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Aston Martin’in kendi ürettiği V6 motorun, tanıtım videosu paylaşıldı!
Aston Martin, 1968 yılından beri ilk defa, mühendisliği ve tasarımı tamamen kendisine ait olan bir motor geliştirdi. Bu motora ait resmi görseller paylaşıldı.
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Kod adı TM01 olan bu ünite, elektrik destekli ve çift turbolu 3.0 litrelik bir V6 motor. Önceden de dediğim gibi bu motor, Aston’un 1968’den beri şirket içinde tasarladığı ilk motor. Bu ünite 2022 yılında Valhalla olarak isimlendirilen hiper otomobil ile piyasaya sürülecek. Ayrıca diğer Aston’larda da bu motorun kullanılacağı söyleniyor.
“Hot V” olarak adlandırılan bir tasarıma sahip motor, yüksek güce ve elektrik desteğine sahip olmasına rağmen, 200 kg‘dan daha az bir ağırlığa sahip. Söz konusu motorda kuru karter yağlama sistemi olacak ve Valhalla modelinde hibrit bir sistemle birleştirilecek. Ayrıca bu motor, gelecekte uygulanacak olan Euro 7 standartlarına da uygun olacak şekilde tasarlanmış.
Aston Martin’in güç aktarma organları bölümündeki baş mühendis Joerg Ross, proje hakkında şu açıklamada bulundu:
“Bu proje, en başından beri büyük bir mücadeleydi. Aston’un gelecekteki gücünü yaratmak için gereken ekibi toplamak benim için büyük bir onurdu. Uzun süredir yapılmayan yenilikler için gereken keşifleri yapmamız için oldukça özgürdük. En önemlisi ise TM01 isim plakasına yakışan bir şey yaratmak, selefimizin ve lider mühendisimiz Tadek Marek’i etkileyecek bir şey yaratmak istedik.”
TM01’in teknik özellikleri henüz Aston tarafından doğrulanmadı. Fakat geçen sene Valhalla ile ilgili, bayilere gönderilen resmi belgelerde üreticinin 1000 beygir gücü hedeflediğini doğruladı. Şanzıman olarak F1’den ilham alınarak geliştirilen 8 vitesli, çift kavramalı bir sistem kullanılacak. İngiliz üretici aracın 0-100 km/s hızlanmasının 2.5 saniyede olması ve en yüksek hızının 354 km/s olması yönünde çalıştığını söylüyor.
Sadece 500 adet üretilecek Valhalla’nın fiyatının yaklaşık 875 bin £ ( veya 1 milyon doların biraz üstünde de diyebiliriz) olacağı söyleniyor.
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Çin’de tasarlanan robot COVID-19 mücadelesinde ön saflarda yer alabilir!
Çin’in en iyi üniversitelerinden araştırmacılar COVID-19 salgını sırasında ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının yerini alabilecek bir robot tasarladılar.
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Çin’de tasarlanan robot COVID-19 mücadelesinde ön saflarda yer alabilir!
Tekerlekler üzerinde konumlandırılmış robotik bir koldan oluşan robot ağızdan örnek alma, ultrason ve genellikle stetoskop ile yapılan hastanın organlarının seslerini dinleme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilen bu tür görevler kameralarla donatılmış robot sayesinde tıbbi personel hasta ile aynı odada bulunmadan da gerçekleştirebiliyor.
Robotun baş tasarımcısı Tsinghua Üniversitesi profesörü Zheng Gangtie şunları söyledi: “Doktorların hepsi çok cesur ama bu virüs çok bulaşıcı. Robotları en tehlikeli görevleri yerine getirmek için kullanabiliriz.”
Profesör Zheng Wuhan’ın kapatılması, vaka ve ölüm sayılarının hızla artmasının ardından bu fikrin aklına geldiğini belirtti. Bir mühendis olarak salgınla mücadeleye katkıda bulunmak istediği ve Çin yeni yılının ilk gününde Pekin Tsinghua Changgung Hastenesi’nde yönetici olan arkadaşı Dong Jiahong’dan en büyük sorunun ön cephede çalışan sağlık personelinin enfekte olmaları olduğunu duydu.
Bir ekip toplayan Zheng uzay istasyonları ve ay keşiflerinde kullanılan teknoloji ile iki robotik kol üzerinde çalışmaya başladı. Profesör Zheng robotların neredeyse tamamen otomatik olduğunu ve temas gerektiren eylemler gerçekleştirdikten sonra kendilerini dezenfekte edebileceklerini söyledi.
Ekip tarafından geliştirilen iki robot Pekin’deki hastanelerde doktorlar tarafından denendiler. Şu anda robotlardan biri ekibin üniversitedeki laboratuvarında geliştirilmeye devam ederken diğeri ise Wuhan Union Hastanesi’nde. Zheng her şeyin yolunda gitmesi halinde robotun kısa bir süre içerisinde Wuhan’daki Corona virüs hastalarında kullanılabileceğini söyledi.
