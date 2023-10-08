Bu yılın başında EA Games ile FIFA arasında bir lisans sorunu çıkmıştı. FIFA isim haklarını EA’in kullanması için afaki bir fiyat talep etmişti. Hemen kriz yönetimi moduna giren EA Games, çözümü FIFA ismini terk etmekte buldu. FIFA 24 olarak çıkması beklenen yeni oyunun adı sürpriz bir şekilde EA Sports FC 24 olarak isimlendirileceği açıklandı. Bu isim değişikliği doğal olarak herkesi korkuttu. Çünkü ortada PES’in sona erip eFootball faciasının ortaya çıkma olayı vardı. FIFA serisinin rakibi isim ve politika değişikliği yaparak eFootball adını almış ve oyun piyasasından çok hızlı bir şekilde silinmişti. Konami’nin bu başarısızlığı gözümüzün önünde olunca EA Sports FC 24’ün nasıl olacağı merak edilmeye başlanmıştı.

Neyse ki EA Sports FC 24 çıkışını muhteşem bir şekilde gerçekleştirdi ve bu korkular ortadan kalktı. Konami gibi lisans alamama ve garip takım isimleri sunma gibi bir problemi olmayan FC 24, FIFA 23’ün üzerine koya koya karşımıza çıkıyor.

İçindekiler EA Sports FC 24 incelemesi

EA Sports FC 24 incelemesi

FC 24, genel olarak FIFA serisine aşina olan herkes için tanıdık bir his sunuyor. İlk etapta görsel olarak ne kadar etkileyici olduğunu fark etmek zor olmadı ve oyuncuların gerçekçiliği artıran Frostbite motorunun en son versiyonunu deneyimlemek oldukça farklı hissettiriyor. EA, “HyperMotion” adını verdiği yapay zeka tabanlı teknolojisiyle futbol oyunlarının geleceğini şekillendirdi. Sahada yapılan hareketlerin akıcılığı, bu yeni teknolojinin getirdiği büyük veriler sayesinde çok daha doğal ve etkileyici. Oyunda hem erkek hem de kadın takımlarından 180’den fazla üst düzey maçın yer alması, FIFA 23’teki HyperMotion teknolojisine kıyasla büyük bir adım ileriye gitmiş olduğunu gösteriyor.

EA, bu verileri sadece genel animasyonlarda kullanmakla kalmadı. Oyun içinde 1.200’den fazla yıldız oyuncuyu AI Mimic adı verilen bir teknolojiyle gerçekçi bir şekilde yeniden yarattı. Örneğin, Erling Haaland’ın hızlı koşuları ve Norveçli kollarının sallanışı gerçeğiyle uyumlu bir şekilde tasvir edilmiş. Raheem Sterling’in T-Rex kostümü giydiği anlarda bile oyun gerçekçiliğini koruyor, ve Gabriel Martinelli’nin çıkardığı kafa vuruşlarına tanık olmak gerçekten heyecan verici.

Ancak, EA’nın tüm bu gelişmeleri kendi başına gerçekleştirmediğini belirtmek önemli. Animasyonlardaki önemli iyileştirmelere rağmen FIFA 23’teki fiziksel hatalar hala devam ediyor. Kalecilerin topları kaçırması gibi nadir anlar yaşanıyor ve bu komik anlar yaratıyor. Bu olay maalesef ki Frostbite motorundan dolayı daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Maça çok fazla etki etmese de bu bug’lar artık FIFA oyuncularının hoşuna bile gidiyor diyebiliriz.

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Yapay zeka da zaman zaman oyuncuları doğru şekilde pozisyonlandırmakta zorlanıyor gibi görünüyor. Savunma oyuncuları bile koşan oyuncuları takip etmede başarısız olabiliyor. Bu durum, hızın metanın bir süreliğine rafa kaldırılmasını sevindirici bir şekilde sağladığı FC 24’ün oyun stilinin bir sonucu. Formasyon seçimleri önemli hale geliyor, çünkü oyunda daha yavaş bir tempo hakim, ve savunma desteğinin sağlandığından emin olmak gerekiyor. Futbol oyununun yaşam döngüsünün ilerleyen aşamalarında bu denge sorunlarına dair yamaların gelmesini umuyoruz, ancak şu an için hala kontratak oynamak gerekiyor.

