mi 11X, 128GB depolama sunuyor.
Pil tarafında 4520mAh‘lik bir batarya taşıyan cihaz 33W hızlı şarj desteği sunuyor. İlk satışının ise 27 Nisan‘da olması bekleniliyor.
Xiaomi Mi 11X’in fiyatı!
Xiaomi Mi 11X tüm bu özellikleri ile 400$ başlangıç fiyatına sahip. Bu fiyat 6GB Ram + 128GB depolamalı model için geçerli. İkinci versiyon olan 8GB Ram + 128GB ise 427$ fiyat etiketine sahip. Yani cihazlar yaklaşık 3300-3600 TL arasında.
Xiaomi Mi 11X Pro’nun özellikleri!
Xiaomi Mi 11X Pro‘nun özelliklerine baktığımızda yine üzerinde 6.67 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıdığını görüyoruz. Yine Full HD+ çözünürlük sunan bu Super AMOLED ekran HDR10+ desteği de sunuyor. 1300nit parlaklık sunan ve Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekran yine üzerinde 20MP‘lik bir ön kamera taşıyor.
Arka kısmında 108MP‘lik Samsung HM2 sensörü taşıyan Mi 11X Pro, tıpkı diğer model gibi 8MP‘lik geniş açılı kameraya ve 5MP‘lik derinlik sensörüne yer veriyor. Yine 4520mAh‘lik batarya taşıyan cihaz 33W hızlı şarj desteği sunuyor.
Performansını Mi 11X’den farklı olarak Snapdragon 888‘den alan cihaz standart olarak 8GB Ram ile geliyor. Depolama tarafında ise 128GB ve 256GB seçenekleri sunuluyor. Cihazın 24 Nisan‘dan itibaren satışa sunulması bekleniliyor.
Xiaomi Mi 11X Pro’nun fiyatı!
Xiaomi, Mi 11X Pro‘nun 8GB Ram ve 128GB depolamalı modeli için 535$ fiyat etiketi belirlemiş. 8GB Ram ve 256GB depolamalı model ise 560$ fiyat etiketine sahip. Yani cihazların fiyatları 4400-4700 TL arasında geziyor.
Xiaomi Mi QLED TV 75!
Xiaomi bu etkinlikte diğer cihazlardan farklı olarak bir akıllı TV’de tanıttı. Xiaomi Mi QLED TV 75 olarak adlandırılan bu TV, adından da anlaşılacağı üzere 75 inç büyüklüğünde QLED bir ekran ile birlikte geliyor. 192 bölgeli tam yerel karartma sunan bu ekran aynı zamanda 4K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Dolby Audio, Dolby Vision ve HDR10+ desteklerine de yer veren bu akıllı TV birçok bağlantı noktasını üzerinde taşıyor.
Bu bağlantı noktaları 3 x HDMI 2.1 bağlantı noktası, 2 x USB 2.0 bağlantı noktası, Ethernet bağlantı noktası, optik bağlantı noktası, AV girişi, anten kablosu girişi ve kulaklık girişi olarak şekilleniyor. Android TV 10 ile çalışan cihaz Xiaomi PatchWall arayüzüne sahip. Aynı zamanda Mi Home uygulaması ile entegre çalışan Mi QLED TV 75, Mi ev aletleriniz için bir kontrol merkezi görevi görüyor.
Xiaomi Mi QLED TV 75’in fiyatı!
Xiaomi, yeni akıllı TV modeli için 1600$ fiyat etiketi belirlemiş. Yani yaklaşık 13.400 TL gibi bir fiyata denk geliyor. Ürünün satış tarihi ise 27 Nisan saat 12.00 olarak belirlenmiş.
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