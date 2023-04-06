Merakla beklenen ASUS’un ROG Phone oyuncu telefonu serisinin bir sonrakisi olan ASUS ROG Phone 7 modelinin önümüzdeki Perşembe günü piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak yeni sızdırılan bazı görseller sayesinde lansmandan önce cihazın tasarım detaylarına ulaştık. Görünen o ki, ASUS yeni nesilde tasarımı değiştirmeyecek!

Hık Demiş Babasının Burnundan Düşmüş!

ROG Phone 7 ile ROG Phone 6 birbirine o kadar çok benziyor ki, cihazların tasarımına aşina olmayan biri rahatlıkla iki cihazı birbirine karıştırabilir. Sızdırılan görüntülere bakılırsa, ASUS tasarım konusunda işi sağlama almaya karar vermiş gibi görünüyor.

Buna göre cihazın ekranında hoparlörlere yer açmak için alt ve üstte nispeten kalın çerçevelere sahip ekranla beraber, arka tarafta dikdörtgen benzeri şekle sahip, yatay olarak dizilmiş kamera kurulumunu görüyoruz. Efsaneleşmiş aydınlatmalı ROG logosu bu modelin arkasında da yer alıyor.

Görüntülerde, cihazı tam olarak görmemizi engelleyen bazı aksesuarlar da yer alıyor. Bu aksesuarlar arasında bir Aero Active Cooler soğutma özellikli kılıf ve bir ekran koruyucu bulunduğunu görüyoruz. Benzer aksesuarlar önceki ROG modellerinde de vardı.

Tasarımdaki alışıldık hisler, donanımda yerini heyecana bırakıyor. Yaklaşan serinin bir değil, iki değil, tam üç versiyonunun Geekbench veritabanında prototip olarak yer aldığını görmüştük. Bu cihazların hepsi de şaşırtıcı olmayan bir şekilde Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini taşıyordu.

Her ne kadar Geekbench’te ortaya çıkan modellerin hepsi 16 GB belleğe sahip olsa da, seride bir de 18 GB bellek kapasitesine sahip bir model olacağı konuşuluyor.

Bunun yanında, ASUS’un önceki seride yaptığı gibi bu seride de Dimensity yonga setine sahip bir sürüme yer vermesi bekleniyor. Snapdragon işlemcili modellerden sonra piyasaya sürülmesi beklenen bu modelin MediaTek Dimensity 9200+ işlemcisinden güç alması bekleniyor.

Saf donanım konusunda pazarda rakipsiz olan ROG Phone 7’nin 6.8 inç boyuta sahip FHD+ çözünürlüklü 165 Hz tazeleme hızına sahip bir AMOLED ekranla bizleri karşılayacağı söyleniyor.

Serinin tüm versiyonlarında 6.000 mAh pil ve 65W hızlı şarj desteği sunulması bekleniyor. Bunun yanında bir ROG Phone klasiği olarak seriye özel olarak üretilen soğutma fanı gibi aksesuarların da tanıtımda yer alması bekleniyor.

Bizler de oyuncu telefonu pazarının en dikkat çeken markası olan ASUS’un bir sonraki ROG Phone serisinde neler sunacağını merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni canavar başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!