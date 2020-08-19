ASUS Zenfone 7 çok iyi bir fiyat performans telefonu olabilir!

ASUS Zenfone 7 modeli resmi olarak 26 Ağustos tarihinde tanıtılacak. Şirket daha önce resmi teaser görseliyle bu tarihi açıklamıştı. Şimdi ise birçok tutarlı sızıntısıyla tanınan Roland Quandt, hem telefonun teknik özelliklerini hem de fiyat etiketlerini duyurdu.

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ASUS Zenfone 7 özellikleri ve fiyatı ne olacak?

Sızıntıya göre şu anda en güçlü Qualcomm işlemcisi olan Snapdragon 865+ ile gelecek telefon, 8 GB RAM / 256 GB depolama ve 6 GB RAM / 128 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenek sunacak. Ayrıca sızıntıya göre telefonda 5000 mAh gibi oldukça yüksek bir batarya kapasitesi yer alacak.

ASUS Zenfone 7 w/ SD865+ 8/256GB and 5000mAh sounds like it could be a good deal at 549 Euro. — Roland Quandt (@rquandt) August 18, 2020

Sızıntının bir başka heyecan uyandıran noktası ise fiyat etiketleri. Zira eğer sızıntı doğruysa, telefonun baz modeli 499 Euro, üst modeliyse 549 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Günümüzde amiral gemisi modellerin 800 – 1000 € aralığında olduğunu düşünürsek bu fiyatlar oldukça rekabetçi olacaktır. Telefonla ilgili diğer beklenen özellikler ise 30W hızlı şarj kapasitesi, 3.5 mm’lik kulaklık girişinin olması yönünde.

499 for the 6/128 variant. — Roland Quandt (@rquandt) August 18, 2020

Ekran, kamera ve diğer detaylarla ilgili ise henüz ortaya çıkmış bir bilgi yok. 26 Ağustos itibarıyla telefonun tüm özelliklerini ve resmi satış fiyatını öğrenmiş olacağız.