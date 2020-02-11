Donanım
ARM, AI destekli yeni işlemcilerinde, bulut desteğini kullanmayacak!
ARM, yapay zeka destekli yeni nesil işlemcilerinde artık yazılım tarafını göz ardı edecek. Edge AI denen bu sistem sayesinde, tamamen makine öğrenme temelli bir yapıya geçilecek.
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Edge AI, çip dünyasının en büyük trendlerinden biri haline gelmeye başladı. Bu yonga sistemleri, tümünü edge adı verilen bir sistemde yapay zeka işlemlerini gerçekleştiriyorlar.
Diğer bir değişle, bu yeni sistemle birlikte, bulut tabanlı yazılımlar cihaz sistemine dahil olmadan kullanım imkanı sunulabiliyor.
Apple, geçtiğimiz günlerde bu işin üstüne çalışan özel bir şirketi bünyesine katmıştı. Google ise kendi bünyesinde bir süredir bulunan Coral ile yapay zeka teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor.
Yonga üretici devi ARM ise senelerdir yapay zeka ve makine programlama üzerine çalışmalarına devam ediyor.
ARM, yakın bir zamanda bu çalışmalarına iki yeni çip eklemişti. Arm Cortex-M55 ve Ethos-U55 isimli bu yonga setleri, tamamen deneysel çalışmalar üzerine kurulu.
Edge AI destekli ARM Cortex-M55 ve Ethos-U55!
Nöral işleme ünitesine sahip Cortax M55 donanım aksamına çok daha fazla talep olduğunu görüyoruz.
Edge AI teknolojisinin kullanıldığı işlemci aksamı, AI işlemlerini, dışarıdan bulut tabanlı bir server üzerinden bilgi çekmek yerine, içerisinde bulunduğu cihaz üzerinden çalıştırıyor. Böylece, cihaz böyle bir işlemi donanım aksamından talep ettiği takdirde direkt donanımdan çözüm üretildiği için daha gizli ve hızlı bir yarar sağlamış oluyor.
ARM, bu teknolojiyi engelleri aşmak için kullanacak!
Özellik bakımından, ARM Cortex M ailesinin en yeni model işlemcisi M55’te, firmanın dediğine göre 15 kat daha gelişmiş makine öğrenme performansı sunan bir işlemci olacak. Bu performans ile birlikte 5 kat dijital sinyal işleyebilecek. Bu da, önceki nesil Cortex-M nesline göre de toplamda 5 kat hız sağlayabiliyor.
AI işlemlerini için kullanılan bu işlemci Ethos-U55 NPU (Nöral İşlemci) ile birlikte de kullanılabilir. Böylece 32 kat makine öğrenme performansına ve önceki Cortex-M mimarisine oranla 480 kat daha işleme yapabiliyor. Keza bu gerçekleşirse rekor düzeyde bir sonuç görebiliriz.
ARM’ın diğer çip teknolojilerinde olduğu gibi, firma tek başına bu donanım birimlerini üretmiyor. Kendi donanımı için geniş bir partner kuruluşu ile iş birliğine gidiyor.
Fakat, ARM’ın yeni çiplerinde kısmen ilginç olsa da gerçekten akıllı telefon ve tabletler için bu donanım aksamlarının kullanılacağı anlamına gelmiyor. Mevzu bahis cihazlar yerine aslında ARM, bu teknolojiyi IoT dediğimiz cihazlarda kullanacak olabilir.
Yani, buzdolabınız dünyayla iletişim kurarken daha yavaş olan bulut tabanlı öğrenim yerine makine öğrenimine sahip çok daha hızlı bir çözüm kullanacak.
ARM’ın konumlandırmak istediği ürünlerden biri de, engelliler için üretilmiş bastonlar. Bu bastonların içine 360 derece kamera konumlandırılacak. AI destekli baston, etraftaki nesneleri tanımlayabilecek. Yapay zeka öğrenimine sahip sensörler olacak. Böylece tanımlama problemleri ortadan kalkabilecek.
Diğer
Rusya’dan kuantum bilgisayar teknolojisi adımı
‘Nature News’ ve ‘Futurism’ adlı sitelerde çıkan haberlere göre Rusya, kuantum teknolojileri konusunda dünya standartlarını yakalamak ve bu konuda öncü ülkelerden biri olmak için 50 milyar ruble (yaklaşık 790 milyon dolar) ayırdı. Rus hükümeti 2020-2025 arasında kullanılması için ayırdığı bu fonla, küresel güçlerin ilgili alandaki çalışmalarını yakalamak için yeni bir girişim başlattı.
