ASUS, AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartlarını duyurdu

ASUS, ROG Strix ve ASUS Dual AMD Radeon™ RX 6600 XT ekran kartlarını duyurdu. Oyunlara yönelik AMD RDNA™ 2 mimarisinden yararlanan bu ekran kartları güçlü performansı ve soğutmayı orta segmente de getiriyor.

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Yüksek performanslı AMD Radeon RX 6000 Serisi modellerinde başarısını ispatlayan AMD RDNA 2 mimarisi, yüksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızlı monitörlerde en iyi görüntüleri arayan oyunculara hitap ediyor. En yeni ROG Strix ve ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartları, oyunlara yönelik AMD RDNA 2 mimarisinin yeni nesil özelliklerinden yararlanarak günümüzün en rekabetçi yapımlarında akıcı performans sergiliyor ve son derece gerçekçi AAA yapımlarda akıcı bir deneyim sunuyor.

ROG Strix ve AMD Radeon RX 6600 XT: Sağlam güç ve iddialı stil

ROG Strix AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartları, oyunlara yönelik AMD RDNA 2 mimarisinin gücü ile ROG yeniliklerini bir araya getiriyor. Dört adet ısı borusu ve geniş taban plakası, ısıyı GPU’dan ve GDDR6 belleklerden uzaklaştırıyor. Boruların geçtiği geniş yüzey alanlı soğutma bloğu ısıyı hızla aktararak, düşük sıcaklarda mümkün olan en yüksek saat hızlarını sunuyor.

Yeni Eksen Teknolojisi tasarımına sahip olan iki adet fan, gürültü düzeyini artırmadan soğutma bloğunun içinden büyük miktarda hava akışı sağlıyor. Bu hassas denge daha fazla fan kanadı, daha küçük fan yuvaları, pürüzsüz kanat yüzeyi tasarımı ve çentikli bariyer halkalarıyla sağlanıyor. Soğutma bloğundan geçen hava sessiz bir şekilde gereken bölgelere iletiliyor.

Teknoloji meraklıları iki farklı fan ve güç profilleri ile performansı diledikleri gibi ayarlama fırsatına da sahip. Bunun için dahili çift BIOS anahtarı avantaj sağlıyor. Performans modu daha fazla hava akışı sağlayarak en yüksek saat hızlarına ve en iyi hız aşırtma potansiyeline ulaşma imkanı veriyor. Sessiz mod ise daha sakin bir fan eğrisiyle performansı koruyor. Her iki profilde bulunan 0 dB modunda sistem boştayken fanların tamamen durmasını sağlayarak oyun oynanmadığında gürültü düzeyini olabildiğince düşürüyor.

Tüm ROG modellerinde olduğu gibi, ROG Strix AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartı da performansı kadar dış görünümüyle de dikkat çekici olacak biçimde tasarlanmış. Tüm soğutma boyunca uzanan ROG siber metin desenleriyle kaplı. Alaşımlı tam boy arka plakada da ROG grafikleri yer alıyor. Alttaki adreslenebilir RGB LED’lerin ışığı kartın sol kenarındaki Aura RGB hatlarından sızıyor. Aura Sync desteği sayesinde kullanıcılar sevdikleri renkleri ve aydınlatma efektlerini uyumlu diğer tüm bileşenlerde aynı biçimde senkronize edebiliyor.

ASUS Dual ve AMD Radeon RX 6600 XT: Saf performans

ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartları sade bir tasarımda birinci sınıf özellikler arayan kullanıcılar için ideal. ROG Strix modelinde olduğu gibi, bu kartta da iki adet Eksen Teknolojili fan bulunuyor. Bu fanlar havayı geniş yüzey alanlı soğutma bloğuna aktarıyor. Ekran kartı boştayken fanlar tamamen durabiliyor. Her fanda bulunan çift rulman da kullanım ömrünü uzatıyor.

ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartı siyah ve gümüş rengi hatlar, zıt dokular ve geometrik kesimlerle dikkat çeken şık bir tasarıma sahip. Alaşımlı tam boy arka plaka PCB’yi alttan destekliyor ve ASUS desenleriyle ekstra bir estetik unsur katıyor. ASUS ekran kartlarında kullanılan Auto-Extreme montaj teknolojisi, ön korumanın altındaki her bir bileşenin ve arka plakanın hassas ve sağlam bir biçimde lehimlenmesini sağlayarak uzun bir kullanım ömrü sunuyor.

Teknik özellikler ise şu şekilde: