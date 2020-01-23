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ASUS, ROG Theta 7.1’i duyurdu!
ASUS, Dünyanın yapay zeka destekli gürültü önleme özelliğine sahip ilk mikrofonuna sahip olarak karşımıza çıkıyor. USB-C bağlantılı ROG Theta 7.1, özel ROG 7.1 DAC ESS quad amplifikatör, 7.1 çevresel ses desteği bulunuyor.
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ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Theta 7.1 oyuncu kulaklığını duyurdu. Sekiz adet bağımsız ASUS Essence sürücüsüyle güçlü sanal bas ve etkileyici ses kaliteli çevresel ses sunan bu kulaklık, oyun içinde benzersiz netlikte iletişim için dünyanın ilk yapay zeka destekli ses önleyici mikrofonuna da sahip olmasıyla göze çarpıyor.
Prestijli 2019 iF Design ödülüne layık görülen ROG Theta 7.1, olağanüstü kalitede kayıpsız sesler sunabilmek için ev sineması sınıfı özel ROG 7.1 DAC ve dört adet yüksek çözünürlüklü ESS 9601 kulaklık amplifikatörüyle donatıldı.
USB-C™ bağlantısı ise uyumlu cihazlardan 7.1 çevresel ses alınmasını sağlıyor. Yapay zeka destekli mikrofonu sayesinde TeamSpeak’ten oyun iletişimi için beş yıldız altın sertifikasını alan ROG Theta 7.1 için TeamSpeak sözcüsü, “Theta 7.1’in ses kalitesi inanılmaz.
TeamSpeak’te şimdiye kadar duyduğumuz en iyi seslerden biri.” ifadesini kullandı. ROG Theta 7.1 birden fazla platforma destek veren bir USB-C bağlantısına sahip. Kullanıcılar PC, Mac, PS4, akıllı cihazlar ve Nintendo Switch gibi platformlarda üst düzey ses deneyimini rahatlıkla yaşayabiliyor.
ASUS Essence sürücüsü ve sanal subwoofer’lar ile gerçek 7.1 çevresel ses
Geleneksel 7.1 oyuncu kulaklıklarında fiziksel subwoofer’lar bulunur fakat bu büyük sürücülerin varlığı yüksek ve orta frekanslı sesleri etkiler. ROG Theta 7.1 bunu yenilikçi tasarımıyla aşıyor. Her kulakta dört büyük ASUS Essence sürücüsüne sahip olan ürün, olağanüstü kaliteli ve güçlü sanal baslara sahip tam 7.1 kanal çevresel ses oluşturuyor.
Oyun seslerinin üç boyutlu alanda doğru konumlandırılması sayesinde oyuncular her bir silah ve ayak sesinin yerini anlayarak, benzersiz derecede etkileyici bir deneyim yaşıyorlar.
Yapay zeka destekli mikrofon ile oyun içinde net iletişim!
ROG Theta 7.1 dünyanın ilk yapay zeka destekli gürültü önleyici mikrofonundan yararlanıyor. Mikrofondaki özel işlemcide makine öğrenimiyle elde edilen akıllı profiller bulunuyor. Bu profillerle 50 milyondan fazla tür arka plan sesi ortadan kaldırılıyor ve konuşma sesi korunarak oyun içi net iletişim sağlanıyor.
Bu yapay zeka destekli akıllı mikrofon, çevrenizdeki dikkat dağıtıcı konuşmaları, klavye ve mouse seslerini %95 oranında azaltarak oyuncuların her ortamda net iletişim kurmasını sağlıyor.
Dilediğinde çıkarılabilen bu tek yönlü mikrofon Discord ve TeamSpeak sertifikalarına sahip. Mikrofonun sesi kapatıldığında uçtaki gösterge ışığı kırmızı yanıyor, böylece kullanım durumu hemen anlaşılabiliyor.
Çabuk soğuyan kumaşa ve gözlükle kullanmaya uygun ROG Hybrid Kulak Yastıkları
Theta 7.1’deki eşsiz ROG Hybrid Kulak Yastıkları, gözlüklere daha az baskı yaparak rahatlık sağlıyor. Yumuşak ve pürüzsüz bir kaplamaya sahip bu yastıklar, olağanüstü rahatlık ve ses yalıtımı için çabuk soğuyan özel kumaştan ve %100 protein deriden üretildi. Hızlı soğuyan tasarım ısıyı %25 düşürerek oyuncuların uzun oyun maratonları sırasında serin hissetmesini sağlıyor.
Ters D şeklindeki ergonomik ROG Hybrid Kulak Yastıkları uygun sıkma gücüyle rahatlık sunuyor ve sabit kalıyor. Ters bölme ön sürücülere daha fazla yer açarak seslerin gerçekçi bir şekilde sunulmasına yardımcı oluyor.
