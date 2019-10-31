Ekran Kartı
Asus GeForce GTX 1660 ve 1650 Super serisi ekran kartlarını duyurdu
Asus yüksek performans ve kişiselleştirme seçenekleri sunan iki yeni ekran kartı serisini tanıttı. GeForce GTX 1660 ve GTX 1650 Super ekran kartları dayanıklılıkları ile ön plana çıkıyor.
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Asus GeForce serisi iki yeni ekran kartını tanıttı. Yüksek performans ve dayanıklılık ile ön plana çıkan bu yeni seri, çift fanla birlikte IP5X sertifikasına sahip. Ekran kartları bu şekilde toza ekstra dayanıklı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni GPU’lar, uygun bütçeyle yüksek performans arayan oyunculara 1080p çözünürlükte yüksek performans sunmak için NVIDIA Turing mimarisinin temel yönlerinden yararlanıyor.
Gelişmiş statik basınç ve daha düşük gürültü sağlayan yeni bir Axial teknoloji tasarımına sahip ekran kartları, bu başarılı soğutma sistemleri ile oldukça stabil çalışabiliyor. Kesintisiz oyun performans için tasarlanmış bu ekran kartları, farklı özellikler ile birlikte karşımıza çıkıyor.
Her iki serisinin ekran kartları 6 GB GDDR6 bellek tipi ve boyutuna sahip olurken PCIe 3.0 bağlantı tipini kullanıyor. Ayrıca Auto-Extreme Teknolojisiyle üretilen kart, dayanıklılığı artıran koruyucu bir arka plakayla birlikte geliyor.
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Gigabyte, Radeon RX 5700 serisi ekran kartlarını duyurdu
Radeon RX 5700 serisi ekran kartlarının Gigabyte üretimi modelleri RX 5700 XT ve RX 5700 piyasaya çıkıyor.
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Gigabyte yaptığı duuyuru ile AMD tarafında X570 anakartlarının ardından RX 5700 serisi ekran kartlarını da piyasaya sürdüğünü açıkladı. Güçlü yapısıyla dikkat çeken RX 5700 ve RX 5700 XT modelleriyle raflardaki yerini alacak olan Gigabyte, 7nm üretim bandı ve RDNA mimarisine sahip PCIe 4.0 destekli modelleriyle geliyor. Gigabyte Radeon RX 5700 XT 8G ve Gigabyte Radeon RX 5700 8G model adlarını alan ekran kartları 8 GB GDDR6 bellekleri ile yeni nesil tüm oyunlarda performans sunmaya hazır.
Özellikle PlayStation, Xbox ve Google Stadia gibi yeni nesil konsol ve platformlarda da imzasını taşıyan AMD, RDNA mimarisi ile fark yaratmayı amaçlıyor. Bir önceki GCN mimarisine göre watt ve saat hızına göre 1,5 kat daha yüksek performans sunabilen RDNA mimarisine sahip kartlar özelllikle 2K oyunculukta dikkat çekecek.
Stok fan tasarımıyla gelen RX 5700 serisi kartların ilerleyen dönemde Xtreme vb. versiyonlarının da gelmesi bekleniyor. Ürün detaylarına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Donanım
ASUS Radeon RX 5700 XT ve RX 5700 serisi duyuruldu
ASUS Radeon RX 5700 XT ve RX 5700 serisi ekran kartları resmi olrak tanıtıldı. Toplamda beş yeni Radeon serisi ekran kartı duyurulurken, her serinin kendine has özellikleri bulunuyor. Yeni ekran kartları, özel tasarımları sayesinde yüksek güç ve soğutma performansı sunarak, AMD’nin yeni yonga setinde referans tasarıma kıyasla daha yüksek performans sağlıyor. ASUS Radeon RX 5700 ve RX 5700 XT, 1440p çözünürlükte yüksek performans arayan oyuncular için mükemmel bir çözüm sunuyor.
ASUS Radeon RX 5700 XT ve RX 5700 serisi neler?
