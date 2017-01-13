Artık Google Haritalar Uygulamasından Uber Çağırmak Mümkün

Google tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Haritalar uygulamasının iOS ve Android uygulamasından Uber araçları çağırmak mümkün.

Daha öncede yapacağınız yolculuğun ne kadar tutacağını Google Haritalar uygulamasından görüp Uber’in uygulamasına geçip araba çağırıyordunuz. Şimdi ise bütün bu işlemi Haritalar uygulamasından çıkmadan yapmak mümkün. Tek yapmanız gereken uygulamaya Uber hesap bilgilerini girmek.

Haritaların sürüş servisleri bölümünde bölümünde her bir sürüşün ne kadar tutabileceğini görebiliyorsunuz. Uygulama da şimdilik Lyft yer almıyor. Uber her ne kadar kullanıcıları kendi uygulamasında tercih etse bile bir çok kullanıcı direkt olarak Haritalar servisini tercih edecektir. Ayrıca son güncelleme ile beraber Uber uygulaması çok detaylı konum bilgisi istiyor ve bu kullanıcılar tarafından hiç hoş karşılanmadı.