ASUS
ASUS, 2020 model ZenBook Pro Duo’yu CES’te tanıttı!
ASUS, tasarımıyla gönüllerde taht kuran ZenBook Duo’nun 2020 model versiyonunu Las Vegas’ta gerçekleşen CES 2020 fuarında tanıtımını gerçekleştirdi.
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Geçtiğimiz sene Zenbook Pro Duo modeli ile 15 inç bir ana ekranın yanında ikinci bir ekran deneyimini kullanıcılarına sunan ASUS, 14 inç boyutundaki yeni ZenBook Duo (UX481) modelini geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunmuştu.
ASUS tarafından yapılan açıklamada; dokunmatik ana ekran seçeneği sunan UX481’in, aynı zamanda entegre özellikleri genişletilen 12,6 inç boyutunda olan yardımcı bir dokunmatik ekranı ASUS ScreenPad Plus ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunduklarını duyurdu.
Tasarımıyla dikkat çeken ASUS ZenBook Pro Duo, artık daha ekonomik!
Şirket, ZenBook Pro Duo ile ilk kez geliştirildiği belirtilen yeni teknolojinin ile daha uygun fiyatta son kullanıcı ile buluşacağını aktardı. ScreenPad Plus’ın, kullanıcıların çalışma şekillerini geliştirerek üretkenliği artıran ve iş akışlarına hızlıca adapte olabilen çok amaçlı bir inovasyon olduğunu vurgulandı.
Yetkililer tarafından bu inovasyon için “Birincil ekranla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve yerleşik ScreenXpert yazılımı ile kullanıcıların ScreenPad Plus’ın verimlilik avantajlarından kolayca yararlanmasına olanak sağlayan çok çeşitli kullanışlı uygulamaları, araçları ve yardımcı programları olan kullanıcı dostu bir yenilikçi” tanımı yapıldı.
ZenBook Pro Duo 2020 özellikleri neler?
1 TB’a kadar PCIe 3.0 x4 SSD tarafından sağlanan hızlı depolama alanı ile birlikte 16 GB’a kadar RAM mevcut. NVIDIA GeForce MX250 GPU ile birleştirilmiş 10. nesil Intel Core i7 işlemciye sahip.
ZenBook Duo’nun, aynı zamanda üst seviye renk doğruluğu sağlamak için için PANTONE Onaylı FHD dokunmatik bir ekrana sahip olduğu belirtildi.
Yetkililerin yaptığı açıklamanın son bölümünde ise tasarımın 1.5kg ağırlığıyla kullanıcıların mobilite beklentisini karşılayacağı belirtildi ve NanoEdge ile incelen çerçevelerin bunun en büyük mimarı yenilik olduğu aktarıldı.
ASUS
Yeni VivoBook S artık daha ucuz ve daha performanslı!
VivoBook S serisi (S433 / S533) bilgisayarlar CES 2020 de tanıttığını duyurdu. Vivobook serisinden bazı özellikler kısılırken fiyatta da indirime gidilmiş.
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Marka, dijital olarak yoğun tempoda çalışan profesyonellerden, sürekli hareket halinde olan sıradan kullanıcılara kadar herkes için tasarlandığını belirttiği yeni ürün serisinin, en güncel 10. nesil Intel işlemciler ve en son NVIDIA GeForce GPU’lar ile güçlendirildiğini aktardı.
Wi-Fi 6 bağlantıları ile marka kullanıcılarının diğer mobil cihazlar ile sorunsuz entegrasyon sağlayacağı aktarılıyor. Cihaz ile birlikte gelen MyASUS yazılımının da üretkenliği bir adım ileriye taşıyacağı belirtildi.
Üstün performans vurgusu yapıldı!
Marka yetkilileri, VivoBook S serisi ile ilgili, üstün performans ve şık görünüm vurgusu yaptı. ASUS yetkililerinin yeni VivoBook S serisi ile ilgili yaptığı açıklamanın diğer bölümünde şu bilgilere yer verildi.
Vivobook serisi dizüstü bilgisayarlar, kişilik ve performans arasında mükemmel bir denge kurar ve yeni seride her modele biraz yetenek ve estetik katan benzersiz bir sarı renk ile çevrelenmiş Enter tuşu bulunur.
Farklı cesur renklerle tasarlanan en yeni VivoBook S serisi dizüstü bilgisayarlar, çoklu görev ve yüksek tanımlı eğlence için beklentileri tamamen karşılayabilecek olan 10. nesil Intel Core işlemcilere, 16 GB RAM kapasitesine mevcut.
