BMW tasarımı laptop! | Asus ROG Strix G incelemesi (VİDEO)

Asus ROG Strix G adındaki yeni serisi dikkat çekici performansı ile test masamızda!

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ROG Strix G, ilk bakışta farklı tasarım detaylarıyla ön plana çıkan güçlü işlemci ve ekran kartı versiyonlarıyla beraber geliyor. BMW Designworks Group tarafından dizayn edilen ROG Strix G, özellikle soğutmasıyla ön plana çıkıyor. Özel hava kanallarıyla çok daha etkili bir soğutma sağlamayı başaran ROG Strix G, güçlü donanımıyla da ön planda.

Bize gelen test örneğinin kalbinde Intel Core i7 9750H işlemcisi yer alırken bu işlemciye Nvidia GeForce RTX 260 eşlik ediyor. 16 GB DDR 4 belleğe 256 GB SSD ve 1 TB HDD depolama ekleyen Asus, güçlü ve şık bir ürün çıkarmayı başarmış.

17,3 inç IPS ekranında 144 Hz tazeleme hızına çıkabilen ROG Strix G, oyunlarda ekstra bir monitöre ihtiyaç duymadan performans sağlıyor. Asus Aura Sync desteğiyle RGB aydınlatmasını hem özel klavyesinde hem de cihazın altında sunan ROG Strix G, ses tarafında da 2 adet 4W stereo hoparlörlerinde 3 kata varan daha fazla ses ve bas desteği sunuyor.

Soğutma tarafında asimetrik 3D Flow Zone desteğinin yanı sıra fan tarafında da özel çalışmalar yapan ROG mühendisleri klavye üzerinde ısınmanın hissedilmesini de engellemeyi başarmış.

Genel olarak baktığımızda gerçekten başarılı ve şık bir cihaz olmayı başaran Asus ROG Strix G’nin detaylarını ve diğer konfigürasyonlarını internet sitesinden görebilirsiniz.

İyi seyirler..

Asus ROG Strix G Sistem Özellikleri