ASUS
ASUS, AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartlarını duyurdu
ASUS, ROG Strix ve ASUS Dual AMD Radeon™ RX 6600 XT ekran kartlarını duyurdu. Oyunlara yönelik AMD RDNA™ 2 mimarisinden yararlanan bu ekran kartları güçlü performansı ve soğutmayı orta segmente de getiriyor.
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Yüksek performanslı AMD Radeon RX 6000 Serisi modellerinde başarısını ispatlayan AMD RDNA 2 mimarisi, yüksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızlı monitörlerde en iyi görüntüleri arayan oyunculara hitap ediyor. En yeni ROG Strix ve ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartları, oyunlara yönelik AMD RDNA 2 mimarisinin yeni nesil özelliklerinden yararlanarak günümüzün en rekabetçi yapımlarında akıcı performans sergiliyor ve son derece gerçekçi AAA yapımlarda akıcı bir deneyim sunuyor.
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ROG Strix ve AMD Radeon RX 6600 XT: Sağlam güç ve iddialı stil
ROG Strix AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartları, oyunlara yönelik AMD RDNA 2 mimarisinin gücü ile ROG yeniliklerini bir araya getiriyor. Dört adet ısı borusu ve geniş taban plakası, ısıyı GPU’dan ve GDDR6 belleklerden uzaklaştırıyor. Boruların geçtiği geniş yüzey alanlı soğutma bloğu ısıyı hızla aktararak, düşük sıcaklarda mümkün olan en yüksek saat hızlarını sunuyor.
Yeni Eksen Teknolojisi tasarımına sahip olan iki adet fan, gürültü düzeyini artırmadan soğutma bloğunun içinden büyük miktarda hava akışı sağlıyor. Bu hassas denge daha fazla fan kanadı, daha küçük fan yuvaları, pürüzsüz kanat yüzeyi tasarımı ve çentikli bariyer halkalarıyla sağlanıyor. Soğutma bloğundan geçen hava sessiz bir şekilde gereken bölgelere iletiliyor.
Teknoloji meraklıları iki farklı fan ve güç profilleri ile performansı diledikleri gibi ayarlama fırsatına da sahip. Bunun için dahili çift BIOS anahtarı avantaj sağlıyor. Performans modu daha fazla hava akışı sağlayarak en yüksek saat hızlarına ve en iyi hız aşırtma potansiyeline ulaşma imkanı veriyor. Sessiz mod ise daha sakin bir fan eğrisiyle performansı koruyor. Her iki profilde bulunan 0 dB modunda sistem boştayken fanların tamamen durmasını sağlayarak oyun oynanmadığında gürültü düzeyini olabildiğince düşürüyor.
Tüm ROG modellerinde olduğu gibi, ROG Strix AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartı da performansı kadar dış görünümüyle de dikkat çekici olacak biçimde tasarlanmış. Tüm soğutma boyunca uzanan ROG siber metin desenleriyle kaplı. Alaşımlı tam boy arka plakada da ROG grafikleri yer alıyor. Alttaki adreslenebilir RGB LED’lerin ışığı kartın sol kenarındaki Aura RGB hatlarından sızıyor. Aura Sync desteği sayesinde kullanıcılar sevdikleri renkleri ve aydınlatma efektlerini uyumlu diğer tüm bileşenlerde aynı biçimde senkronize edebiliyor.
ASUS Dual ve AMD Radeon RX 6600 XT: Saf performans
ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartları sade bir tasarımda birinci sınıf özellikler arayan kullanıcılar için ideal. ROG Strix modelinde olduğu gibi, bu kartta da iki adet Eksen Teknolojili fan bulunuyor. Bu fanlar havayı geniş yüzey alanlı soğutma bloğuna aktarıyor. Ekran kartı boştayken fanlar tamamen durabiliyor. Her fanda bulunan çift rulman da kullanım ömrünü uzatıyor.
ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartı siyah ve gümüş rengi hatlar, zıt dokular ve geometrik kesimlerle dikkat çeken şık bir tasarıma sahip. Alaşımlı tam boy arka plaka PCB’yi alttan destekliyor ve ASUS desenleriyle ekstra bir estetik unsur katıyor. ASUS ekran kartlarında kullanılan Auto-Extreme montaj teknolojisi, ön korumanın altındaki her bir bileşenin ve arka plakanın hassas ve sağlam bir biçimde lehimlenmesini sağlayarak uzun bir kullanım ömrü sunuyor.
