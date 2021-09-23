Aşırı Uç Görüşlüler Oyunları Nefret Yaymak İçin Kullanıyor

Aşırı uç görüşlü kişilerin nefreti yaymak için ana akım video oyunlarını ve oyun sohbet platformlarını kullandığı bulundu. Üç aydan fazla bir süredir araştırmacılar, kullanıcıların Call of Duty ve Minecraft gibi oyunlar hakkında yayın yaptığı ve sohbet ettiği DLive ve Odysee gibi platformlarda antisemitizm (Yahudi düşmanlığı), ırkçılık ve homofobi buldu. Araştırmacılar, aşırılıkçı anlatıları günlük konuşmalara dâhil etmenin radikalleşmeye giden bir yol olabileceğini söylüyorlar. Bu konuşmalar daha sonra özel Telegram kanalları gibi alanlara taşınıyor.

Anti-faşist örgüt Hope Not Hate’den Joe Mulhall, “Bir kez o dünyaya girdiniz mi, o zaman radikalleşme gerçekleşmeye başlar” dedi. “İşte o zaman diğer toplantılara gitmeye, oyun oynamayan, siyaset hakkında daha açık bir şekilde konuşmayan daha küçük gruplara gitmeye başlarsınız.”

Buna cevaben Telegram, hizmet şartlarını ihlal eden içeriği kaldırmak için “kamusal alanların proaktif izlenmesi ve kullanıcı raporlarının bir kombinasyonunu” kullandığını söyledi. DLive ve Odysee ise yorum taleplerine yanıt vermedi. Ancak politikaları, nefrete ve şiddet içeren aşırılığa karşı sıfır tolerans gösteriyor. Ayrıca her ikisi de yönergeleri ihlal eden her türlü içeriği kaldırma konusunda proaktif olduklarını söylüyor.

Call of Duty şunları söyledi: “Irkçı davranışlarla yüzleşmek için attığımız adımlar arasında oyuncuları ırkçı ve nefret odaklı isimler için yasaklamak, yeni teknolojiler uygulamak ve oyuncuların oyun içi saldırgan davranışları bildirmelerini kolaylaştırmak yer alıyor.”

Ancak araştırmacılar, çeşitli platformlardaki oyunlarda, oyuncuların kendi özel haritalarını ve ortamlarını oluşturmalarına ve paylaşmalarına izin veren aşırılıkçı “rol yapma” senaryoları da buldular. Bunlar arasında Nazi toplama kampları ve Roblox ve Minecraft gibi oyunlarda bir Uygur gözaltı kampı vardı. Bir Roblox sürüş oyunu, oyuncuları “ırkçı olmaya” ve etnik azınlıklara mensup insanları bir arabayla ezerek öldürülmesini taklit etmeye davet etti.

Stratejik Diyalog Enstitüsü’nden Jacob Davey, “Bunlar küçük ve çok sayıda insan tarafından oynanmıyor, ancak yaptıkları şey aşırılık yanlılarının rol yapma deneyimleri yaratmasına izin vermek… radikalleştirilmiş fantezileri çevrimiçi olarak yaşamak.”

Roblox şunları söyledi: “Platformumuzun güvenli ve sivil bir alan olarak kalmasını sağlamak için durmaksızın çalışıyoruz. Makine öğrenimi ve 2.000’den fazla moderatörden oluşan bir ekiple, uygunsuz içeriği veya davranışı tespit etmek ve hızlı bir şekilde harekete geçmek için güvenliği 7/24 izliyoruz.”

Minecraft ise şunları söyledi: “Terörist veya şiddet içeren aşırılık yanlısı içerik, topluluk standartlarımız tarafından kesinlikle yasaktır. Bu tür içeriğin sistemlerimizde görünmesi durumunda kaldırmak için harekete geçiyoruz.”

Ancak araştırmacılara göre, sosyal medya devleri kurallarının uygulanmasını artırdıktan sonra aşırılık yanlıları oyun alanlarına dönmüş olabilir. Jacob Davey şunları söyledi: “Aşırı sağcılar, ideolojilerini yayınlamak veya daha geleneksel propaganda yapmak için potansiyel olarak güvenli limanlar buldu. Birkaç yıl önce Facebook, YouTube ve Twitter’da yapacakları türden şeyler.”

“Çevrimiçi oyun, temel olarak, insanların çevrimiçi olarak paylaşılan bir hobi üzerinden bağlantı kurmaları için bir araç oluşturur ve buna aşırılık yanlıları da dahildir. Bu, onların benzer düşünen bireylerle bağlantı kurmanın, sosyalleşmenin ve nihayetinde daha sıkı sosyal bağlar oluşturmanın bir yolu, bu da küresel olarak aşırılıkçı hareketleri ilerletmek ve ilerletmek açısından gerçekten önemli olabilir.”

Joe Mulhall şunları söyledi: “Okuldan sonra evde oturup oyun oynuyorsunuz, böylece oyun unsuru aşırılıkçı değil, tehlikeli değil, normal bir his yaratabilir.” Savunma düşünce kuruluşundan Dr Jessica White ise şunları söyledi: “Ilımlılığın zayıf olma eğiliminde olduğu çevrimiçi ve sohbet alanı, aşırılık yanlıları tarafından giderek daha fazla ele geçiriliyor. Ancak ölçeğine dair yaygın kanıtlara ihtiyacımız var.”

Oyuncuları korumak

Hükümet ayrıca, aşırılık yanlıları tarafından oyun alanlarının sömürülmesiyle mücadeleye yönelik adımları tartışmak için endüstri kuruluşlarıyla görüşmelerde bulunuyor. İngiltere’nin oyun ticaret organı Ukie’nin bir temsilcisi şunları söyledi: “Güvenli alanlar oluşturmak için gelişmiş AI (yapay zekâ) denetleme araçları ve eğitimli topluluk yöneticileri kullanıyoruz. Ayrıca oyuncuları daha fazla korumak için hükümet ve kolluk kuvvetleriyle yakın çalışıyoruz. Karşılaştığımız zorlukların diğer dijital eğlence biçimleri tarafından paylaşıldığını biliyoruz ve oyuncuları korumaya yönelik olumlu ve proaktif bir yaklaşım benimsemeye devam ediyoruz.”