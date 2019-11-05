ASUS
Asus Zenfone 6, Android 10 güncellemesine kavuştu!
Asus Zenfone 6, 2019 yılının en erişilebilir uygun fiyatlı cihazlarından biri olarak lanse edildi. Güçlü donanımı ve arka kameranın aynı zamanda ters çevrilip ön kamera olarakta kullanabildiğiniz özel yapısıyla kullanıcılara günlük hayatta üst seviye kullanım sunuyor.
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Şanslısınız ki, Asus güncelleme desteğini müşterilerini yalnız bırakmıyor. XDA Geliştiriciler Forumu’nda edindiğimiz bilgiler ışığında Amerika ve Hindistan’da firma Android 10 güncellemesini sunmaya başladı. Güncellemenin toplam boyutu ise yaklaşık olarak 800MB olarak bildirildi.
Değişiklik notlarında, Google Play sistem güncellemesi, jestlerle yeni navigasyon kullanım stilleri ve son olarakta Android 10 ile ilgili iyileştirmelerden bahsediliyor. Ayrıca, Google’ın Pixel cihazlarda kullanıma sunduğu ama tüm Android 10 kullanan cihazlar için sözünü verdiği Smart Reply fonksiyonları, systemsel karanlık modda bulunuyor.
Güncelleme notlarının tamamına erişmek için yukarıdaki görsele bakabilirsiniz. Maalesef ki cihazın Türkiye’de resmi bir satışı olmadığını da eklememiz gerekiyor. Yurt dışından veya paralel ithalat yoluyla cihazı edindiyseniz gelen güncellemeyi kurabilirsiniz.
Aksesuar
Qi oyuncu ekipmanları: Hangi ROG ürünleri Qi standardını destekliyor?
Günümüzde akıllı telefonlarda 40 W üzeri hızlı şarj teknolojilerini görmekteyiz. Bunu aynı zamanda 15 W’a kadar çıkan kablosuz şarj desteği de ekleniyor. Genel olarak kablolu kullansak da kablosuz şarj desteği olan cihazlar ve ürünler de fazlasıyla artıyor. Peki bu kablosuz şarj standardı olan Qi nedir? Nasıl çalışır? Hangi cihazlar destekliyor? Detaylarını bu yazımızda veriyoruz.
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Qi Nedir?
Qi, uzak doğu kültüründe hayat gücü, spiritüel enerji anlamına gelen Çi’den adını alan ve Kablosuz Güç Konsorsiyumu tarafından ilk olarak 2008 yılında ortaya çıkan bir kablosuz güç aktarımı standardını olarak ortaya çıktı. Qi standardının olayı ise 4 cm mesafeye kadar herhangi bir kablo bağlantısı olmadan iki cihaz arasında olan güç aktarımı olarak özetleyebiliriz.
Qi’nin gelişimi
İlk olarak 2008 yılında duyurulan Qi, akıllı telefonlarda ise Nokia Lumia 920 ile yerini aldı. Ardından Samsung Galaxy S3, Google Nexus 4 vb. cihazlarda da kullanılmaya başlandı. 2010 yılında 1.0 standardı 5 W kablosuz şarj desteği iken, 2015 yılında EPP (Extended Power Profile) ile beraber 15 W güç transferi sağlamayı başardı. Son dönemde ise Proprietary Power Delivery Extension (PDDE) sistemi ile Samsung ile ortaklaşa olarak 15 W hızının üzerine çıkmak için çalışmalar sürdürülüyor.
Nerelerde kullanılır?
Aslına bakarsanız bu standardı uygulanabilecek her noktada kullanılabilir yapıda. Sadece önemli olan Kablosuz Güç Konsorsiyumu tarafından Qi standardına uygunluk sertifikası almak. Şu ana kadar ilk bakışta akıllı telefonlar ve kablosuz şarj pedleri ile sınırlı gibi gözükse de başta otomobiller olmak üzere akıllı saat, kablosuz kulaklık, monitörler, standlar, radyo, televizyon, müzik çalar hatta mousepad gibi birçok üründe görmekteyiz.
Qi destekli oyuncu ürünleri
Asus ROG Balteus Qi
RGB aydınlatmalı oyuncu mousepad modeli olan Asus ROG Balteus Qi dikey olarak dizayn edilen 320 x 370 mm boyutlarında geniş bir alana sahip. Elbette Qi desteği ile ROG Chakram başta olmak üzere kablosuz şarj olabilen tüm fareleri ve elbette akıllı telefonunuzu, kulaklığınızı da Balteus üzerindeki şarj bölümünden şarj etmeniz mümkün.
ROG Throne Qi
İlk bakışta basit bir kulaklık askısı gibi gözükse de içerisinde üç önemli özellik barındıran ROG Throne Qi, elbette yazımıza uygun şekilde alt bölmesinde ROG logosunun altına gizlenen Qi kablosuz şarj standına sahip. Böylece telefonunuz için ideal bir konum ayarlayan ROG Throne Qi, Aura Sync desteğiyle RGB aydınlatması ile en havalı stand olarak dikkat çekiyor. Buna ek olarak üzerinde iki adet 1.5 A şarj destekli USB 3.1 çıkışı ve bir de 3,5 mm jack bölümü yer alan ROG Throne’da ESS 9118 DAC ve bir amfi bulunuyor. Bu sayede bilgisayarınız desteklemiyor olsa bile buradaki çıkıştan 7.1 çevresel ses desteğine sahip bir ses kartına da sahip olabilirsiniz.
