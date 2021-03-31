Oppo Reno 6, teknik özellikleriyle görüntülendi!

Oppo Reno 5 ailesinin Çin’de piyasaya sürülmesinden bu yana çok fazla vakit geçmemesine rağmen yeni nesil Oppo Reno 6 serisi yolda. Aslında Oppo’nun akıllı telefon serileri, 5G li ve 4G’li farklı modeller ile piyasaya çıkıyor. Ve bu cihazların çıkışı sene içine dağılıyor. Ayrıca şirket, bu cihazları farklı isimler ile farklı pazarlara da sunmakta. Henüz Reno 5 serisinin çıkışı tam anlamıyla bitmedi. Fakat yine de Oppo, yeni nesil Oppo Reno 6 serisi için çalışmalarına başladı.

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Oppo Reno 6 serisi hakkında neler biliyoruz?

Oppo Reno 6 serisi ile ilgili ipuçlarını internette görmek, çoğu kullanıcı için süpriz değil. Her yıl en az iki adet Oppo Reno serisi akıllı telefon görmeye alıştık. Şirket, 2019 yılının sonunda Oppo Reno 3 serisini piyasaya sürdü. Birkaç ay sonra ise Oppo Reno 4 serisi çıkış yaptı. Şimdi ise Oppo Reno 6’nın tanıtılması ile birlikte bu olay tekrarlanmış olacak.

Birden fazla sızıntı kaynağı, Oppo’nun PEPM00 kod adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Şimdi ise yeni bir ekran görüntüsü, bu cihazın Reno 6 adıyla pazarda yerini alacağını gösteriyor. Bu akıllı telefon, 65W hızlı şarj desteği ile 3C sertifikasını çoktan aldı. Bu şarj teknolojisini göz önüne aldığımızda, yaklaşık olarak 4500 mAh kapasiteli çift hücreli batarya bulunacağını söyleyebiliriz. Bu telefon ayrıca, 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel ile gelecek. Cihazın, ekran içi parmak izi okuyucu teknolojisi de mevcut.

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Reno 6, MediaTek’in MT6893 yonga setinden gücünü alacak. Bu yonga seti, MediaTek Dimensity 1200 olarak adlandırılmakta. Yonga seti, bir adet 3 GHz saat hızına sahip Cortex-A78 çekirdeği, üç adet 2.6 GHz ile çalışan Cortex-A78 çekirdeği ve dört adet 2 GHz saat hızına sahip Cortex-A55 çekirdeği ile geliyor. MediaTek Dimensity 1200 ayrıca, HyperThread 3.0 motoru tarafından optimize edilen Mali-G77 MC9 GPU’ya sahiptir. Oppo Reno 6’nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan bir versiyonu bulunacak. Ancak bu temel modelin daha farklı RAM ve depolama alanına sahip varyantlarının bulunmasını da bekliyoruz. Diğer özelliklere baktığımızda ise cihazın Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 ile geldiğini görüyoruz. Ancak çıktığı dönemde yeni bir ColorOS versiyonu yayınlanırsa cihaz da o versiyon ile piyasaya çıkacaktır.

Oppo Reno 6 serisinde 4G’li model bulunacak mı?

Oppo Reno 4 serisi, ilk olarak Çin’de piyasaya çıktı ve uzun süre Çin’e özel olarak kaldı. Bir ay kadar sonra şirket, Oppo Reno 4 serisinin 4G’li modellerini tanıttı. Bu yüzden, Reno 6 serisinde de aynısının olmasını bekliyoruz. Bu sefer, 4G’ye özel bir varyant bulunup bulunmayacağı kesin olmasa da ilk önce Çin pazarında bu cihazların satılacağından eminiz. Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan Oppo Find X3 serisi, Reno 5 serisinin yeniden markalanması ile ortaya çıktı. Bu nedenle, Reno 6 serisinde de bu yolun izlenmesi muhtemel gözüküyor.

Reno 5 5G teknik özellikleri

Ekran: 6,43 inç Full HD+ 90 Hz OLED

6,43 inç Full HD+ 90 Hz OLED İşlemci: Snapdragon 765G

Snapdragon 765G RAM: 8 GB/12 GB

8 GB/12 GB Depolama: 128 GB/256 GB

128 GB/256 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 65W hızlı şarj destekli 4300 mAh

65W hızlı şarj destekli 4300 mAh Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE

5G, çift 4G VoLTE İşletim Sistemi: Android 11

Reno 5 Pro Plus 5G Teknik Özellikleri