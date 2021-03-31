ARMv9 mimarisi, resmi olarak duyuruldu!

ARM firması, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar piyasasını değiştirecek yeni nesil ARMv9 mimarisini resmi olarak tanıttı. ARM, son yıllarda yaptığı atılımlar ile teknolojiyi yeniden şekillendiriyor. İlk ARM tabanlı bilgisayarlar da bunun en net kanıtı. Bugün ise ARM çekirdekli işlemcilerin geleceği için yeni bir standart belirleyen özel bir mimari duyuruldu. Yeni nesil ARMv9 mimarisi, önümüzdeki 300 milyar ARM tabanlı yonganın kalbinde yer alacak. Mevcut ARMv8 mimarisi, 2011 yılında piyasaya çıkmıştı. Bu mimari ile 32 bit teknolojilerin yerini 64 bit teknolojiler almaya başladı. Son beş yılda ise 100 milyardan fazla ARMv8 tabanlı mobil cihaz satışı gerçekleşti.

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ARMv9 mimarisi ne gibi yenilikler sunacak?

Yeni mimari, güvenlik, vektör işleme ve makine öğrenimine odaklanmakta. Ayrıca firma, yeni nesil Gizli Bilgi İşlem Mimarisi olan CCA’yı da tanıttı. CCA, kod ve verileri tehlikeli yazılımlardan koruyabilen donanım tabanlı bir güvenlik ortamıdır. Önemli verilerin güvenliği için Realms, güvenli bir yürütme ortamı sunmakta. Hatta yeni güvenlik sistemleri ile işletim sistemi bile bu güvenlik katmanlarından geçemiyor. Güvenlik açıkları bulunan eski işletim sistemlerinde bile kullanıcı verileri ve uygulama kodları güvende olacak.

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Fujitsu, ölçeklenebilir vektör uzantısı (SVE) oluşturmak için ARM ile birlikte çalıştı. Şirket, Fugaku süper bilgisayarlarında bu sistemi kullandığı için yeni sistemi ilk deneyimleyen firma oldu. ARMv9, CPU, GPU ve NPU için geliştirilen SVE2’yi de mimarisine katıyor. Özellikle matris çarpımı konusunda bu yeni teknoloji oldukça önemli bir yer tutacak. Ayrıca makine öğreniminde de bundan faydalanabilme imkanı mevcut. SVE2, 128 bit ile 2048 bit arasında değişen vektörleri işleyebilecektir.

İlk ARMv9 CPU’ları çok yakında piyasada göreceğiz. Bununla birlikte ilk iki nesil şimdiden tasarlanmaya başladı. İkinci nesilde performans, mevcut Cortex tasarımlarına göre %30 artış gösterecek. İkinci nesil Makalu, 32 bit yazılım desteğini bırakan ilk Cortex-A çekirdeği olacak. Şirketler bunun için gerekli hazırlıkları yapıyor. Örneğin Google Play Store, birkaç yıldır 32 bit uygulamaları mağazasına kabul etmiyor. Hatta 1 Ağustos 2021’den itibaren Google Play Store, 32 bit destekli uygulamaları tamamen kaldıracak.

ARM ayrıca, gelecekte Mali GPU’lar için planladığı bazı yenilikleri açıkladı. Açıklamaya göre şirket, halihazırda ışın izleme, değişken oranlı gölgeleme ve diğer gelişmiş izleme teknikleri üzerinde çalışıyor. Işın izleme özelliğine sahip ilk mobil GPU’ların yakında gelmesini bekliyoruz. Tüm sektörün bu yeni standartlara ayak uydurması gerekiyor. Ancak ARMv9 tabanlı ilk yonga setlerinin bu yılın ortasında çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Tahminler, bu yonga setlerinin 2022 yılında aktif bir şekilde kullanılacağı yönünde. Firmanın Google, Fujitsu, Samsung, MediaTek, TSMC, NVIDIA ve daha birçok şirket ile anlaşması mevcut. Sektörün önde gelen firmalarının bu yeni teknoloji ile ilgili atacağı adımları merakla bekliyoruz.