Oynanışın bu yılki değişikliklerine gelince, FC 24’teki belki de en büyük inovasyon, PlayStyles+ sisteminin tanıtılmasıdır. Bu yıl, EA, eski özellik sistemini rafa kaldırdı ve yerine oyunculara gerçek dünya verilerine dayalı bonus yetenekler sundu. Örneğin, Haaland’ın Dortmund’a attığı röveşata golü, ona temel PlayStyle’ın güçlendirilmiş bir versiyonu olan PlayStyle+’ı kazandırdı. Barcelona Femení yıldızı Alexia Putellas ise kendi PlayStyle+ First Touch özelliği sayesinde topu kolayca kontrol edebiliyor ve top sürmeye geçebiliyor.

Bu yeni sistem oldukça önemli ve artık Martin Ødegaard’la (Incisive Pass) yerden top dağıtabilir, Lena Oberdorf’la (Bruiser) hücum oyuncularına baskı yapabilir veya Jack ile savunmacıları geçebilirsiniz. Bu değişiklikler, oyundaki farkı gözle görülür bir şekilde ortaya koyuyor. PlayStyle+ etkinleştiğinde, kullanışlı bir simge bile beliriyor. Örneğin, Bernardo Silva ile savunma oyuncularının üzerinden hızla geçtiğinizde, ‘Teknik’ yetenekle donanmış olduğunuzu gösteren bir simge görünebilir.

Bu yıl, Hem Menajer Kariyeri hem de Oyuncu Kariyeri modlarında bazı önemli değişiklikler gerçekleşti. Teknik Direktör Kariyeri’nin aşırı karmaşıklığı, eski bir futbol topunun dikiş yerlerinin sarkmış gibi göründüğü bir hale geldi. Yeni özellikler, özellikle Taktiksel Vizyonlar (örneğin, Gegenpress ve Tiki-Taka gibi futbol felsefelerine dayalı takım tarzlarına hızlı bir geçiş sağlayan oyun tarzı ön ayarları), harika bir fikir gibi görünse de, sonuçta yapay zeka mücadeleleri yeniden ortaya çıktığında sahadaki oyuncu davranışlarını büyük ölçüde etkilemiyor gibi görünüyor. Koçluk personelinin vizyonunuzu hayata geçirmenizdeki rolü, görünüşe göre çok sınırlıdır ve belki de rozetlerini bile hak etmemişlerdir.

Aslında, koçluk personelinin etkisini gerçekten fark ettiğim tek an, Eğitim Planımı değiştirmem gerektiğine dair sürekli e-postalar gönderdikleri ve takımın yoğunluğunu yönetmek için kullanabileceğim yeni bir sistem olan Eğitim Planımı tanıttıkları andı. Bu sistem, oyuncuları maç öncesi antrenmanlarla en iyi durumda tutmanıza yardımcı oluyor. İlk başta bunu değiştirmemi tavsiye edenler onlardı. Umarım gelecekte birkaç büyük güncelleme gelir ve endişelerimi giderebilir, ancak şu an için bu değişikliklerin pek anlamı yok gibi görünüyor.

Diğer oyun modlarında ise büyük bir değişiklik görmüyoruz. Ultimate Team bölümünde kadın futbolcuların da çıkması ve yayınlarda da görebileceğiniz gibi bu durumun oyuncuları çıldırtması dışında FUT bölümünde büyük bir yenilik yok. Bir süredir iyice kumar gibi göründüğü için FUT bölümünü bırakmıştım. FC 24 ile tekrardan bir göz attım. Ancak hem yaşımdan hem de vaktimin az olmasından dolayı FUT’u artık pas geçiyorum. Lig oluşturayım 2-3 maç yapayım işime bakayım modundayım. Bu modda bile FC 24 çok keyifli bir deneyim sunuyor diyebilirim.

Son olarak oyunun arayüzünde büyük değişikliklerin yapıldığını belirtelim. Bu değişiklikler çoğu oyuncu tarafından ilk etapta pek sevilmedi. Şahsi görüşüm yeni menünün daha güzel olduğu yönünde. Her şey yerli yerinde ve daha erişilebilir durumda.