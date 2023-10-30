Ubisoft bir süredir kendini tekrara bağlayan Assassin’s Creed serisine yeni bir soluk kazandırmak için kolları sıvadı. Tam oyun fiyatı yerine AA bir yapım fiyatı talep eden Ubisoft, Assassin’s Creed Mirage ile sunduğu deneyim ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Assassins Creed Mirage, serinin temel konseptlerine dönüş yaparak dikkat çekiyor. Uzun bir süre boyunca büyük açık dünya aksiyon RPG’lere dönüşen bu saygın gizli aksiyon serisinden sonra, Ubisoft’un tarihsel temalı serisinin son oyunu, işleri yeniden dengelemeye odaklanıyor.

İçindekiler Assassins Creed Mirage ile eski altın cağı başlayabilir

Assassins Creed Mirage ile eski altın cağı başlayabilir

Assassins Creed Mirage, 9. yüzyılda Bağdat’ta geçen bir olaylar dünyasına sahip, bu da demek oluyor ki dünya daha küçük bir ölçekte karşımıza çıkıyor. Ancak bu küçüklük, oyunculara daha yoğun ve ayrıntılı bir deneyim sunuyor. Mirage, kalabalık pazar yerleri ve canlı caddelerle dolu bir dünyayı yansıtıyor, bir medeniyet merkezi hissi uyandırıyor. Oyuncuların beklediği karakteristik özellikler, alan taramalı senkronizasyon noktalarından İnanç Sıçrayışları’na, güvenilir saklanma noktalarından harita üzerinde işaretlenen yan görevlere kadar hala mevcut, ancak bunlar oyunu dağıtmadan daha dengeli bir şekilde sunuluyor.

Ancak en büyük değişiklik, Origins’ten başlayarak tanıtılan karakter ve düşman seviyelendirme sistemine geri dönüş oluyor. Mirage, size bir kez daha gerçek bir suikastçı rolü veriyor. Hiç haberi olmayan bir düşmanı gizlice etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Geçmiş oyunlardaki XP odaklı seviye sistemi, bazen tuhaf sonuçlar doğuruyor ve düşmanların sadece seviye üstünlüğüne dayalı olarak sizi fark etmelerine neden oluyordu. Mirage ise bu sorunu çözüyor; dikkat çekmediğiniz sürece, tekrar gölge olabilir ve bu oyunu daha tatmin edici hale getiriyor. Assassins Creed Mirage, serinin tarih ve günümüzün öğelerini ustalıkla bir araya getirerek gelecek için güçlü bir model oluşturuyor.

Bununla birlikte, Mirage, Assassin’s Creed’in gerçek dünya tarihini tamamen yok saydığı anlamına gelmiyor. Oyunun baş karakteri, Basim, Assassin Brotherhood’un bir üyesi olarak tanıdık geliyor; fakat bu kez Basim’in daha genç yıllarına odaklanıyoruz. O, deneyimli bir Gizli Olan değil, sokaklarda büyümüş ve Kardeşlik’e katılmış bir karakter. Lee Majdoub’un seslendirdiği Basim, Carlo Rota’nın Valhalla’daki versiyonunu andırıyor, ancak daha genç bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Basim, serinin geleceğinde önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor, bu yüzden onun geçmişini öğrenmek oldukça heyecan verici bir deneyim sunuyor.

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Basim’ın serüveni, gizliliğe vurgu yapmanın yanı sıra bir soruşturma boyutunu da geri getiriyor. Bu kez, ana hedefleri tanımlamak, takip etmek ve etkisiz hale getirmek için dağıtılmalıdır. Bağdat sokaklarının canlı ve bilgi dolu atmosferinde ilerlerken, bilgi toplamak ve iz sürmek için insanlarla etkileşimde bulunmak gerekiyor. Bu, oyun dünyasını daha derin ve katmanlı hale getirirken gerçek bir bağ kurmanıza olanak tanır.

Ayrıca, çağdaş bir yaklaşımı benimseyen oyun severler için bazı RPG özelliklerinin hala bulunduğunu belirtmek gerekir. Silahları yükseltmek için bileşenleri toplamak ve Basim’in yeteneklerini artırmak için beceri puanları kazanmanız gereken bir el yapımı sistemi mevcuttur. Ancak bu puanlar, hikaye ilerlemesine katkıda bulunmaktan ziyade deneyim puanları kazanmanızla elde edilir.

Basim’in yeni yeteneklerinden biri Assassin’s Focus’tur. Temel görevler sırasında kazandığınız bu yetenek, geçmiş oyunlardaki düşman işaretleme mekaniğine benzer. Ancak, katil kahramanımızın düşmanları nasıl alt edebileceğini gösteren bir devamı vardır. Bu güçlü bir araçtır ve odak çubuğunun yeniden şarj olması biraz zaman aldığından, dengeli bir şekilde kullanmak önemlidir. Bu özellik, oyuna harika bir katkı sağlar.

Ancak, tüm bu gelişmeler veya önceki Assassin’s Creed oyunları kadar iyi karşılanmaz. Parkur navigasyonu artık biraz yapay geliyor; Basim tekrar belirli tutunma noktalarına ihtiyaç duyuyor, bu da bazen gerçekçi olmayan kaçışlar yapmanıza neden olabilir. Evet, daha gerçekçi bir yaklaşım sunuyor, ancak bazen zor durumlarla başa çıkmak zorlaşabilir. Ayrıca, gizliliğe vurgu yapmanın yanı sıra, Basim’in silahları hançer ve kılıca dönerken bir silah eksikliği hissi yaratır. Tek menzilli saldırılar artık bıçak fırlatma ile sınırlıdır ve ok ve yay eksikliği hissedilir.

Assassins Creed Mirage, Assassin’s Creed’in tarih ve günümüz öğelerini başarıyla birleştirerek gelecekteki oyunlara ilham kaynağı olurken, şişkinlik ve oyun molası dönemlerini azaltarak oyunculara daha yoğun bir deneyim sunar.