Steam‘de dolar kurunun güncellemesinin ardından oyun fiyatları arttı ve artmaya da devam ediyor. Atomik rakamlara ulaşan oyunlara ek olarak Steam’de dönemsel bazı indirimler oluyor ve oyunseverlar bazı oyunlara en azından indirimli bir şekilde ulaşabiliyor. Yeni başlayan indirimler ise 15 Mayıs ile 22 Mayıs tarihlerini kapsıyor. Spor Festivali olarak adlandırılan indirim günlerinde popüler spor oyunları yüzde 70‘e varan indirimlerle oyunseverleri karşılıyor.

Hatırlarsanız geçen ay da Bulmaca Festivali kapsamında indirim olmuş ve sevilen oyunlar büyük bir indirime girmişti.

Steam’deki indirimli oyunlar

Oyun İndirimli Fiyatı Normal Fiyatı Battlefield 1 69,99 TL (-75%) 279,99 TL Battlefield 3 69,99 TL (-75%) 279,99 TL Battlefield 4 69,99 TL (-75%) 279,99 TL Battlefield 5 124,99 TL (-75%) 499,99 TL Battlefield 2042 149,99 TL (-75%) 599,99 TL FIFA 23 209,99 TL (-70%) 699,99 TL Need for Speed Unbound 359,99 TL (-70%) 1.199,99 TL A Way Out 39,80 TL (-80%) 199,00 TL It Takes Two 199,99 TL (-50%) 399,99 TL Dragon Age Inquisition 33,59 TL (-88%) 279,99 TL Titanfall 2 19,90 TL (-90%) 199,00 TL Dead Space (2008) 32,25 TL (-75%) 129,00 TL Dead Space 799,99 TL (-20%) 999,99 TL Dead Space 2 32,25 TL (-75%) 129,00 TL Dead Space 3 32,25 TL (-75%) 129,00 TL Mass Effect (2007) 32,25 TL (-75%) 129,00 TL Mass Effect 3 (2012 Edition) 124,99 TL (-75%) 499,99 TL Mass Effect Legendary Edition 149,99 TL (-75%) 599,99 TL Euro Truck Simulator 2 37,25 TL (-75%) 149,00 TL Unravel Two 12,90 TL (-90%) 129,00 TL Football Manager 2023 419,40 TL (-40%) 699,00 TL Days Gone 108,57 TL (-67%) 329,00 TL Stellaris 85,00 TL (-75%) 340,00 TL Far Cry 6 174,75 TL (-75%) 699,00 TL

Bu kapsamda en çok indirim gören NBA 2K23 ve FIFA 23 oldu. Yüzde 84 indirimle 699 TL’den 111.84 TL’ye düşen NBA 2K23’e ek olarak yüzde 70 indirimle 699.99 TL olan FIFA 23, 209.99 TL’ye kadar düştü.

Bir diğer sevilen spor oyunu Football Manager’ın 2023 oyunu yüzde 40 indirimle 419.40 TL’ye indi.

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Popüler dövüş oyunu WWE 2K23 de indirime giren oyunlar arasında yer alıyor. Yüzde 25 oranında bir indirimle 862.50 TL’ye düşen oyunu yüzde 67’lik indirimle PGA Tour 2K23 230.67 TL ile takip ediyor.

EA Sports imzalı Madden NFL 23 yüzde 70 indirimle artık 179.99 TL’ye sahip olunabilen oyunlar arasında yer alıyor.