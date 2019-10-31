Asus GeForce GTX 1660 ve 1650 Super serisi ekran kartlarını duyurdu

Asus yüksek performans ve kişiselleştirme seçenekleri sunan iki yeni ekran kartı serisini tanıttı. GeForce GTX 1660 ve GTX 1650 Super ekran kartları dayanıklılıkları ile ön plana çıkıyor.

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Asus GeForce serisi iki yeni ekran kartını tanıttı. Yüksek performans ve dayanıklılık ile ön plana çıkan bu yeni seri, çift fanla birlikte IP5X sertifikasına sahip. Ekran kartları bu şekilde toza ekstra dayanıklı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni GPU’lar, uygun bütçeyle yüksek performans arayan oyunculara 1080p çözünürlükte yüksek performans sunmak için NVIDIA Turing mimarisinin temel yönlerinden yararlanıyor.

Gelişmiş statik basınç ve daha düşük gürültü sağlayan yeni bir Axial teknoloji tasarımına sahip ekran kartları, bu başarılı soğutma sistemleri ile oldukça stabil çalışabiliyor. Kesintisiz oyun performans için tasarlanmış bu ekran kartları, farklı özellikler ile birlikte karşımıza çıkıyor.

Her iki serisinin ekran kartları 6 GB GDDR6 bellek tipi ve boyutuna sahip olurken PCIe 3.0 bağlantı tipini kullanıyor. Ayrıca Auto-Extreme Teknolojisiyle üretilen kart, dayanıklılığı artıran koruyucu bir arka plakayla birlikte geliyor.