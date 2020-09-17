Genel
Assasin’s Creed ve Splinter Cell VR’a geliyor!
Ubisoft bugün gerçekleşen Facebook Connect (Oculus Connect etkinliğinin yeni ismi) etkinliğinde iki yeni Assassin’s Creed ve Splinter Cell VR oyununu duyurdu.
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Kapüşon ve gözlük artık bize ait!
Daha önce söylendiği gibi, Ubisoft, gizlilik temalı popüler oyun serilerine ait iki yeni VR oyunu yapacağını doğruladı. Ubisoft Red Storm BaşkanYardımcısı Elizabeth Loverso, Facebook‘un etkinliğinde “VR için üretilmiş” oyunları duyurdu. Firma geçtiğimiz yıllarda Eagle Flight, Transference, Star Trek: Bridge Crew gibi birkaç VR oyunu yapmıştı. Facebook ile anlaşan şirket bu iki oyunu sadece Oculus cihazlarına özel yapacak.
En son çıkan Splinter Cell oyunu Splinter Cell: Black List‘di. Oyun 2013‘te piyasaya sürülmüştü ve iyi eleştiriler almıştı fakat satış konusunda başarıyı yakalayamamıştı. Daha sonrasında Sam Fisher, Ghost Recon Breakpoint ve Rainbow Six Siege gibi diğer Clancy oyunlarında konuk oyuncu olarak sınırlı kalmıştı. Splinter Cell‘in yeni oyununda Sam Fisher o unutulmaz gözlüklerini oyuncularla beraber takacak gibi görünüyor. Ubisoft‘un üzerinde çalıştığı tek Splinter Cell oyununun bu olup olmadığı veya Ubisoft‘un oyun serisini daha büyük ölçekte canlandırmayı planlayıp planlamadığı belirsiz. Şuanlık bildiğimiz tek şey oyunun, hayatına Clancy oyunlarını geliştirerek başlayıp daha sonra VR projelerine geçiş yapan Ubisoft Red Storm Stüdyoları tarafından geliştirilecek olması.
Splinter Cell bir yana Ubisoft‘un en önemli oyun serilerinden olan Assasin’s Creed de VR olarak geliyor. Geçtiğimiz yıllarda çıkan The Climb, Phantom: Covert Ops ve Budget Cuts gibi oyunlar, platform ve gizliliğin harika VR mekanikleri yaratabileceğini kanıtlamıştı. Assasin’s Creed’i Oculus’un sunduğu ekipmanlarla deneyimlemek oldukça keyifli olacak gibi görünüyor. Oculus’un yeni Quest 2 gözlüğü 13 Ekim’de piyasaya sürülecek. Ubisoft gibi geliştiriciler muhtemelen yıl sonu yaklaştıkça daha fazla haber duyuracaklar.
Diğer
MediaMark’ta Apple Günleri kampanyası başladı!
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Edit: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Genel
Honor Hunter V700 oyuncu bilgisayarı tanıtıldı
Honor tarafından, şirketin yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı Honor Hunter V700 tanıtıldı. Birkaç yıldır dizüstü bilgisayar piyasasında bulunan Çinli şirket özellikle fiyat performans cihazlarıyla beğeni topluyordu. Şimdiyse Honor, farklı bir alana adım atarak ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttı.
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Honor Hunter V700 tasarımı ve teknik özellikleri
Honor Hunter V700, dikkat çekici teknik özelliklere ve tasarım detaylarına sahip. Dizüstü bilgisayar, gücünü Intel 10. nesil işlemcilerinden alıyor. Intel i7-10750H ve i5-10300H olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği sunulmuş. Ekran kartı tarafında ise Nvidia tercih edilmiş. Burada da Nvidia RTX 2060 ve GTX 1660 Ti olmak üzere iki farklı seçenek sunulmuş. 16 GB çift kanal DDR4 RAM ile birlikte 512 GB ve 1 TB NVMe SSD seçenekleri mevcut. Aynı zamanda RAM miktarını 32 GB’a kadar arttırmak mümkün. Dizüstü bilgisayar ekranında alışılanın aksine 16.1 inç boyutunda IPS LCD bir panel kullanılmış. Oldukça ince 4.7 mm çerçevelere sahip ekran 144 Hz yüksek yenileme hızıyla akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. 1920×1080 FHD çözünürlüğe sahip ekran sRGB renk gamını %100 oranında karşılayarak gerçekçi bir renk deneyimi vaat ediyor. Ekranın üst tarafında 720p çözünürlüklü webcam yer alıyor.
