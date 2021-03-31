Donanım
ARMv9 mimarisi, resmi olarak duyuruldu!
ARM firması, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar piyasasını değiştirecek yeni nesil ARMv9 mimarisini resmi olarak tanıttı. ARM, son yıllarda yaptığı atılımlar ile teknolojiyi yeniden şekillendiriyor. İlk ARM tabanlı bilgisayarlar da bunun en net kanıtı. Bugün ise ARM çekirdekli işlemcilerin geleceği için yeni bir standart belirleyen özel bir mimari duyuruldu. Yeni nesil ARMv9 mimarisi, önümüzdeki 300 milyar ARM tabanlı yonganın kalbinde yer alacak. Mevcut ARMv8 mimarisi, 2011 yılında piyasaya çıkmıştı. Bu mimari ile 32 bit teknolojilerin yerini 64 bit teknolojiler almaya başladı. Son beş yılda ise 100 milyardan fazla ARMv8 tabanlı mobil cihaz satışı gerçekleşti.
İlginizi çekebilir: Oppo Reno 6, teknik özellikleriyle görüntülendi!
ARMv9 mimarisi ne gibi yenilikler sunacak?
Yeni mimari, güvenlik, vektör işleme ve makine öğrenimine odaklanmakta. Ayrıca firma, yeni nesil Gizli Bilgi İşlem Mimarisi olan CCA’yı da tanıttı. CCA, kod ve verileri tehlikeli yazılımlardan koruyabilen donanım tabanlı bir güvenlik ortamıdır. Önemli verilerin güvenliği için Realms, güvenli bir yürütme ortamı sunmakta. Hatta yeni güvenlik sistemleri ile işletim sistemi bile bu güvenlik katmanlarından geçemiyor. Güvenlik açıkları bulunan eski işletim sistemlerinde bile kullanıcı verileri ve uygulama kodları güvende olacak.
Fujitsu, ölçeklenebilir vektör uzantısı (SVE) oluşturmak için ARM ile birlikte çalıştı. Şirket, Fugaku süper bilgisayarlarında bu sistemi kullandığı için yeni sistemi ilk deneyimleyen firma oldu. ARMv9, CPU, GPU ve NPU için geliştirilen SVE2’yi de mimarisine katıyor. Özellikle matris çarpımı konusunda bu yeni teknoloji oldukça önemli bir yer tutacak. Ayrıca makine öğreniminde de bundan faydalanabilme imkanı mevcut. SVE2, 128 bit ile 2048 bit arasında değişen vektörleri işleyebilecektir.
İlk ARMv9 CPU’ları çok yakında piyasada göreceğiz. Bununla birlikte ilk iki nesil şimdiden tasarlanmaya başladı. İkinci nesilde performans, mevcut Cortex tasarımlarına göre %30 artış gösterecek. İkinci nesil Makalu, 32 bit yazılım desteğini bırakan ilk Cortex-A çekirdeği olacak. Şirketler bunun için gerekli hazırlıkları yapıyor. Örneğin Google Play Store, birkaç yıldır 32 bit uygulamaları mağazasına kabul etmiyor. Hatta 1 Ağustos 2021’den itibaren Google Play Store, 32 bit destekli uygulamaları tamamen kaldıracak.
ARM ayrıca, gelecekte Mali GPU’lar için planladığı bazı yenilikleri açıkladı. Açıklamaya göre şirket, halihazırda ışın izleme, değişken oranlı gölgeleme ve diğer gelişmiş izleme teknikleri üzerinde çalışıyor. Işın izleme özelliğine sahip ilk mobil GPU’ların yakında gelmesini bekliyoruz. Tüm sektörün bu yeni standartlara ayak uydurması gerekiyor. Ancak ARMv9 tabanlı ilk yonga setlerinin bu yılın ortasında çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Tahminler, bu yonga setlerinin 2022 yılında aktif bir şekilde kullanılacağı yönünde. Firmanın Google, Fujitsu, Samsung, MediaTek, TSMC, NVIDIA ve daha birçok şirket ile anlaşması mevcut. Sektörün önde gelen firmalarının bu yeni teknoloji ile ilgili atacağı adımları merakla bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, ilk görüntüleme çipini piyasaya sürdü!
