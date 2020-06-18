Oyun
Assassin’s Creed: Origins hafta sonu ücretsiz oynanabilecek
Assassin’s Creed: Origins hafta sonu ücretsiz oynanabilecek. Assasin’s Creed serisinin en iyi oyunlarından gösterilen Origins, bu hafta sonu için ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak.
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Henüz deneyimleme şansınız olmadıysa Assasin’s Creed: Origins‘i bu hafta sonu hiçbir ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda Assasin’s Creed‘in yeni nesil konsollara da çıkacak olan yeni oyunu Assassin’s Creed Valhalla‘nın tanıtımı yapılmıştı. Bu tanıtımla tekrar gündeme oturan Assasin’s Creed serisinin en yenilikçi oyunlarından olan Assassin’s Creed: Origins, bu hafta sonu ücretsiz olarak kullanıma sunulacak ve tüm hafta sonu boyunca oynanabilecek.
Oyunu indirmek için Ubisoft‘un sitesine girmeniz ve Uplay yazılımını indirmeniz gerekiyor. Uplay ile oyunu indirebilir ve kullanıma açıldığında oynayabilirsiniz…
Oyun
Disintegration; PC, PlayStation 4, ve Xbox One’da satışta!
Disintegration artık PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve Xbox One oyun platformlarında satışta. Yeni nesil oyun, tek kişilik bir senaryoya gerçek zamanlı strateji öğeleri ekleyerek FPS türüne yeni bir derinlik katmayı hedefliyor.
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Disintegration, FPS oyununa gerçek zamanlı strateji unsurlarını harmanlayarak tamamen yeni bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Felaketin eşiğinde olan bir dünyada yer alan insanlık, insan beyninin hayatta kalması için robotik bir armatüre aktarıldığı “Entegrasyon” olarak bilinen bir sürece giriş yapar.
Rayonne olarak bilinen acımasız bir lejyon, insanlık güçlerini kontrol altına almak adına bir zamanlar isteğe bağlı olarak yapılan Entegrasyon sürecini insanlık için zorunlu hale getirip kötüye kullanmaya başlar.
Tek kişilik oyunda, kendinizi kanun kaçağı lideri Romer Shoal’ın hikayesinde bulacaksınız. Romer, bir zamanların Kuzey Amerika’sında büyük bir Rayonne topluluğuna öncülük eden kurnaz ve manyak Kara Shuck’ın pençesinden son anda kaçmıştır.
Shuck’ın uğursuz, özerk ordusu kıtayı yakıp yıkarak, insanlıktan kalan son izleri avlayıp, ortadan kaldırımayı amaçlarken, kalan birkaç sığınmacıyı kurtarma ve koruma amacıyla yoğun gerilla tarzı saldırılarla karşı koymak ise Romer ve ekibine düşüyor.
V1 Interactive’in Başkanı ve oyunun yönetmeni Marcus Lehto, “Disintegration FPS oyun algınızı zorlayacak” dedi. “FPS ve RTS türlerinin sadece doğru parçalarını harmanlamak ve daha önce hiç kimsenin oynamadığı bir şey bulmak zaman aldı. Tek kişilik oyun boyunca, Gravcycle’ın koltuğuna oturarak yaşadığınız hikâyede, taktik dolu bir komutan ve savaş pilotu olma becerilerini öğrenecek ve ustalaşacaksınız.”
Disintegration: Üç çok oyunculu modu bulunuyor!
Ayrıca altı farklı haritaya sahip üç çok oyunculu modu bulunan Disintegration, gelecekte de güncellemelerle alacağı ek içerikler de sunacak. Her biri farklı oyun stili sunan dokuz “Mürettebat” arasından seçim yapabileceksiniz. Asil King’s Guard ile düşmanlarınızı cirit fırlatıcısından (javelin launcher) çıkan büyük ateş gücüyle vurabilirsiniz. Tech Noir’in iyileştirme atışları (healing shot) ile takım arkadaşlarınızı ölmekten kurtarabilirsiniz. Veya rakiplerinizi Militia’nın mayın seli ile yerlerine sabitleyin. Nasıl savaşacağınız ve hangi mürettebatı kontrol edeceğinizi sizin elinizde.
Private Division Üretim Müdürü Allen Murray “Disintegration, çeşitli karakterlerin çalkantılı bir dünyada yaşadığı heyecan dolu bir macera sunuyor” diyor. “İlk oyunları olmasına rağmen V1, sadece otuz geliştirici ile, derin bir yetenek ve hırs göstererek ödüllendirici ve akılda kalıcı mükemmel bir çıkış oyunu hazırlamış.”
Multiplayer bölümü, pilot ve mürettebat görünümleri, kozmetik Gravcycle özelleştirmeleri ve çeşitli banner’lar da dahil olmak üzere oyun içinden satın alınabilen veya oynayarak kazanılabilen bir dizi kozmetik özelleştirmesi de sağlıyor. Piyasaya sürülen çok oyunculu içeriğe ek olarak, V1 ekibi lansman sonrasında oyunu genişletmeye devam edecek. Gelecekte çıkacak olan tüm yeni oyun modları, yeni haritalar ve yeni mürettebatlar ücretsiz olacak.
Disintegration artık PlayStation 4, Xbox One ve PC’de Steam üzerinden ve diğer dijital mağazalarda 49,99 € karşılığında dijital olarak satın alınabilir.
Haber
Star Wars: Squadrons için ilk video yayınlandı!