Honor tarafından üretilen dizüstü bilgisayar 19.9 mm bir kalınlığa sahip. Makul bir kalınlığa rağmen dizüstü bilgisayar, termal başarım anlamında iddialı. Şirket, yapılan stres testlerinde diğer dizüstü bilgisayarlar 90 dereceyi aşarken kendi dizüstü bilgisayarlarının 89 dereceyi aşmadığını ve 5 GHz saat hızlarına ulaşıldığını iddia etti. Alüminyum malzemeden üretilen bilgisayarın arkasında RGB aydınlatmalı bir logo bulunuyor. Dört bölgeli RGB alttan aydınlatmalı klavyeyle birlikte entegre parmak izi okuyuculu bir güç butonu kullanılmış. Nahimic 3D çevresel ses sunabilen hoparlörlere sahip bilgisayar oyunculara iyi bir çevresel ses deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bağlantı tarafında 2.4 Gbps hız sunabilen en güncel seçenek Wi-Fi 6 tercih edilmiş. Pil olarak ise 57 wH boyutunda ortalama denebilecek bir batarya kullanılmış. Honor Hunter V700 başlangıç konfigürasyonu için 1100 dolar civarı, en üst konfigürasyon için ise 1500 dolar civarı fiyatlar belirlenmiş. Ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.
Genel
Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme – En ucuz Snapdragon 765’li cihaz!
Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme videomuzda, ülkemizde şu an 3999 TL satış fiyatıyla ithalatçı garantili olarak listelenen cihaza yakından bakıyoruz. Bakalım telefon, sunduğu özellikleriyle nasıl?
Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme – Tasarım
Telefon ülkemizde mavi ve siyah renk seçenekleri ile satılıyor. Her ne kadar cihaza dışarıdan baktığınızda görünüm cam ve metal karışımı gibi olsa da, aslında tamamen polikarbon bir kasadan bahsediyoruz. Ön taraftan baktığımızda ise damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz.
Tasarımsal açıdan cihazda mono hoparlör olmasına karşın ses çıkış gücü ve kalitesi oldukça iyi. Ayrıca 24-bit/192 kHz ses desteği sunan 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de olması önemli bir artı. Telefonun parmak izi sensörü ekranın altında. Gayet hızlı ve kararlı çalışıyor.
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Ekran ve performans özellikleri
Kamera – Meh!
Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme videomuz genel olarak olumlu. Ancak kamera konusunda Xiaomi’nin bu modelde daha iyi bir sensör kullanmasını beklerdik. Zira ana kamera 48 MP’lik Samsung Tetracell sensörünü kullanıyor. Gündüz çekimlerinde oldukça başarılı işler çıkartan bu kamera, gece performansına geçtiğimizde birçok rakibinden geri kalıyor. Telefonda ayrıca 8 MP ultrageniş açı, 2 MP derinlik ve makro olmak üzere toplamda 4 arka kamera yer alıyor.
Ön tarafta ise Mi Note 10 Lite modelinde de gördüğümüz 16 MP’lik selfie kamerası yer alıyor.
Batarya ve bağlantı
Cihazda 4160 mAh batarya kapasitesi ve 20W hızlı şarj desteği bulunuyor. Bağlantı konusunda ise aptX HD, aptX Adaptive ve Bluetooth 5.1 desteği göze çarpıyor. Cihaz yaptığımız PCMark testinden parlaklık sonda iken 9 saate yakın bir performans gösterdi. Gündelik kullanımda ise bir yoğun günü çok rahat çıkartabiliyor.