Geçtiğimiz iki gün içerisinde o kadar çok Xiaomi ürünü piyasaya çıktı ki lansmanda tanıtılan bazı ürünler kullanıcıların gözünden kaçtı. İlkbahar konferansının ikinci turunda firma, Surge C1 adlı ikinci çipini duyurdu. Şu anda akıllı telefon üreticilerinin temel teknoloji olan çipler konusunda ustalaşması oldukça önemli. Bu anlamda Surge C1, Xiaomi’ye bağımsızlık kazandırmasa da ciddi bir övgüyü hak ediyor. Üstelik bu çip, Xiaomi’nin ilk profesyonel görüntüleme çipi ünvanını da aldı.
İlginizi çekebilir: Huawei MatePad Pro 2, HarmonyOS işletim sistemiyle geliyor!
Surge C1, kullanıcılara neler vadediyor?
Xiaomi, 2017’de ilk Surge yongası olan Surge S1‘i piyasaya sürdü. Şirket, bu çipi birkaç akıllı telefonda test etti. Fakat ilerleyen dönemlerde bu çip ile ilgili herhangi bir yeni gelişme ortaya çıkmadı. Bununla birlikte pek çok kişi Xiaomi’nin piyasaya çıkardığı bu çipi unuttu. Surge C1 ise Surge S1’in aksine, ISP tabanlı bir çiptir. Bu yeni çip, akıllı telefonların daha sofistike ve gelişmiş olan 3A işlemeyi gerçekleştirmesine olanak sağlayacak. Bunu yaparken de kendi geliştirdiği ISP ve algoritmaları kullanacak. 3A işleme, AF odaklama, AWB beyaz dengesi ve AE otomatik pozlama özellikleriyle ilgilidir.
Çift filtreli Surge C1, yüksek ve düşük frekanslı sinyallerin paralel olarak işlenmesine yardım edecek. Sonuç olarak, sinyal işleme verimliliği %100 artacak ve 3A performansı da önemli ölçüde yükselişe geçecek. Genel olarak baktığımızda, yeni duyurulan Surge C1 ISP yongası, üç alanda iyileştirmeler getiriyor.
- Daha iyi bir otomatik odak, karanlık ışığa, küçük nesnelere ve düz alanlara odaklanma yeteneğini önemli ölçüde arttıracak.
- Daha doğru beyaz dengesi, karmaşık ortam ışığını tamamen kontrol altına alacak.
- Doğru otomatik pozlama yeteneği
Bu çipi kullanan ilk akıllı telefon, Xiaomi Mi Mix Fold olacak. Böyle güçlü bir telefonda bile bu çipi görüyor olmamız, ileride başka cihazlarda da göreceğimiz anlamına geliyor. Lei Jun, “Yenilikçi teknolojilerin zirvesine tırmanmak istiyoruz.” dedi. Ayrıca şirketin, keşiflerini ve teknolojik gelişmelerini de devam ettireceğini belirtti.
ASUS
ASUS, Mini PC PB62’yi duyurdu
ASUS, güçlü performans gösteren dayanıklı Mini PC PB62 modelini duyurdu. Yeni model, dijital tabelalar, satış noktası (POS) sistemleri, bilgi noktaları ve akıllı otomatlar gibi geniş bir kullanım alanında esneklik, genişletme olanağı ve performans sunuyor.
Bakmakta fayda var: WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
Performans için geliştirildi: 11. Nesil Intel Core, DDR4 3200 MHz bellek ve Intel Optane
En yeni 11. Nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemci seçenekleriyle sunulan Mini PC PB62, hem 35 hem de 65 Watt işlemcilere destek veriyor. Böylece verimli veya performans veren farklı yapılandırma seçenekleri elde ediliyor. PB62’de ayrıca Intel Optane™ H20 bellek desteği de bulunuyor. Depolama hızını büyük oranda artıran bu teknoloji, sık kullanılan belgelere, resimlere, videolara ve uygulamalara daha hızlı erişim sağlıyor ve genel sistem performansını artırarak üretkenliği ve verimliliği en yüksek seviyeye taşıyor.
64 GB’a kadar hızlı DDR4 3200 MHz bellekler sayesinde kolayca aynı anda birden fazla işlem gerçekleştirilebiliyor. Bir adet M.2 PCIe® 4.0 x4 SSD, bir adet M.2 PCIe 3.0 x4 SSD ve bir adet de 2,5 inç sabit diskten oluşan üçlü depolama tasarımı, yoğun işlem gücü gerektiren görevlerin üstesinden gelmek için gereken veri transferi hızını ve yüksek depolama kapasitesini bir arada sunuyor.