Profesör Zheng daha fazla robot inşa etmek istediğini ancak üniversite fonlarının tükendiğini her bir robotun maliyetinin 72.000 dolar olduğunu açıklamasına ekledi. Robotun tasarımını ticarileştirmeyi düşünmediklerini ancak içinde bulunduğumuz COVID-19 salgınıyla mücadelede şirketlerin üreticiliği üstleneceğini umuyorum dedi.
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Teknoloji devleri COVID-19 için 18 milyon maske sözü verdi
Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında teknoloji devleri harekete geçti. Teknoloji milyarderleri sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu maskelerden milyonlarca adet sağlayacaklarını duyurdu.
Koronavirüs salgını ile mücadelede tüm kesimler seferber olmuş durumda. Bu kapsamda “teknoloji devleri” de kollarını sıvadı. Virüs salgını nedeniyle oluşan panik havası, maske talebini patlatmış ve sağlık çalışanlarına yeteri kadar maske bırakmamıştı.
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Apple CEO’su Tim Cook, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ında aralarında bulunan grubun sağlık çalışanlarına toplamda 18 milyon adete yakın cerrahi maske bağışlayacaklarını duyurdu.
Tim Cook, Twitter adresinde yaptığı açıklamada, Apple’in ‘milyonlarca’ adet maske bağışı yapacağını açıkladı. Konu üzerine Apple’in ABD sağlık sistemine bağışlayacağı maske sayısını 2 milyon adet olarak açıklandı.
Tesla da, ülkenin sağlık çalışanlarının kullanımı için 250 bin adet maske bağışı yapmaya hazırlanıyor. Tesla ayrıca, ülkenin diğer otomotiv üreticileri Ford ve General Motors gibi solunum cihazı üretmek adına da çalışmalara yürütüyor.
Teknoloji devleri bir bir yardımlarını açıklıyor
Mark Zuckerberg‘in yaptığı açıklamaya göre ise, Facebook 720 bin adet maske bağışı yapacak. ABD’nin teknoloji devlerinden Microsoft ise 15 bin adet koruyucu malzeme bağışı yapacağını açıkladı.
Salesforce CEO Marc Benioff, şirketinin Kaliforniya Sağlık Merkezi’ne 9 bin adet maske bağışı yaptığını, bu rakamın önümüzdeki günlerde 5 milyon adet seviyesine çıkacağını kaydetti.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık ekipmanları bağışını ilk olarak Alibaba‘nın kurucusu Jack Ma başlatmıştı. Bugüne kadar 90 ülkeye maske sözü veren Ma, bağış yaptığı maske sayısını 1 milyon adet olarak açıkladı. Ma, 500 bin adet de koronavirüs testi bağışı yaptı.
Akıllı Telefonlar
LG G9 ThinQ orta seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkabilir!
Uzun zamandır akıllı telefon sektöründe kar etmeye çalışan LG, piyasadaki eski günlerine dönmek için yeni bir planın peşinde gibi görünüyor.
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Güney Kore kaynaklı bir bilgiye göre LG’nin amiral gemisi serileri olan G ve V serileri arasındaki farklar oldukça büyüyecek. LG G9 ThinQ modelini Snapdragon 765G işlemcisi ve 1080p çözünürlüğe sahip OLED ekranla donatmayı düşünen üretici, söz konusu modeli orta seviye bir cihaz haline getirecek. Snapdragon 865‘in pahalı bir işlemci olmasından ötürü, üreticiler bu maliyeti satış fiyatlarına mecburen yansıtıyor. Haliyle fiyatlar bir hayli yükseliyor.
Fakat LG halihazırdaki satışları zaten düşük bir şirket olduğu için kullanıcıların güvenini tekrar kazanmak adına maliyeti düşürmeye çalışıyor. Örneğin V60 ThinQ modelinde, serinin eski modellerinde bulunan QHD+ ekrandan, fiyatları düşürmek adına feragat edildi. G9 ThinQ için de aynı yöntem izlenecek gibi görünüyor.
LG G9 ThinQ’in tasarım olarak V60 ThinQ ile benzer bir çizgide olması bekleniyor. Ana kamera olarak 48 MP bir sensör yer alması ve ona üç kameranın daha eşlik edeceği söyleniyor. Ayrıca cihazda 4000 mAh batarya ve Quad DAC desteği bulunan 3.5 mm‘lik kulaklık girişi olacağı söyleniyor.
Resmi olmayan bilgilere göre LG G9 ThinQ’in, mart ayı sonuna doğru yaklaşık 700 $ gibi bir fiyattan satılması bekleniyor.
Not: Haber görseli, LG G9 ThinQ’e ait resmi olmayan render çizime aittir.