Teknik özellikler ise şu şekilde:
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ROG Strix AMD Radeon RX 6600 XT OC Edition
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Dual AMD Radeon RX 6600 XT OC Edition
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● AMD Radeon™ RX 6600 XT GPU
● 8 GB GDDR6
● PCIe® 4.0 Arayüzü
● 1 x Yerleşik HDMI® 2.1
● 3 x Yerleşik DisplayPort™ 1.4a
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ASUS
Asus, “Haydi Birlikte PC Toplayalım” Etkinliğini Duyurdu
Asus, oyun ve sistem toplama meraklılarının büyük bir ilgiyle karşılayacağı “Haydi Birlikte PC Toplayalım” isimli bilgisayar toplama etkinliğini duyurdu. Toplama sistemler, Asus’un 30 yılı aşkın zaman önce piyasaya çıkardığı ilk anakart modellerinden bu yana Asus DNA’sının önemli bir parçası oldu. Asus, günümüzde kullanıcıların kendi sistemlerini kurmaları için gereken bileşenlerin büyük bir çoğunluğunu üretiyor. Eşsiz tasarımlar ve yenilikçi özelliklerle PC oyuncularına, tasarımcılara, sistem toplayanlara, mod yapanlara ve uzman kullanıcılara hitap eden ürünler geliştiriyor.
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İşin uzmanlarıyla PC toplayın
Haydi Birlikte PC Toplayalım etkinliği; Asus ekibinin, profesyonel e-spor oyuncusu Bugha’nın, Designs by IFR’nin ve daha fazlasının hazırladığı ilham veren eğitim videoları ve kılavuzlarıyla her tür kullanıcıya hitap ediyor. Tecrübeli sistem toplayıcıları ve mevcut sistemlerini geliştirmek isteyen kullanıcılar yeni ASUS PC DIY yapılandırıcısıyla ilk adımı atıp kendi ihtiyaçlarına uygun bilgisayarı toplamaya başlayabiliyor.
Etkinliğe ulaşmak isteyenler buraya tıklayarak ASUS PC DIY üzerinden resmi sayfaya ulaşabilirler.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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ASUS
ASUS, yeni mesh router sistemi ZenWiFi ET8’i duyurdu
ASUS, yeni WiFi 6E mesh router sistemi ZenWiFi ET8’i duyurdu. Bu sistem tüm evde yüksek performanslı WiFi ağı kurulmasını sağlıyor. ASUS ZenWiFi ET8 çok sayıda cihazın kullanıldığı, yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan içeriklerin tüketildiği ve kalabalık frekans bantlarına sahip modern ev ortamları için geliştirilen bir ağ çözümü.
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Broadcom WiFi 6E teknolojisinden yararlanan ZenWiFi ET8, yeni 6 GHz frekans bandındaki yedi adede kadar ekstra 160 MHz kanalıyla cihaz kapasitesini önemli ölçüde artırıyor ve ağdaki gecikmeyi azaltıyor. 6 GHz bandı yalnızca WiFi 6E cihazlarına açık olduğundan, bu frekans router’lar arasında parazit olmadan bağlantı için ideal. Kullanıcılar ayrıca bu ara bağlantı için kablolu Ethernet bağlantısını da kullanabiliyor. Bu esnekliğin yanı sıra kolay kurulum ve yönetim imkanı da sunan ZenWifi ET8, tüm evi kaplayan son teknoloji bir WiFi ağı kurmak isteyen kullanıcıların tercihleri arasında olacak.
ZenWiFi ET8 hem evde hem dışarıda koruma sunuyor. Evde değilken, ASUS Instant Guard özelliği ZenWiFi ET8’e uzaktan VPN bağlantısı kurarak herkese açık WiFi bağlantılarını güvenli hale getiriyor. Evdeyken ise Trend Micro™ destekli ASUS AiProtection Pro yazılımı tüm bağlı cihazları koruma altına almanın yanı sıra ebeveyn denetimi özellikleri de sunuyor.
ASUS, dünyanın ilk WiFi 6E router’ı olan ROG Rapture GT-AXE11000’i piyasaya sürdükten sonra WiFi 6E ağ çözümleri için Broadcom ile yakın iş birliğini sürdürdü. Broadcom Kablosuz İletişim ve Bağlantı Birimi Kıdemli Ürün Pazarlama Direktörü Manny Patel, “Broadcom teknolojisinden destek alan yeni bir WiFi 6E ürünü piyasaya süren ASUS’u tebrik ediyoruz. ZenWiFi ET8; ASUS ile Broadcom arasındaki güçlü teknolojik iş birliğinin sonucu olan en yeni ürün. WiFi 6E ve ağ sistemlerinin avantajlarını benzersiz biçimde bir araya getiren bu ürün, tüm evde 6 GHz bandıyla gigabit bağlantı deneyimi yaşatıyor.” dedi.
