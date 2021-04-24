Asus Zenfone 8 Geekbench üzerinde görüntülendi!

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Asus Zenfone 8 modeli yakında piyasaya çıkacak. Merakla beklenen yenilikçi akıllı telefon ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Geekbench platformuna uğrayan akıllı telefonun test sonuçları ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefon bir takım teknik özellikleri de belli oldu. Seri için geri sayıma geçen Asus yavaş yavaş cihazları bizlere sunmaya başladı. Amiral gemisi akıllı telefon piyasada iddialı olmak istiyor.

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Asus Zenfone 8 Snapdragon 888 ile piyasaya çıkacak!

Akıllı telefon dünyasında yenilikçi tasarım anlayışına sahip modellerin sayısı artıyor. Pek çok firma yeni tasarım anlayışları ile piyasayı yönlendirmeye çalışıyor. Kimi firmalar yeni denedikleri sistemleri çok benimsemeden bıraksa da, kimileri aynı denemeleri uzun süreler boyunca kullanabiliyorlar. Bu firmalardan biri de kuşkusuz Asus. Firmanın neredeyse standart tasarım anlayışına sahip bir adet telefonu yok. Özellikle oyuncu odaklı akıllı telefon piyasasına hakim olan firma, normal kullanıcılar için çıkarttığı Zenfone serisi ile de farklılıklarını ortaya çıkarıyor. Döner arka kameralı akıllı telefon serisi, kullanıcılarına tam ekran vaadini tam anlamıyla sunmakta. Amiral gemisi akıllı telefon serisi yakın bir süreçte piyasadaki kullanıcılarının karşısına çıkacak. Her geçen gün yeni detaylar ile ortaya çıkan akıllı telefon son olarak Geekbench platformuna uğradı. Test sonuçları ortaya çıkan akıllı telefon, güçlü bir performans vadediyor. Tekli çekirdek performansında 1124 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3669 puan almayı başardı. Akıllı telefonun test sonuçlarının yanı sıra bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

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XDA Developers kullanıcıları tarafından model numarası ortaya çıkarlan akıllı telefon, amiral gemisi rakiplerine benzer seviyelerde puanlar almayı başardı. Asus Zenfone 8 amiral gemisi akıllı telefon rekabetine dahil olacak. Akıllı telefon rekabete Qualcomm yapımı işlemci ile dahil oluyor. Cihaza gücünü Snapdragon 888 işlemcisi verecek. Hemen hemen çoğu amiral gemisi akıllı telefonda gördüğümüz bu işlemciye Zenfone 8‘de de rastlamak pek sürpriz değil. Bununla birlikte Geekbench listelemesi sayesinde akıllı telefonun RAM kapasitesi de belli oldu. Cihaz 8 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte 12 ve 16 GB‘lık RAM kapasiteli versiyonların da piyasaya çıkması muhtemel. Zira firma oyuncu odaklı ROG Phone 5 modelinde 12 ve 16 GB RAM modellerini görmeyi başarmıştı. Amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde güçlü bir konuma yerleşmek isteyen akıllı telefon ile alakalı birkaç teknik detay daha ortaya çıktı.

Asus Zenfone 8 modelinde yenilikçi tasarım devam edecek!

Amiral gemisi akıllı telefon serisi, teknik özellikleri veya performansından ziyade tasarım anlayışı ile dikkat çekiyor. Ön tarafında kamera bulundurmayan cihaz, mekanizma sayesinde arka kamerayı öne taşıyor. Bu sayede özçekim yapmak isteyen kullanıcıların da kamerayı kullanma imkanları oluyor. Ayrıca bu özelliğin en büyük yararının da ekran kısmında olduğunu söyleyebiliriz. Zira akıllı telefonda gerçekten tam ekran deneyimi yaşamak mümkün. Cihazın dönen arka kamerası sayesinde ekranı bölen çentik veya delik bulunmuyor. Zenfone 8 serisinde de bu durumun devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ekran boyutu belli olmayan akıllı telefon, AMOLED panel ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte ekran çözünürlüğü FullHD+ olacak. Ayrıca cihazın 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı ortaya çıktı. Amiral gemisi akıllı telefonların çoğunda yer alan bu özellikler Asus tarafından da tercih edilmişe benziyor.

Öte yandan akıllı telefonun kullanacağı kameraya dair de bazı bilgiler ortaya çıktı. Cihazın Sony marka lens kullanacağına dair ortada ciddi iddialar var. Akıllı telefonun Sony IMX663 marka lens veya 64 MP Sony IMX686 lens ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Sony IMX663 lensi henüz piyasaya sürülmedi. Bu nedenle 64 MP değerindeki Sony IMX686‘nın bir adın önde olduğu iddia ediliyor. Ayrıca akıllı telefonun şarj teknolojisi de ortaya çıktı. Amiral gemisi akıllı telefon 30W‘lık şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte cihazın batarya kapasitesi henüz belli olmadı. Ancak cihazın şarj teknolojisinin güncel amiral gemisi rakiplerine nazaran biraz az seviyede olduğunu söylemek gerek. Merakla beklenen serinin diğer üyeleri ile alakalı da yeni bilgiler henüz ortaya çıkmadı. Bununla birlikte yakın bir dönemde serinin yeni detaylar ile bizleri karşılaması bekleniyor. Bakalım akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.