Aksesuar
ASUS ROG, Gamescom’da yeni ürünlerini tanıttı
ASUS ROG (Republic of Gamers) ailesinin Gamescom 2019‘da düzenlenen Intelligent Evolution etkinliğinde yeni ürünleri duyuruldu.
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ROG Gamescom’da toplam yedi yeni ürünü duyurdu. Anakart, monitör, fare gibi birçok skalada yeni ürünlerini duyuran Republic of Gamers, bu yılın sonlarında da iddialı ürünler sunmaya devam ediyor.
ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore
ROG Rampage VI Extreme Encore, popüler ROG Rampage Extreme ve Omega anakartlar serilerinin en son üyesi. Bu en yeni anakart, akıllı ayarlama, tasarım ve son teknolojiye sahip. Böylece oyunculara, meraklılara ve overclock tutkunlarına özel bir kart diyebiliriz. ROG Rampage VI Extreme Encore, 16 güç kademesi ve iki entegre VRM fanlı aktif bir soğutucu barındırıyor. Ayrıca bir M.2 alüminyum soğutucu ve tek parçalı bir alüminyum arka plaka içeren kapsamlı bir termal tasarıma sahip.
Ayrıca, USB 3.2 Gen 2×2 (Tip-C), Intel Wi-Fi 6 AX200, yerleşik Aquantia 10 Gbps LAN ve Intel Ethernet bağlantıları sunan anakart, 1,77 inç LiveDash renkli OLED ile ve ikinci nesil adreslenebilir RGB başlıklarıyla eşsiz bir kişiselleştirme sağlıyor.
ASUS ROG Strix X299-E Gaming II
Bir anakartta sağlam performans, overclock kolaylığı, şık görünüm ve üst düzey sonuç arayanlara ROG Strix X299-E Gaming II çare olacak.
12 güç kademesi ve önceden monte edilmiş bir 40mm fan ile birlikte gelen anakart, ışıklı ROG logosu I/O kapağıyla estetik tasarım sunuyor. ROG Strix X299-E Gaming II, üç adet M.2 yuvası, Intel® Wi-Fi 6 AX200 ve hem Realtek 2.5Gbps hem de Intel Ethernet ile üstün bağlantı performansı sağlıyor. Ayrıca, 1.3 inç LiveDash OLED, ikinci nesil adreslenebilir RGB başlığı ve FlexKey ve BIOS Flashback içeren kullanıcı dostu tasarımlara sahip olmasıyla göze çarpıyor.
ASUS ROG Strix XG43UQ DSC
Display Stream Compression (DSC) teknolojisini içeren özel bir model olan XG43UQ, ayrıca tek bir bağlantıdan değişken yenileme hızı (VRR) ve yüksek dinamik aralık (HDR) standartlarına da sahip. ROG Strix XG43UQ, tek bir DisplayPort 1.4 aracılığıyla 4K 144Hz çözünürlükteki görüntüleri, Chroma subsampling olmaksızın, ayrıntılı ve pürüzsüz şekilde gösterebiliyor.
Strix XG43UQ’un DisplayHDR 1000 uyumluluğuna sahip 43” mat HDR ekranı, %90 DCI-P3 profesyonel renk gamını destekliyor ve aynı zamanda AMD Radeon FreeSync 2 HDR teknolojisi ile çalışıyor.
ASUS ROG Strix XG27UQ DSC
ROG Strix XG27UQ, 144Hz yenileme hızına sahip 4K UHD oyun monitörü olarak dikkat çekiyor. Quantum-dot teknolojisine sahip 27 inçlik IPS ekran, oldukça başarılı. %90 DCI-P3 renk gamı ve DisplayHDR 400 uyumluluğu sunan monitor aynı XG43UQ gibi Display Stream Compression teknolojisini destekliyor.
ASUS ROG Strix XG17
ROG Strix XG17, 240Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sunan, dünyanın en hızlı taşınabilir ekranı olarak 17,3 inç IPS Full HD çözünürlüpe sahip. Sadece 1 kg ağırlığında olan monitor, tek bir şarjla 3 saate kadar 240 Hz çalışmayı destekleyen dahili bir bataryaya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Diğer yandan hızlı şarj sistemi sayesinde bir saatlik bir şarj ise 2,7 saatlik ek kullanım sunuyor. 48-240 Hz arasında çalışan ve adaptive-sync desteği bulunan ROG Strix XG17, kulaklık takmak istemeyenler için dahili bir hoparlörle birlikte geliyor.
