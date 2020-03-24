Aston Martin’in kendi ürettiği V6 motorun, tanıtım videosu paylaşıldı!

Aston Martin, 1968 yılından beri ilk defa, mühendisliği ve tasarımı tamamen kendisine ait olan bir motor geliştirdi. Bu motora ait resmi görseller paylaşıldı.

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Kod adı TM01 olan bu ünite, elektrik destekli ve çift turbolu 3.0 litrelik bir V6 motor. Önceden de dediğim gibi bu motor, Aston’un 1968’den beri şirket içinde tasarladığı ilk motor. Bu ünite 2022 yılında Valhalla olarak isimlendirilen hiper otomobil ile piyasaya sürülecek. Ayrıca diğer Aston’larda da bu motorun kullanılacağı söyleniyor.

“Hot V” olarak adlandırılan bir tasarıma sahip motor, yüksek güce ve elektrik desteğine sahip olmasına rağmen, 200 kg‘dan daha az bir ağırlığa sahip. Söz konusu motorda kuru karter yağlama sistemi olacak ve Valhalla modelinde hibrit bir sistemle birleştirilecek. Ayrıca bu motor, gelecekte uygulanacak olan Euro 7 standartlarına da uygun olacak şekilde tasarlanmış.

Aston Martin’in güç aktarma organları bölümündeki baş mühendis Joerg Ross, proje hakkında şu açıklamada bulundu:

“Bu proje, en başından beri büyük bir mücadeleydi. Aston’un gelecekteki gücünü yaratmak için gereken ekibi toplamak benim için büyük bir onurdu. Uzun süredir yapılmayan yenilikler için gereken keşifleri yapmamız için oldukça özgürdük. En önemlisi ise TM01 isim plakasına yakışan bir şey yaratmak, selefimizin ve lider mühendisimiz Tadek Marek’i etkileyecek bir şey yaratmak istedik.”

TM01’in teknik özellikleri henüz Aston tarafından doğrulanmadı. Fakat geçen sene Valhalla ile ilgili, bayilere gönderilen resmi belgelerde üreticinin 1000 beygir gücü hedeflediğini doğruladı. Şanzıman olarak F1’den ilham alınarak geliştirilen 8 vitesli, çift kavramalı bir sistem kullanılacak. İngiliz üretici aracın 0-100 km/s hızlanmasının 2.5 saniyede olması ve en yüksek hızının 354 km/s olması yönünde çalıştığını söylüyor.

Sadece 500 adet üretilecek Valhalla’nın fiyatının yaklaşık 875 bin £ ( veya 1 milyon doların biraz üstünde de diyebiliriz) olacağı söyleniyor.