Askeri sınıf dayanıklılık: MIL-810H askeri standartlarına uygun kalite
Mini PC PB62 askeri sınıf dayanıklılıkla uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiş. PB62, en yeni zorlu MIL-STD-810H standardına uyum için yüksek sıcaklık, irtifa ve nem seviyelerinde test edilmiş, defalarca düşürülmüş ve titreşime tabi tutulmuş. Testlerin sonucunda PB62’nin en zorlu koşullarda bile iyi performans göstereceği doğrulanmış.
Yeni kasa seçenekleri: klasik siyah ve etkileyici beyaz
Kompakt boyutu ve VESA uyumlu montaj tasarımıyla Mini PC PB62 ofislerde, hastanelerde veya perakende mağazalarda kullanıma uygun. Üstelik ASUS Mini PC serisinde bir ilk olarak, PB62 klasik siyah ve etkileyici beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Bu şekilde ürün her ortama uyum sağlayabiliyor. Entegre Kensington kilit yuvasına ve asma kilit takmaya uygun bir tasarıma sahip olan model, her koşulda güvenlik için hazır özellikler sunuyor.
Birçok farklı kullanım senaryosu için geniş giriş çıkış seçenekleri
ASUS Mini PC PB62; ön panelde dört adet USB 3.2 Gen 2 Type-A ve bir adet 3.2 Gen 1 Type-C®, arka panelde ise bir adet USB 3.2 Gen 1 ve iki adet USB 2.0 girişiyle hızlı ve kullanışlı bağlantı noktası seçenekleri sunuyor. Bunlara ek olarak sunulan yapılandırılabilir girişte ise kullanıcıların ihtiyacına bağlı olarak HDMI 2.0, VGA, COM, DisplayPort veya LAN bağlantı noktasına yer verilebiliyor. Bu sayede ürün dijital tabelalardan satış noktası sistemlerine, bilgi noktalarından akıllı otomatlara kadar birçok alanda kullanıma uygun oluyor. En yeni WiFi 6 ve Bluetooth® 5.2 teknolojileri ise üstün kablosuz bağlantı hızının yanı sıra sade ve tutarlı kullanım imkanı veriyor.
Aynı anda üç ekranda 4K grafikler
Entegre Intel UHD Graphics 630 ile gelen ASUS Mini PC PB62, etkileyici 4K UHD çözünürlükte video ve görüntü izlemek için hazır. İki adet DisplayPort bağlantısı ve yapılandırılabilir giriş ile birlikte PB62, çalışma alanını kolaylıkla üç ekrana yayabiliyor.
|
TEKNİK ÖZELLİKLER
|
İşlemci
|
Intel® Core™ i7-11700 / i5-11500 / i5-11400 / i3-10305/ i3-10105 / Pentium® Gold G6405/ Celeron® G5905 (65W)
Intel® Core™ i7-11700T / i5-11500T / i5-11400T / i3-10305T / i3-10105T / Pentium® Gold G6405T / Celeron® G5905T (35W)
|
Yonga seti
|
Intel® B560 yonga seti
|
Ekran Kartı
|
Intel® UHD entegre grafik işlemci
|
Bellek
|
2 x SO-DIMM DDR4 3200 MHz (64 GB’a kadar)
|
Depolama
|
1 x M.2 2280/2242 (256GB / 512 GB / 1 TB PCIE G4X4),
1 x M.2 2280 (256 GB / 512 GB / 1 TB PCIE G3X4)
1 x SATA 6 Gbps (2.5″ 7200 RPM 1 TB HDD)
*Optane bellek/NVMe SSD desteği
|
LAN
|
10/100/1000 Mbps
|
Kablosuz ağlar
|
Intel® WiFi 6 AX201 + BT V5, 2*2
|
Ön ve yan taraf giriş çıkışlar
|
4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (1 QC ile)
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C
2 x Ses Jakı (Mikrofon girişi / Kulaklık)
|
Arka giriş çıkışlar
|
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
2 x USB 2.0
1 x RJ45 LAN
2 x DisplayPort 1.2
1 x Yapılandırılabilir giriş (HDMI 2.0 / VGA / COM / DisplayPort / LAN)
1 x Kensington kilidi
1 x DC girişi
|
Güç Kaynağı
|
%88, 150 W (65 W) / 120 W (35 W, i7) / 90W (35 W)
|
Boyutlar
|
175 x 175 x 42 mm
|
Ağırlık
|
1,3 kg (sabit disk dahil)
Donanım
Qualcomm Snapdragon 780G yonga seti duyuruldu!
