Asus’un ince ve performanslı yapısıyla dikkat çeken Asus ROG Zephyrus M modeli elimizde! Bir önceli nesilde eleştirileri duyarak çok daha şık ve çok daha kullanışlı hale gelen GM501 kodlu Zephyrus M modelinin detayları videomuzda!

Asus ROG Zephyrus M (GM501) inceleme | Taşınabilir oyun canavarı!

Asus’un oyun dizüstü bilgisayarları arasında inceliği ile sıyrılan ROG Zephyrus modellerinden yenilenen Zephyrus M elimize geçti. Hafif ve ince bir seri olan Zephyrus’un bir önceki modelindeki klavye ve trackpad yerleşimi fazlasıyla eleştirilmesinin ardından Zephyrus M’de ise artık alışılagelmiş şekilde konumlandıran Asus geliştiricileri, cihazın tek sorununu da çözüme kavuşturulmuş.

Asus’un en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı olan ROG Zephyrus M, tasarımıyla oldukça farklı. İlk modelde de bulunan ekranın açılması ile entegre çalışan bir asansör sistemiyle havalandırma boşlukları oluşturan Zephyrus M, böylece gereksiz bir kalınlığı ortadan kaldırarak en kalın noktasında dahi 19,9 mm inceliği ve 2,45 kg ağırlığı ile de oldukça taşınabilir bir yapıda geliyor.

Teknik detaylarına baktığımızda ise Intel Core i7 8750H işlemci, 8 GB DDR5 VRAM’e sahip NVIDIA GeForce GTX 1070 ikilisi ile oyunlarda ultra ayarları rahatlıkla açmanızı sağlayan cihaz, 16 GB belleğini de dilerseniz 32 GB’a kadar yükseltmenize olanak tanıyor. Ayrıca 512 GB M.2 SSD ve 1 TB HDD depolaması ile geniş bir alan sunan Zephyrus M, ekran konusunda da oldukça iddialı.

Full HD çözünürlüğünde IPS bir panel kullanan Asus ROG Zephyrus M, 144 Hz tazeleme hızı, 3 ms tepkime süresi ve %72 NTSC renk gamut desteği sunuyor. 178 derecelik geniş açılı görüş desteğinin yanı sıra Nvidia G-Sync desteğiyle de yırtılmaları önleyebilen cihaz, Asus’un en sağlam ve en güçlü dizüstü bilgisayarlarından biri olmasına rağmen ince yapısı ile tercih sebebi olabilir.

Oyun FPS skorları (FHD – En Yüksek)

– Rise of the Tomb Raider: 45 – 57 fps

– Far Cry 5: 75 – 85 fps

– GTA V: – 55 – 70 fps

– PUBG: 70 – 80 fps

– Fortine: 100 – 115 fps

– Owerwatch: 145 – 165 fps

– CSGO: 220 – 240 fps

– Assassin’s Creed Origins: 45 – 55 fps

– The Rainbow Six Siege: 142- 163 fps

– The Witcher 3: 48 – 68 fps

– The Crew 2: 60 fps (fps kilidi mevcut)