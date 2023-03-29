Bu ayın başlarında, Çin’in 3C sertifikasyon kuruluşunun veritabanında ASUS_AI2205_A ve ASUS_AI2205_B model numaralarına sahip iki ASUS imzalı telefon görüldü. Bu cihazların ROG Phone 7 ve ROG Phone 7 Ultimate olarak piyasaya çıkması bekleniyor. Bugün ise sızıntıları ile bilinen Digital Chat Station ana modelinin detaylı özelliklerini sızdırdı.

Sızıntıya göre, ASUS ROG Phone 7, Full HD+ çözünürlüğü ve 165Hz yenileme hızını destekleyecek devasa bir 6.78 inç büyüklüğünde Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olacak. Son zamanlarda Geekbench görünümüyle ortaya çıktığı gibi, ROG Phone 7, Snapdragon 8 Gen2 işlemci tarafından desteklenecek. Sızıntı, cihazın diğer Snapdragon 8 Gen 2 amiral gemisi telefonları gibi LPDDR5X RAM ve UFS 4.0’a sahip olacağını iddia ediyor. Geekbench’te ise telefon 16 GB RAM ile tespit edilmişti.

ROG Phone 7 serisi Android 13 işletim sistemi ve ROG kullanıcı arayüzünde çalışacak. Ana modelinde 32 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel birincil kamera, 13 megapiksel ultra geniş lens ve 5 megapiksel kamera yer alacak. Yakın tarihli bir sızıntıya göre, ana kamera Sony IMX766 sensörlü olacak. Bu oyuncu telefonundan kamera beklentilerin çok üstünde olması demek.

ROG Phone 7, 65W hızlı şarj özelliklerine sahip 6000mAh pil ile gelecek. 240 gramın altında olacak IP54 dereceli toz geçirmez ve su geçirmez bir şasiye sahip olacak. Digital Chat Station ana modelin 580 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini alacağını belirtiyor.

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Bilmeyenler için ASUS, oyun akıllı telefon serisi ASUS ROG Phone 7’yi 13 Nisan’da ABD, Çin, Tayvan ve Hindistan gibi çeşitli pazarlarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği henüz bilinmeyen bu canavarın, ülkemizde satılmayacağını net bir şekilde söyleniliriz.