Qualcomm’un 700 serisi Snapdragon çipleri, piyasada amiral gemisi çiplere yakın sonuçlar veren orta sınıf yonga setleridir. Bugün ise Qualcomm, Snapdragon 780G 5G adlı yeni bir Snapdragon 7 serisi yonga seti duyurdu. Yeni çip, daha gelişmiş yapay zeka performansı, daha iyi bir kamera deneyimi ve 5G bağlantısı sunmayı amaçlıyor. Ayrıca bazı yeni gelişmiş özellikler de yonga setinin donanımında mevcut.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung ISOCELL GN2 sensörü ile gelecek!
Qualcomm Snapdragon 780G, hangi teknik özelliklere sahip?
Snapdragon 780G, sekiz çekirdekli yapıda ve Snapdragon 768G‘nin devamı niteliğinde bir yonga setidir. Bu çip, düşük bütçeli 5G akıllı telefonları hedef alacak. Bununla birlikte WinFuture, Snapdragon 780G‘nin ilk kez Xiaomi Mi 11 Lite‘da bulunacağını söylüyor. 29 Mart’ta tanıtılması beklenen Mi 11 serisinde, uygun fiyatlı bir 5G modelin bulunması oldukça önemli. Snapdragon 780G, tıpkı Snapdragon 888 gibi 5 nm üretim sürecinden geçiyor. Yonga seti, iki adet 2.4 GHz saat hızında çalışan Cortex-A78 çekirdeğine sahip olacak. Bununla birlikte, altı adet 1.8 GHz saat hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeği de yeni çipte mevcut.
Qualcomm Snapdragon 780G, Adreno 642 GPU ile birlikte geliyor. Ayrıca grafik sürücüsü, OTA güncellemelerini destekliyor. Bu, oyun severler için oldukça iyi bir haber çünkü GPU, bu güncellemeler ile oyun sırasında gerçek zamanlı 10 bit HDR çözünürlük sağlayabilecek. Bununla birlikte yeni yonga seti, Spectra 570 görüntü sinyali işlemcisini kullanan 7 serisindeki ilk çiptir. Yeni nesil görüntü sinyali işlemcisi, aynı anda 3 farklı kamerayı destekleyebiliyor. Son olarak Snapdragon 780G, Snapdragon X53 modem ile birlikte geliyor. Bu sayede cihazlar, 3 Gbps indirme hızına kadar ulaşabiliyor. Yeni yonga seti, ikinci çeyrekte ticari satışlara başlayacak.
Forumdan Son Mesajlar
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Metin_B, 12 saat önce
-
Yazan: Quincii, 5 gün önce
-
Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
-
Yazan: levent_orgun, 3 hafta önce
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 4 hafta önce
Snapdragon işlemcili Galaxy S20 FE Geekbench’e uğradı!
ARMv9 mimarisi, resmi olarak duyuruldu!
Küresel çip krizi iPhone üretimini etkileyebilir!
Oppo Reno 6, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Van Gölü fotoğrafı NASA yarışmasında yarı finalde
Poco X3 NFC içinden geçti! | Redmi Note 10 ve Poco X3 NFC karşılaştırma!
Bir aranjör ve bir müzisyenin gözünden Philips Fidelio X3 incelemesi
Redmi 9C incelemesi | Xiaomi’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon!
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Oppo Reno 4 Lite vs Vivo Y70 | Hangisini Almalı? #5
Poco X3 NFC içinden geçti! | Redmi Note 10 ve Poco X3 NFC karşılaştırma!
Bir aranjör ve bir müzisyenin gözünden Philips Fidelio X3 incelemesi
Redmi 9C incelemesi | Xiaomi’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon!
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Oppo Reno 4 Lite vs Vivo Y70 | Hangisini Almalı? #5
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.