ROG Strix XG17 ayrıca bir ROG tripod aksesuarı ile birlikte geliyor. Örneğin, ROG Tripod, Strix XG17’yi doğrudan oyun dizüstü bilgisayarının üstüne yerleştirmeyi kolaylaştırarak, genişletilmiş ekran ve oyun alanı oluşturuyor. XG17 konsol oyuncuları için hareket halindeyken bir monitör olarak ya da mobil oyunlar için genişletilmiş bir ekran olarak da kullanılabilir durumda.
ASUS ROG Chakram
ROG Chakram, Qi kablosuz şarj destekli ve son kontrol için entegre bir joysticke sahip olan, tamamen yeni bir ergonomik, optik oyuncu faresi olarak tanıtıldı. ROG Chakram’ı sadece 15 dakika boyunca kabloyla şarj etmek, 12 saate kadar oyun oynama için yeterli güç sağlıyor. 16.000 DPI ve 400 IPS değerlerinde sensöre sahip yeni mouse, kablolu, 2,4 GHz ve Bluetooth olmak üzere üç farklı bağlantı yöntemi sunuyor.
ASUS ROG Strix Go
ROG Strix Go 2.4, dünyanın Nintendo Switch ile elde taşınabilir modda kullanılabilen ve aynı zamanda cep telefonları ve PC’lerle çalışan ilk kablosuz oyun kulaklığı oldu. Kulaklık, Bluetooth’a göre daha az gecikmeyle USB-C 2,4 GHz kablosuz adaptör üzerinden bağlantı sunuyor.
Entegre mikrofona, Hi-Res 40 mm sürücülere sahip ROG Strix Go 2.4, katlanabilir tasarıma, 290 gramlık hafif ağırlığa ve gerçekçi ses üretimi için ROG’ye özel hava geçirmez hazne tasarımına sahip olmasıyla göze çarpıyor.
ASUS
Asus’tan profesyonellere özel bilgisayar: Asus ProArt PA90
Asus ProArt PA90 ile Asus, profesyonel kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir ürün piyasaya sunuyor. Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte fotoğraf ve prodüksiyon dünyasından profesyonel isimler de yer aldı.
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Asus’un profesyonel kullanıcılara yönelik hazırladığı ürün gamı olan ProArt serisi yeni mini PC olan ProArt PA90 ve aynı zamanda yeni monitörler ile geliştirildi.
Asus ProArt PA90 lansmanı yapıldı
Lansmanda konuşma yapan Asus MiniPC Ürün Müdürü Recep Kulan, “ProArt serisindeki tüm ürünlerimiz, sektör profesyonellerinin tüm ihtiyaçları göz önüne alınarak, özel olarak tasarlandı. Bu serideki ürünler, yüksek performans ve geniş kullanım alanı sunuyor. i9 işlemci, NVIDIA Quadro ekran kartı ve 64 GB RAM ile güçlendirilmiş PA90, ısınmaya karşı özel sıvı soğutma sistemi ve geniş bağlantı seçenekleriyle birleştiğinde, ortaya mükemmel bir iş platformu çıkıyor. PA90, en üst düzey çalışma ortamına sahip olmak isteyen kullanıcılar için mükemmel bir seçenek.” dedi.
Ayrıca Asus’un profesyonel kullanıma yönelik monitör serisi ProArt için de Asus Monitör Ürün Müdürü Ayten Zora, “ProArt serisi, özellikle colorist ve fotoğraf sanatçıları gibi üst düzey sektör standartlarını destekleyen ürünleri kullanan profesyoneller için yüksek renk gamı sunarak verimli bir çalışma ortamı sağlıyor. Yüksek kontrast ve görüş açısı sunan monitörler, Rec. 2020, Adobe RGB, DCI-P3 ve sRGB gibi endüstri standartları renk gamutlarını destekliyor ve ön-kalibrasyonu sayesinde DeltaE<2 renk doğruluğu sunuyor. 4K çözünürlüğe sahip ve HDMI, DisplayPort, USB, Type C, Thunderbolt gibi geniş bağlantı seçenekleri sunan ProArt monitörler, üst düzey HDR performansları ve yüksek kontrast oranlarıyla kullanıcı beklentilerini en üst seviyede karşılıyor. ASUS olarak, yüksek standartlara sahip tüm ürünlerimizle profesyonel çalışmalara destek vermekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.
Ürünlerin gerçek profesyonel kullanıcı olarak testlerini yapan Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni Ömer Serkan Bakır, Fujifilm Türkiye Eğitim Sorumlusu Kaan Kurtuluş, ve Colorist ve Görüntü Yönetmeni Arda Yıldıran ise sunumlarında ProArt PA90 ve ProArt monitörlerinin fotoğrafçılık ve video prodüksiyon tarafında ne kadar başarılı olduğunu ve kendilerini etkilemeyi başardığını belirttiler.
Yüksek performans sunan ASUS ProArt PA90, Intel Core i9 9900K işlemci ve Nvidia Quadro P4000 gibi yüksek sistem gereksinimleriylekesintisiz ve hızlı bir çalışma ortamı sunuyor. Asus ProArt serisi, mini PC ve monitör modelleriyle en üst düzey performans isteyen milyonlarca video düzenleyici, 3D animatör, fotoğrafçı, colorist ve diğer içerik üreticileri için güçlü bir platform olarak öne çıkıyor.