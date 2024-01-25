ASUS, ROG akıllı telefon serisini güncelledi ve bu yılın sonlarına doğru Zenfone serisinde yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Google Play’de ortaya çıkan ASUS AI2401_D model numaralı Asus Zenfone 11, firmanın bu alandaki iddialı adımlarını gözler önüne seriyor.

İçindekiler ASUS Zenfone 11 Snapdragon 8 Gen 4 ile gelebilir

ASUS Zenfone 11 Snapdragon 8 Gen 4 ile gelebilir

Zenfone 11’in listesi, akıllı telefonun sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda teknik özellikleriyle de dikkat çekici olduğunu gösteriyor. Qualcomm Snapdragon yonga seti tarafından desteklenen sekiz çekirdekli CPU ve Adreno 830 GPU ile Zenfone 11, güçlü bir performans sunmayı hedefliyor.

İlginizi Çekebilir: Snapdragon 8 Gen 4 hız canavarı olacak

Zenfone serisinde Qualcomm’un en üst düzey yonga setini kullanma geleneğini devam ettiren Asus Zenfone 11, Snapdragon 8 Gen 4 yonga setiyle donatılacak. Bu, Zenfone 10’un Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olduğu gerçeğini göz önüne alındığında, Zenfone 11’in daha gelişmiş bir teknoloji sunacağını gösteriyor. Beklenen Adreno 750 GPU yerine Snapdragon 8 Gen 4 SoC ile gelmesi, telefonun grafik performansında önemli bir artışa işaret ediyor.

Zenfone 11, 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve ortasında selfie kamerası için özel bir delik bulunan Full HD+ ekran ile dikkat çekecek. Ayrıca, en yeni Android sürümü olan Android 14’ü çalıştırarak, kullanıcılara en güncel deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Görsel olarak, Zenfone 11’in ekranında daha uzun bir en boy oranı ve ROG Phone 8’e benzer bir tasarım öne çıkıyor. Bu, ASUS’un geçmiş yıllardaki kompakt tasarım anlayışından sapmış olabileceğini gösteriyor. Bu değişiklik, kullanıcılara daha geniş ve etkileyici bir ekran deneyimi sunmayı amaçlıyor ve ASUS’un tasarım konseptindeki evrimi işaret ediyor.