Huawei, tam ekran parmak izi tarayıcısı geliştiriyor!

Huawei, tüm ekran alanını kaplayan parmak izi tarayıcısı içeren bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını resmi olarak doğruladı. Bu parmak izi okuyucu telefon kilidinin yanı sıra uygulama kilitlerini de açabilecek. Bugün şirket bu akıllı telefonla ilgili başka bir ilginç ayrıntı daha paylaştı. Bu telefon ekran altı selfie kamerası ile gelecek. Geliştirilen bu iki önemli teknoloji akıllı telefon dünyasını bir adım daha ileriye taşıyacak gibi görünüyor.

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Huawei, bu yeni akıllı telefonları ne zaman çıkartmayı planlıyor?

Android Authority tarafından paylaşılan röportajda bu akıllı telefonların benzersiz olacağı belirtiliyor. Tam ekran parmak izi okuyucusu yenilikçi bir teknoloji olsa da ekran altı selfie kamerası daha çok ilgi çekiyor. Büyük çentikler nokta delik tasarıma döndüğünden beri kullanıcılar, ekran altı selfie kamerasını ilk kimin çıkaracağını merak ediyordu. Vivo gibi şirketler ekran altı kamera denemelerinde bulundu fakat kameraların performanslarında gözle görülür anlamda düşüş yaşandı. Şimdi ise 2020 sonu veya 2021 başında bu teknolojiyi stabil bir şekilde görebileceğimizi düşünüyoruz.

Ekran altı selfie kamerayı ilk tanıtacak firma, yakında çıkacak olan Axon 20 5G ile ZTE olacak. Bunu takiben Huawei de bu özellikte bir telefon sunabilir. Fakat tahminlere göre Huawei, 2021 ilk çeyreğinde hem ekran altı kamerası bulunan hem de tam ekran parmak izi okuyucusu bulunan telefonunu tanıtacak.