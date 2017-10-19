Asus Zenbook UX430UQ ZenBook çizgisini koruyarak yoluna devam ediyor. 13 inç ebatta 14 inçe eşdeğer ekran sunan UX430UQ, yeni işlemcisi ve bağısız ekran kartıyla kendisinden söz ettiriyor.

Bu yılın Zenbook modellerinden bir tanesi olan Asus Zenbook UX430UQ, 13 inçlik bir dizüstü bilgisayar. 13 inçlik bilgisayarların ince çerçeveli ekranı sayesinde ise 14 inç dizüstü bilgisayarlarda görebileceğiniz bir ekranı bu bilgisayarda görmeniz mümkün oluyor. Elbette bu farkı dışarıdan, bilgisayarın kapağı kapalıyken görmek mümkün değil; açtığınızda ise Full HD mat bir ekran bizi karşılıyor. Mat ekran demek elbette arkadan yansıyan ışık olmaması ve dolayısıyla parlaklığı ayarlarken kısık ayarların mümkün olması anlamına geliyor. Bu sebeple pil ömrünün de artması söz konusu.

Intel’in 7. nesil işlemcilerinden Core i7-7500U ile sunulan bu dizüstü bilgisayar gündelik ihtiyaçlardan oyunlara kadar performans isteyen uygulamalarda sizi destekliyor. Elbette 16 GB belleğin de bu işleri yaparken size rahatlık kattığını eklememiz gerekir. Oyunlarda ve ekran kartını kullanabilen video işleme gibi uygulamalarda da yardımınıza koşan bir bağımsız ekran kartı mevcut. Ayrıca 2 GB belleği bulunan bağımsız ekran kartı bu modelde mevcut. NVIDIA tarafından üretilen GeForce 940 Mx ekran kartı giriş seviyesi performansa sahip olsa da aynı ağırlık seviyesi ve ince tasarımlı bilgisayarlarla kıyaslandığında kat be kat performans artışı sağlıyor. Oyun ve uygulamaları düşününce eğer yoğun bir kullanıcıysanız ise 512 GB alana sahip SSD ile yeriniz asla bitmiyor.

Asus ZenBook UX430UQ eksiksiz bağlantılarla geliyor

Harici bağlantılar açısından zengin olan Asus Zenbook UX430UQ üzerinde barındırdığı USB 3.1 performans seviyesindeki C tipi arayüzle hem hızlı veri bağlantısı sağlıyor hem de bu yuvanın DisplayPort desteği sayesinde harici ekranlara görüntü aktarmanızı sağlıyor. İsterseniz dijital paneller için kutu içinden çıkan HDMI çeviriciyi, ve aslında her iki yuvası da kullanabilirsiniz. Ürün ince olduğu için üzerine Ethernet yuvası yok fakat yine kutu içinden çıkan USB Ethernet adaptörü hayatınızı kolaylaştıracaktır.

Hafif, uzun pil ömrüne sahip, şık ve ince tasarımlı bir dizüstü bilgisayarla her türlü işi hem mobil hem de masa başında yapmak isteyenler için üretildiğini düşündüren güçlüb ir cihaz olan Zenbook UX430UQ çağdaş bir dizüstü bilgisayar olarak ona vereceğiniz her yükü sırtlamaya hazır.

Ebadına göre geniş bir ekrana sahip, ince çerçeveli ve bağımsız grafik işlemcili bilgisayar arayanlar için üretilen Asus Zenbook UX430UQ oyunlarda da sizi destekleyecek nitelikte.

Asus ZenBook UX430UQ fiyatı

Asus ZenBook UX430UQ’nun birkaç modeli satışta olacak. Modeline göre 4.500 TL’den başlayan fiyatlarla satılmasını bekliyoruz.