ROG Strix
ROG Strix Radeon RX 5700 XT ve RX 5700, oyun dünyasının yeni trendi olarak karşımıza çıkan 1440p çözünürlükte, en yeni oyunlarda bile yüksek performans sunuyor. PCB yüzeyindeki bileşenler Auto-Extreme Technology ile lehimlenmiştir ve GPU çipi MaxContact ve hacimli bir soğutucu kullanılarak soğutuluyor. Kartın üzerinde bulunan üç adet fan, Asus’un endüstri lideri Aksiyal fan tasarımını kullanıyor. ROG serisi ayrıca 0dB modu, IP5X toz direnci ve güçlendirilmiş bir kasa gibi daha fazla ek özellik sunuyor.
ASUS TUF Gaming
TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 XT ve RX 5700, dayanıklılıktan ödün vermeden soğutmayı geliştirmek için üç güçlü fan kullanıyor. PCB bükülmesini önleyen sert arka plakalarla korunan ve Auto-Extreme üretimi kullanılarak üretilen kartlar, IP5X standartlarına sahip, birinci sınıf kovan yataklı fanlara sahip olmasıyla göze çarpıyor. Yeni ikili aynı zamanda en yeni TUF ürünleri ile uyumluluğu sağlamak için bir dizi sıkı doğrulama testleri ile de destekleniyor.
ASUS Dual
AMD’nin en yeni oyun deneyimini en saf haliyle sunan ASUS Dual Radeon RX 5700 EVO, Aksiyal fanları ve Auto-Extreme Teknolojisi ile dikkat çekiyor.
Ürünler ne zaman satılacak?
ASUS’un yeni ROG, TUF ve Dual serisi RX 5700 XT & RX 5700 ekran kartları, Eylül ayı içerisinde satışa sunulacak.
Ekran Kartı
AMD, oyun odaklı yeni ekran kartı Radeon RX 5700 XT ‘ı duyurdu
AMD, oyun odaklı RDNA mimarisine sahip yeni ekran kartı Radeon RX 5700 XT ‘ı duyurdu.
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8 GB DDR6 ekran kartı belleği
AMD oyun odaklı yeni ekran kartı Radeon RX 5700 XT ‘ı duyurdu. Graphics Core Next (GCN) mimarisini geriden bırakan AMD, yeni ekran kartında RDNA mimarisini kullandı. AMD’nin 50. yılı özel modelininde bulunduğu üç ekran kartı ( NAVI GPU ) baz model 5700 , 5700 XT ve 5700 XT 50.yıl modellerini içeriyor. Radeon RX 5700 XT 50.yıl modelinde AMD CEO’su Dr Lisa Su’nun imzasının bulunduğu özel altın görünümlü bir alan olacak. 40 işlem birimine sahip olacak Radeon 5700 XT, ana frekans hızı 1680 MHz olurken overclock ile 1980 MHz ‘e kadar aşırtılabilecek. Seride bulunan üç ekran kartı GDDR6 8 GB video belleğe sahip olurken, 5700 XT modeli 9.75 teraflops gücünde çalışacak. Tanıtılan ekran kartları 7 Temmuz tarihinde satışa sunulacak.
AMD Radeon 5700 serisi özellikleri ve fiyatı
AMD Radeon RX 5700 XT 50.Yıl Özel
Özellikler :
40 işlem ünitesi, 2560 akış işlemcisi , 10.14 ‘e çıkabilen TFLOPS , 8 GB GDDR6 video bellek, Ana frekans : 1680 Mhz – Oyun frekansı : 1830 Mhz , Boost frekans : 1980 Mhz
Fiyat : 499 $
Radeon RX 5700 XT
Özellikler :
40 işlem ünitesi, 2560 akış işlemcisi , 9.75 ‘e çıkabilen TFLOPS , 8 GB GDDR6 video bellek, Ana frekans : 1605 Mhz – Oyun frekansı : 1755 Mhz , Boost frekans : 1905 Mhz
Fiyat : 449 $
Radeon RX 5700
Özellikler :
36 işlem ünitesi, 2304 akış işlemcisi , 7.95 ‘e çıkabilen TFLOPS , 8 GB GDDR6 video bellek, Ana frekans : 1465 Mhz – Oyun frekansı : 1625 Mhz , Boost frekans : 1725 Mhz
Fiyat : 379 $