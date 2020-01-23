ASUS, ROG Theta 7.1’i duyurdu!

ASUS, Dünyanın yapay zeka destekli gürültü önleme özelliğine sahip ilk mikrofonuna sahip olarak karşımıza çıkıyor. USB-C bağlantılı ROG Theta 7.1, özel ROG 7.1 DAC ESS quad amplifikatör, 7.1 çevresel ses desteği bulunuyor.

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ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Theta 7.1 oyuncu kulaklığını duyurdu. Sekiz adet bağımsız ASUS Essence sürücüsüyle güçlü sanal bas ve etkileyici ses kaliteli çevresel ses sunan bu kulaklık, oyun içinde benzersiz netlikte iletişim için dünyanın ilk yapay zeka destekli ses önleyici mikrofonuna da sahip olmasıyla göze çarpıyor.

Prestijli 2019 iF Design ödülüne layık görülen ROG Theta 7.1, olağanüstü kalitede kayıpsız sesler sunabilmek için ev sineması sınıfı özel ROG 7.1 DAC ve dört adet yüksek çözünürlüklü ESS 9601 kulaklık amplifikatörüyle donatıldı.

USB-C™ bağlantısı ise uyumlu cihazlardan 7.1 çevresel ses alınmasını sağlıyor. Yapay zeka destekli mikrofonu sayesinde TeamSpeak’ten oyun iletişimi için beş yıldız altın sertifikasını alan ROG Theta 7.1 için TeamSpeak sözcüsü, “Theta 7.1’in ses kalitesi inanılmaz.

TeamSpeak’te şimdiye kadar duyduğumuz en iyi seslerden biri.” ifadesini kullandı. ROG Theta 7.1 birden fazla platforma destek veren bir USB-C bağlantısına sahip. Kullanıcılar PC, Mac, PS4, akıllı cihazlar ve Nintendo Switch gibi platformlarda üst düzey ses deneyimini rahatlıkla yaşayabiliyor.

ASUS Essence sürücüsü ve sanal subwoofer’lar ile gerçek 7.1 çevresel ses

Geleneksel 7.1 oyuncu kulaklıklarında fiziksel subwoofer’lar bulunur fakat bu büyük sürücülerin varlığı yüksek ve orta frekanslı sesleri etkiler. ROG Theta 7.1 bunu yenilikçi tasarımıyla aşıyor. Her kulakta dört büyük ASUS Essence sürücüsüne sahip olan ürün, olağanüstü kaliteli ve güçlü sanal baslara sahip tam 7.1 kanal çevresel ses oluşturuyor.

Oyun seslerinin üç boyutlu alanda doğru konumlandırılması sayesinde oyuncular her bir silah ve ayak sesinin yerini anlayarak, benzersiz derecede etkileyici bir deneyim yaşıyorlar.

Yapay zeka destekli mikrofon ile oyun içinde net iletişim!

ROG Theta 7.1 dünyanın ilk yapay zeka destekli gürültü önleyici mikrofonundan yararlanıyor. Mikrofondaki özel işlemcide makine öğrenimiyle elde edilen akıllı profiller bulunuyor. Bu profillerle 50 milyondan fazla tür arka plan sesi ortadan kaldırılıyor ve konuşma sesi korunarak oyun içi net iletişim sağlanıyor.

Bu yapay zeka destekli akıllı mikrofon, çevrenizdeki dikkat dağıtıcı konuşmaları, klavye ve mouse seslerini %95 oranında azaltarak oyuncuların her ortamda net iletişim kurmasını sağlıyor.

Dilediğinde çıkarılabilen bu tek yönlü mikrofon Discord ve TeamSpeak sertifikalarına sahip. Mikrofonun sesi kapatıldığında uçtaki gösterge ışığı kırmızı yanıyor, böylece kullanım durumu hemen anlaşılabiliyor.

Çabuk soğuyan kumaşa ve gözlükle kullanmaya uygun ROG Hybrid Kulak Yastıkları

Theta 7.1’deki eşsiz ROG Hybrid Kulak Yastıkları, gözlüklere daha az baskı yaparak rahatlık sağlıyor. Yumuşak ve pürüzsüz bir kaplamaya sahip bu yastıklar, olağanüstü rahatlık ve ses yalıtımı için çabuk soğuyan özel kumaştan ve %100 protein deriden üretildi. Hızlı soğuyan tasarım ısıyı %25 düşürerek oyuncuların uzun oyun maratonları sırasında serin hissetmesini sağlıyor.

Ters D şeklindeki ergonomik ROG Hybrid Kulak Yastıkları uygun sıkma gücüyle rahatlık sunuyor ve sabit kalıyor. Ters bölme ön sürücülere daha fazla yer açarak seslerin gerçekçi bir şekilde sunulmasına yardımcı oluyor.