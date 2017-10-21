Vantage, Vanquish ve Valkyrie gibi farklı modellerde çalışan Aston Martin’in CEO’su Andy Palmer, şirketin aynı zamanda Lagonda markasını canlandırmaya çalıştığını doğruladı.

Car & Driver’ın yaptığı röportajda Palmer, genel olarak Bentley ve Rolls-Royce tipi araçları beğenen kullanıcılarını hedef alarak iki yeni Lagonda modeli üreteceklerini söyledi. Araçların 2023 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanıyor ve benzersiz bir lüks, stil ve performans kombinasyonu sunmayı amaçlayacaklar.

o Modeller hakkında pek bir bilgi vermeyen Palmer, iki modelinin de geleneksel Sedan gibi olmasını istemediğini açıklayarak araçların nadir bir tür olacağını dile getirdi. Geleneksel bir Sedan istemediğini öne sürmekle birlikte Palmer, modellerin en azından birinin cross-over olma ihtimalini de yok etti.