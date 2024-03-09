Tayvanlı teknoloji devi Asus, bir süredir Asus Zenfone 11 Ultra üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise Asus Zenfone 11 Ultra fiyatı sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Asus Zenfone 11 Ultra fiyatı ne kadar olacak?

Sızıntılara göre Asus Zenfone 11 Ultra fiyat tarafında iki farklı fiyata sahip olacak. Bu Asus Zenfone 11 Ultra fiyatları ise şu şekilde olacak:

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama – 1078 dolar

16 GB RAM + 512 GB dahili depolama – 1143 dolar

Asus Zenfone 11 Ultra neler sunacak?

Sızıntıalara göre Asus Zenfone 11 Ultra, 6.78 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 144 hz ekran yenileme hızını destekleyecek ve Full HD+ çözünürlükte olacak.

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Akıllı telefon kaputun altında 2024 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gücünü 65W kablolu, 15W kablosuz şarj hızına sahip 5500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte gelecek. Bu kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX890 ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya 13 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 MP çözünürlüğünde 3x telefoto kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.