WiFi 6E şimdi ASUS router’ları, PCI® kablosuz bağlantı adaptörleri, akıllı telefonları ve anakartları ile kullanılabiliyor. 2021’de piyasaya çıkacak yeni ürünlerle de birlikte, ZenWiFi ET8 çok sayıda cihazın kullanıldığı geniş evler için iyi bir tercih olabilir. ASUS’un ağ teknolojileri alanında yeniliklere öncülük etme kararlılığının bir göstergesi niteliğindeki bu ürün, şirketin yeniliklerini devam ettiriyor.
İçindekiler
Geleceğin ağ WiFi sistemi bugün evinizde
ASUS ZenWiFi ET8 sistemi, şık tasarıma sahip bir çift ASUS AXE6600 router’dan oluşuyor. WiFi 6E teknolojisini kullanan bu router’lar hızlı, güvenilir ve güvenli WiFi bağlantıları kuruyor. ZenWiFi ET8, mevcut tüm WiFi standartlarıyla geriye dönük uyumlu çalışıyor. Toplamda 6600 Mbps’e varan bir bant genişliği sunan sistem, üç bant WiFi 5 AC3000 router’lardan 2,2 kata kadar daha hızlı.
ZenWiFi ET8 yeni lisanslanan 6 GHz frekans bandını destekliyor. WiFi 6E cihazlarına ayrılan bu bant sıkışma yaşanmayan bir kanalda hızlı bağlantı sunuyor. 6 GHz bandı ayrıca WiFi 6E düğümleri arasındaki bağlantı için de ideal. ZenWiFi ET8, WiFi veya Ethernet ile düğümler arası esnek bağlantı seçenekleri sunuyor. Router, bağlantı kalitesine göre en güvenilir yöntemi akıllı bir şekilde seçiyor. Kullanıcı dilerse düğümler arası bağlantının türünü manuel olarak seçebiliyor.
WiFi 6E, ağ kapasitesini 6 GHz bandındaki yedi adede kadar ekstra 160 MHz kanallarıyla önemli oranda artırıyor. Böylece hem daha fazla cihaz bağlanabiliyor hem de bant genişliğindeki yoğunluk azalıyor. 6 GHz WiFi 6E bandı Dinamik Frekans Seçimi (Dynamic Frequency Selection – DFS) özelliği olmadan çalışıyor. Bu sayede hava trafik kontrol radarı gibi cihazların oluşturduğu etki önleniyor, cihazlar DFS nedeniyle meydana gelen gecikmelerden etkilenmeden anında bağlanabiliyor.
ASUS ZenWiFi ET8 her zaman, her yerde güvenli
ASUS ZenWiFi ET8’de bulunan ASUS Instant Guard özelliği kahve dükkanlarında, restoranlarda, otellerde ve havalimanlarında herkese açık kullanıma sunulan ücretsiz WiFi bağlantılarını güvenli hale getiriyor. Instant Guard özelliği sayesinde, tek tıklamayla ZenWiFi ET8’in VPN sunucusuna özel bir VPN veri tüneli açılıyor. Böylece kullanıcı açık WiFi bağlantısından olabildiğince güvenli biçimde yararlanıyor.
ZenWiFi ET8, Trend Micro™ destekli AiProtection Pro ile router’ın kullanım ömrü boyunca ağ güvenliği sunuluyor. Düzenli bir şekilde güncellenen güvenlik kriterleriyle her zaman koruma sağlanıyor. Ebeveyn denetimi özellikleriyle donatılan AiProtection Pro, ailelerin kişisel verilerini veya evden çalışanların işle ilgili verilerini korumak için ekstra bir güvenlik katmanı oluşturuyor.
Kolay kurulum, kolay yönetim
ASUS ZenWiFi ET8, teknik bilgisi kısıtlı olanlar tarafından bile kurulup ayarlanabiliyor. Ücretsiz ASUS Router uygulamasındaki üç adımlık kolay kurulum işlemi sayesinde kullanıcılar tüm evi kapsayan Wi-Fi ağını birkaç dakika içinde hazır hale getirebiliyor. Tek sefer yapılan kurulum işleminde paketteki tüm düğümler otomatik senkronize oluyor. Her bir router AiMesh teknolojisini kullandığından, AiMesh özellikli ASUS router ekleyerek ağın kapsama alanını daha da genişletmek mümkün oluyor.
Tecrübeli kullanıcılar WiFi ağ yapılandırmasını kendi ihtiyaçlarına göre değiştirebiliyor. Kullanıcılar kusursuz dolaşım için tüm ağda tek bir SSID adı seçebiliyor veya her bir frekans bandına ayrı SSID adları atayabiliyor.
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