EA geçtiğimiz günlerde duyurduğu Star Wars: Squadrons için ilk videoyu yayınladı. Star Wars: Squadrons, oyuncuların kafa kafaya tek veya çok oyunculu savaşlarda, ünlü “StarFighters” mekikleriyle mücadeleye girebilmesine olanak sağlıyor.
Yapım, daha önce hem Battlefront II hem de Anthem’e katkıda bulunan Motive Montreal tarafından geliştiriliyor. Oyun içerisinde özgürlükçü yapıda birçok modun olacağı ve oyuncuların istedikleri modu koşulsuzca oynayabileceği vurgulanıyor. Oyun içi ödemeler konusunda kötü bir şöhreti bulunan EA, oyun bünyesinde P2W olarak adlandırılan, öde ve kazan sisteminin bulunmayacağını iddia ediyor. EA’e göre yapımda sadece kozmetik olarak adlandırılan gemi çeşitleri ve pilot görünümü gibi unsurlara ödeme yoluyla erişim sağlanabilecek.
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Çapraz platform desteği konusunda, Xbox One, PlayStation 4 ve PC’de yer alan oyuncular birlikte mücadele edebilecek. Yapım ayrıca PlayStation 4 bünyesinde VR desteğine de sahip olacak. Ayrıca anlaşıldığı kadarıyla, oyun içerisinde Endor Savaşı sonrası dönemi konu alan bir tek oyunculu mod da yer alacak.
Star Wars: Squadrons’ın 2 Ekim tarihinde tüm platformlar için piyasaya sürülmesi bekleniyor. An itibariyle ön sipariş için, oyunun Steam ve PlayStation Store dahil birçok platformda satışa sunulduğunu da belirtelim. Star Wars evrenine severek takip eden insanların beğeneceği düşünülen yapım hakkında yeni detaylar çıktığında sizler için paylaşacağız.
Haber
The Last of Us Part 2 için açıklanan etkileyici inceleme puanları!
Ambargonun kalkmasıyla birlikte, The Last Of Us Part 2 için yayınlanan inceleme puanları muazzam bir oyunun yolda olduğunu doğruluyor. PlayStation 5 etkinliğinden saatler sonra, PS4 için gelecek en büyük oyunlardan biri olan yapıma ait inceleme puanları büyük ses getirdi.
İlk olarak 14 Haziran 2013 tarihinde, Naughty Dog tarafından PS4 özel oyunu olarak duyurulan yapım, halen içinde bulunduğumuz döneme dahi damgasını vurmayı başarıyor. İnceleme puanları baz alındığında, tüm sonuçlar serinin devam oyununun muhteşem seviyede etkileyici olduğunu ortaya koyuyor. Neredeyse tam puan almaya yaklaşan yapım, PS4 yetkililerinin açıklamalarına göre bugüne kadar görebileceğimiz en iyi etkileşimi sağlayan oyun olarak nitelendiriliyor. İnceleme yazılarına baktığımızda, çevre ile girdiğimiz etkileşim, yapay zeka kalitesi, oyunculuklar ve yerinde mimikler ile çağımıza damgasını vurabilecek bir oyun ile karşı karşıyayız.
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Oynanış elementleri, hikaye unsuru ve özgürlükçü yapıya sahip zengin dünya tasarımı ile başyapıt olarak nitelendirilen yapım, Metacritic üzerinde 95 puan elde ederek, 94 puanlık God of War 2018’i geride bırakmayı başardı. Bu aşamada puanlara baktığımızda, The Last Of Us Part 2’nin, PlayStation 4 içerisinde yer alan en iyi oyun olacağını söylemek mümkün. Son olarak yapımın 19 Haziran 2020 tarihinde PS4 platformu için çıkış yapacağını da ekleyelim.
The Last Of Us Part 2 için yayınlanan tüm puanlar
- 3DJuegos – 9.5/ 10
- 4Players.de – 94/ 100
- Areajugones – 10/ 10
- Atomix – 98/ 100
- Attack of the Fanboy – 100/ 100
- AusGamers – 9.2/ 10
- BunnyGaming – 100/ 100
- Carole Quintaine – 20/ 20
- CGMagazine – 9/ 10
- COGconnected – 100/ 100
- Comicbook.com – 5/ 5
- Critical Hit – 10/ 10
- Daily Star – 5/ 5
- DarkStation – 100/ 100
- Destructoid – 8.5/ 10
- Digital Spy – 80/ 100
- Digital Trends – 100/ 100
- Digitally Downloaded – 100/ 100
- Easy Allies – 9.5/ 10
- EGM – 100/ 100
- Eurogamer Italy – 10/ 10
- Everyeye.it – 10/ 10
- Game Informer – 10/ 10
- Game Rant – 5/ 5
- Game Revolution – 3.5/ 5
- Gameblog.fr – 10/ 10
- GamePro Germany – 97/ 100
- Gamer.nl – 10/ 10
- Gamer.no – 9/ 10
- Gamersky – 10/ 10
- GamesBeat – 95/ 100
- GameSpew – 10/ 10
- GameSpot – 8/ 10
- GamesRadar+ – 5/ 5
- GAMINGbible – 7/ 10
- GamingTrend – 100/ 100
- God is a Geek – 10/ 10
- GRYOnline.pl – 10/ 10
- Guardian – 100/ 100
- Hardcore Gamer – 5/ 5
- Hobby Consolas – 99/ 100
- IGN – 10/ 10
- IGN Italia – 9.5/ 10
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