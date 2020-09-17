Assasin’s Creed ve Splinter Cell VR’a geliyor!

Ubisoft bugün gerçekleşen Facebook Connect (Oculus Connect etkinliğinin yeni ismi) etkinliğinde iki yeni Assassin’s Creed ve Splinter Cell VR oyununu duyurdu.

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Kapüşon ve gözlük artık bize ait!

Daha önce söylendiği gibi, Ubisoft, gizlilik temalı popüler oyun serilerine ait iki yeni VR oyunu yapacağını doğruladı. Ubisoft Red Storm BaşkanYardımcısı Elizabeth Loverso, Facebook‘un etkinliğinde “VR için üretilmiş” oyunları duyurdu. Firma geçtiğimiz yıllarda Eagle Flight, Transference, Star Trek: Bridge Crew gibi birkaç VR oyunu yapmıştı. Facebook ile anlaşan şirket bu iki oyunu sadece Oculus cihazlarına özel yapacak.

En son çıkan Splinter Cell oyunu Splinter Cell: Black List‘di. Oyun 2013‘te piyasaya sürülmüştü ve iyi eleştiriler almıştı fakat satış konusunda başarıyı yakalayamamıştı. Daha sonrasında Sam Fisher, Ghost Recon Breakpoint ve Rainbow Six Siege gibi diğer Clancy oyunlarında konuk oyuncu olarak sınırlı kalmıştı. Splinter Cell‘in yeni oyununda Sam Fisher o unutulmaz gözlüklerini oyuncularla beraber takacak gibi görünüyor. Ubisoft‘un üzerinde çalıştığı tek Splinter Cell oyununun bu olup olmadığı veya Ubisoft‘un oyun serisini daha büyük ölçekte canlandırmayı planlayıp planlamadığı belirsiz. Şuanlık bildiğimiz tek şey oyunun, hayatına Clancy oyunlarını geliştirerek başlayıp daha sonra VR projelerine geçiş yapan Ubisoft Red Storm Stüdyoları tarafından geliştirilecek olması.

Splinter Cell bir yana Ubisoft‘un en önemli oyun serilerinden olan Assasin’s Creed de VR olarak geliyor. Geçtiğimiz yıllarda çıkan The Climb, Phantom: Covert Ops ve Budget Cuts gibi oyunlar, platform ve gizliliğin harika VR mekanikleri yaratabileceğini kanıtlamıştı. Assasin’s Creed’i Oculus’un sunduğu ekipmanlarla deneyimlemek oldukça keyifli olacak gibi görünüyor. Oculus’un yeni Quest 2 gözlüğü 13 Ekim’de piyasaya sürülecek. Ubisoft gibi geliştiriciler muhtemelen yıl sonu yaklaştıkça daha fazla haber duyuracaklar.