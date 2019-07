Asus ROG Rapture GT-AC2900 oyunlarda başarı için gerekli olan iyi bir sistemin yanı sıra çevrimiçi oyunlarda ping ve lag sorunlarını ortadan kaldıran yapısıyla inceleme konuğumuz oluyor.

İlginizi çekebilir; İş ve oyun için efsanevi router: Asus RT-AX88U incelemesi

Günümüzde oyun deneyimlerinde profesyonel seviyede olmak adına çoğu oyun meraklısının hayali iyi bir bilgisayardan geçiyor. Elbette oyun oynanan sistemin iyi olması önemli olsa da gözden kaçırılan önemli detayl var. Bu iise sahip olunan internet altyapısı ve kullanılan router modeli de olduğu konusu. Eğer sisteminiz iyi ve internet bağlantınız kötü ise e-spor alanında başarı yakalamanız oldukça güç. Fakat internet bağlantınız iyi olsa da doğru bir router seçimi de ping ve lag sorunları yaşamamak adına önemli.

Bu noktada ofisimize konuk olan Asus ROG Rapture GT-AC2900, Nvidia tarafından GeForce Now Recommended sertifikasına sahip olan tam bir “oyuncu router” modeli olarak karşımızda.

PC, konsol hatta mobil oyuncu olmanız fark etmeksizin her türlü oyuncuya tam destek verebilen bu router, aynı zamanda Nvidia GeForce Now sertifikası ile Google Stadia, Nvidia GeForce Now gibi stream yani oyun akışı servislerinden de rahatlıkla faydalanabileceğinizi belirtiyor. Peki bu Asus ROG Rapture GT-AC2900 size oyunlarda ne gibi bir avantaj sağlayabilir? Gelin hep beraber öğrenelim;

Asus ROG Rapture GT-AC2900 ile PC oyunculuğu

E-sporcu ve oyuncu dediğimiz tabirlerin odağında elbette PC oyuncuları bulunuyor. Çünkü en fazla oyuncu sayısı bu platformda. Peki üstün bir sistemin yanı sıra bu router ile taçlandırma yaparsanız oyun içi performansta ciddi bir artış göreceğiniz açık.

Arayüzünde yapacağınız ayarlama ile oyun oynayacağınız bilgisayara öncelik tanıyarak her zaman en güçlü bağlantıyı o cihazın almasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra yine bir cihazda oyuna girdiğinizde internet trafiğini öncelikli olarak oyuna yönlendiren GT-AC2900, Gamers Private Network (GPN) özelliği ile oyun sunucusu ve bilgisayarınız arasında en hızlı ve en kısa bağlantıyı bularak ping ve gecikme sürelerini en aza indiriyor.

Game Radar desteği sayesinde ise özellikle LoL, DotA 2, Diablo III, HotS, WoW, World of Tanks gibi oyunlarda sunucular arasında en az ping süresi sunan ve en stabil bağlantı sağlayacak sunucuya bağlanmanızı otomatik olarak sağlıyor.

VPN gereksiniminizde ise VPN Fusion özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik router üzerinden hem bağlantı hem de VPN hizmetini ortak sunarken ayrıca VPN sunucusuna bağlanıp vakit ve bağlantı hızı kaybetmenizi engelliyor.

Asus ROG Rapture GT-AC2900 ile konsol oyunculuğu

PlayStation 4, Xbox One ya da Nintendo Switch başta olmak üzere ülkemizdeki birçok konsol oyuncusunun sorunu özellikle internet bağlantısında yaşanan sorunlar oluyor. Bunu özel bir şekilde çözen Asus ROG Rapture GT-AC2900, NAT sorununu 3 adımda çözebiliyor. Bu sayede ayrıca port açma derdiniz de kalmıyor.

Eğer kablolu bir bağlantı ile konsolunuzu bu router’a bağlarsanız ağda otomatik olarak öncelik sahibi olacaksınız. Böylece siz konsolda oyun oynarken internet bağlantınızı engelleyebilecek her bir cihaz önlenmiş olacak.

Genel olarak baktığımızda gerçekten öncelikli performans sunan bir router olan Asus ROG Rapture GT-AC2900, aynı zamanda Aura Sync destekli bir durumda. Yani cihazın üzerindeki ROG logosu ve çizgiler RGB aydınlatma ile ortamınıza farklılık katarken dilerseniz üzerindeki LED tuşu ile kapatabilmenizi de sağlıyor.

Özellikle 1 numaralı portun da önemli olduğunu belirtelim. Bu router tarafında Gaming Port yani oyun için özel bir port olarak atanmış. Bu sayede bu porta bağlı olan ürünün oyun cihazı olması sizin için çok daha avantajlı hale getirecek.

Evde yaptığım testlerde sorunsuz 35 Mbit internetimin sağlandığını ve oyunlarda da herhangi bir lag durumuna girmeden düşük ping süreleri ile kablolu ve kablosuz olarak Asus ROG Strix G ile Overwatch, Apex Legends, PS4 ile RDR 2 Online ve Apex Legends deneyimleri yaşadım.

Bunun yanı sıra Asus RT-AX88U ile beraber AiMesh sistemini de denediğimizde sorunsuz bağlantıyı normalde evin uzak noktalarında çekemeyen interneti tam kapasite ve hattımız olan 35 Mbit ile sağlamayı başardık.

Ebeveynler için çocuklarınızın bilgisayarlarını ve cihazlarını kontrol edebileceğiniz ebeveyn kontrol sistemi de bulunuyor. Ayrıca AiProtection Pro ile internet bağlantınızın her zaman güvenli kalması gibi detaylarıyla dolu dolu bir router konumunda. Asus ROG Rapture GT-AC2900, oyun zevkinizi tavana çıkarmayı başaran yapısıyla sizi fazlasıyla memnun edebilir. Biz oldukça beğendiğimizi söylemiş olalım.