Intel entegre grafikler veya en son NVIDIA GeForce arasında bir seçim yapılabiliyor. Ayrıca bu yeni nesil Vivobook S serisi NanoEdge ekranlı ince çerçevesi ile boyutları güncellendi.
ASUS VivoBook S433 / S533 özellikleri
Marka tarafında kasanın boyut ve seçenekleri ile ilgili ayrıca şu detaylar aktarıldı:
15.6 inçlik ekranı ile VivoBook S15, kompakt bir kasada maksimum ekran alanı sunar, bu nedenle ekranda iki veya daha fazla aktif pencereyle çoklu görev yapma eğiliminde olanlar için en pratik seçimdir.
VivoBook S14, 14 inç ekranı ve 1,4 kg ağırlığıyla, çok çeşitli ihtiyaçları olan kullanıcılar için mükemmel bir boyuttadır. Sayısal tuş takımı kullanmak isteyen kullanıcılar için, S14’ün bazı modellerinde isteğe bağlı hızlı veri girişi için entegre LED aydınlatmalı sayısal tuş takımı olan ASUS NumberPad 2.0 dokunmatik yüzey bulunur.
Her iki modelde de daha iyi bir yazma deneyimi için, standartlardan daha büyük ve geniş klavye tuşları sunuluyor. Marka, şık tasarım ve güçlü donanım ile fiyat performans kullanıcıları için çok ilgi çekici bir alternatif olacağını, yeni Vivobook S serisinin önümüzdeki günlerde Türkiye’de satışa sunulacağı bilgisini verdi.
ASUS
ASUS,14 inçlik ROG Zephyrus laptop’unu CES 2020’de tanıttı!
ASUS, 14 inçlik yeni Zephyrus serisi laptopunu CES 2020’de oyuncuların beğenisine sundu. Güçlü işlemcisi ve yüksek performans vadeden yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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CES fuarında bu sene teknoloji markaları tarafından bir çok yenilik tanıtılıyor. Her marka en iddialı olduğu ürünlerini CES fuarında son kullanıcının beğenisine sunuyor.
Bu markalardan biri de olan ASUS oyuncu bilgisayarı teknolojilerini geliştirdiği markası Republic of Gamers serisinde 14 inç bir model tasarlayarak yüksek performanslı cihaz kategorisinde yeni bir pencere açtığını duyurdu.
ASUS Zephyrus G14 (GA401): Daha kompakt kasa ve daha güçlü donanım
İlk kez yüksek performanslı 14 inç bir cihaz piyasaya sürdüklerinin altını çizen marka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ultra ince oyun kategorisini, yeniden tanımlamadığımız bir süreçteyiz.”
En son örnek ise, güçlü işlemcileri ve yüksek performansı daha geniş kullanıcı kitlesi ile her yere taşınabilecek kadar kompakt olan yeni Zephyrus G14 modeli oldu.
15 inçlik alternatiflere göre çok daha küçük ROG Zephyrus G14’ün , geleneksel dizüstü bilgisayar çantalarına ve sırt çantalarına kolayca sığdığı belirtildi. Zephyrus G14’ün 17,9 mm inceliğinde ve 1,6 kg ağırlığında olduğu edinilen diğer bilgiler arasında.
Kolay şarj olabilir yapı ve uzun pil ömrü!
Bugüne kadar üretilen cihazlarda yüksek performansın sınırlı pil ömrünü getirdiği vurgulanırken bu durumun yeni G14’de böyle olmadığı aktarıldı. Maksimum seviyede hareket özgürlüğü sağlamak için büyük adaptör taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırdıklarını aktaran ASUS, günlük kullanımda 10 saatten fazla pil ömrünün ve 65W Type- C uyumlu şarj etme yeteneğinin, G14’ü ekstra taşınabilir hale getirdiği belirtti.
Hem iş hem eğlence için üst düzey performans!
Yeni Zephyrus G14(GA401) ’ün donanım detayları ile ilgili marka tarafından yapılan açıklamanın bazı satır başları şu şekilde; “uyarlanabilir senkronizasyon teknolojisi yıllardır var olmakla birlikte, dünyanın ilk x86 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı gelişmiş güç verimliliğine sahip en yeni AMD Ryzen 4000 Serisi mobil işlemci bu cihazın ana gücünü oluşturuyor.
NVIDIA RTX grafikleri ile uyum içinde çalışan bu donanımı çift kanallarda 32 GB’a kadar çıkartılabilen DDR4-3200 RAM destekliyor ve cihazda 1 TB’a kadar kapasiteye sahip bir NVMe SSD ile depolama sorunu da en hızlı ve geniş bir şekilde çözülüyor. Donanım ile ilgili marka yetkilileri hem ağır yüklü işlerde hem de güncel tüm oyunlarda en yüksek performans talebine karşılık verebileceği de ekledi.