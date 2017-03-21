ARM’ın Yeni İşlemcileri Yapay Zeka Destekli Geleceğe Adım Atıyor

ARM’ın işlemci teknolojisi sıradan bir günde gördüğümüz bir çok elektronik işlemci içerisinde yer alıyor ve hayatımızı yakından etkiliyor.

ARM yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini destekleyecek DynamIQ’yu tanıttı. Bu teknoloji ile beraber yakında yapay zekayı arabalarımızda, telefonlarımızda, oyun konsollarımızda diğer her şeyde görebilecek. DynamIQ teknolojisi halihazırda varolan big.Little teknolojisine evrim geçirtecek.

Alslında 2011 yılında duyurulan sistem çoklu çekirdeğe sahip işlemcilerde işlem gücü isteyen işlemlerin daha hızlı ve daha fazla enerji tüteken çekirdeklerde yapılması. daha düşün işlem gücüne ihtiyaç duyan işlemlerin ise daha yavaş ve az enerji tüketen çekirdeklerde yapılması sistemi. DynamIQ ise bu sistem ile işlemci çekirdeklerini neye ihtiyaç varsa ona göre kombine ederek çalıştırabiliyor.

Bu sistem ARM için inanılmaz karlı olabilir. Çünkü ARM işlemci üretmiyor, işlemci mimarisi geliştiriyor ve geliştirdiği mimariyi Qualcomm, NVIDIA, Samsung, Apple hatta Intel gibi devlere satıyor. 2013 ile 2017 yılları arasında bu mimariye sahip 50 milyardan fazla işlemci satıldı. 2021’de ise bu sayının yıllık 100 milyara çıkması bekleniyor.