Yukarıda kuantum konusunda 1999-2017 arası alınan patentlerin ülkelere göre düzenlenmiş grafiğini görebilirsiniz. ABD ve Çin’in önde görünmesine rağmen görece yeni bir alan olması nedeniyle doğru eğitim, doğru plan ve doğru yatırım kanalını düzgün işleten ülkeler bu listede sıçramalar yapabilir.
Bu yazının temel konusu olmadığı için ayrıntılarına girmeyecek olmakla birlikte kısaca kuantum bilgisayar (aşağıda IBM tarafından üretilen IBM-Q‘nun görseli) teknolojisinin ne olduğuna değinelim. ( Kuantum bilgisayarların çalışma prensipleri ve gelişimine dair daha kapsamlı bir yazı talep ederseniz, lütfen bize yorumlarda belirtin, kendi sınırlılıklarımız dahilinde severek hazırlarız.)
Kuantum Bilgisayar Teknolojisi nedir ve neden önemlidir?
Günümüzde kullanımımızda olan bilgisayarlar ikili sistemi kullanır. Yani sizlerin de muhtemelen duyduğunuz 1 ya da 0 sistemiyle işler. Bu sistemde her veri her bit bu ikili sistem ile temsil edilir, var olan 1 olmayan ise 0 ile işlenir. Kuantum bilgisayar teknolojisinin belki de en önemli ve heyecan verici farklılığı tam burada yani bilgisayarın adeta temelinde değişiklik içermesinden kaynaklanır. Kuantum bilgisayarında kübitler bitlerin aksine aynı anda hem 1 hem 0 değerlerini, hatta bu ikisi arasındaki değerleri de alabilir. Bu durum kuantum boyutunda bir atomun aynı anda iki (ya da daha fazla) konumda bulunabilmesi durumundan kaynaklanır. Bu durumun anlamakta zorlanırsanız endişe etmeyin, muhtemelen yalnız değilsiniz.
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Peki pratik uygulamalarda bu seviyeye ne kadar yakınız? Tahmin ediyorum özellikle işlemciler konusunda 10 nanometrelik işlemci ya da 7 nanometre teknoloji ile üretilen işlemci gibi bazı ifadeler duymuşsunuzdur. Bu durum bize mikro işlemcilerin boyutlarını küçülterek aynı alana daha fazla mikro işlemci sığdırabilmenin yolunu açar. Bu sayı 18 ayda iki katına çıkar şeklinde ve Moore Yasası adıyla bilinir. Fakat bu durum 2030’lu yıllarda sınırlarına dayanacak ve artık atomik boyuttan atom altı parçacıkların boyutuna gelecektir. İşte bu atom altı parçacık dünyasına kuantum diyoruz. Kısacası bu dünyaya sanıldığından daha yakın olabiliriz.
Kuantum bilgisayarların önemine gelince bu uzatmadan nasıl anlatılabilir çok emin değilim ama şöyle söyleyebilirim. Günümüzdeki hesap makineleriyle modern bilgisayarlarımız arasındaki farkı düşünün. Modern bilgisayarlar ile kuantum bilgisayarlar arasındaki fark muhtemelen bu farktan çok daha fazla olacak.
Rusya henüz pratik olmaktan uzak olsa da bu teknoloji için uzmanlarına destek sağlıyor. Özellikle fon ve sağlıklı çalışma ortamı bulamamak, düşük maaş gibi problemlerden dolayı oluşan beyin göçü eğilimini de tersine çevirmek istiyor. Rus Kuantum Merkezi çalışanı Aleksey Federov bahse geçen konuda ülkesinin beş ila on yıl kadar geride olduğunu ve bu gibi adımların dünya standartlarını yakalamak için fırsat yarattığını söylüyor.
Ülkemize gelince, maalesef gündemimizde bu tarz konular olmadığı açık, gündemimizi belirleyenler arasında bu vizyona sahip kişiler bulunduğunu söylemek de zor görünüyor.
Donanım
MediaTek, mobil oyunculuk alanında iki yeni yonga seti duyurdu!
MediaTek, mobil oyunculukta kullanılmak üzere iki yeni yonga setini duyurdu. Yeni nesil donanım modüllerinin, oyunculuk için kullanılan telefonlarda bulunması bekleniyor.
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Geçen sene en son Helio G90’ı tanıttığını gördüğümüz firma, bugünlerde iki yeni donanım birimini piyasaya sürmeye hazırlandığını görüyoruz. Helio G70 ve G80 olarak isimlendirilen yeni yonga setleri, ilk olarak Hindistan piyasasında faaliyet gösteren telefon şirketlerinde kullanılacak.
Oyuncu telefonlarında, uygun fiyat ve oyun içi optimizasyon desteğinini sağlayacaklarını belirten MediaTek, premium serisi donanım aksamlarını orta seviyeye getireceklerini belirtiyorlar.
“Tam olması gereken” sloganıyla karşımıza çıkan şirketin bu hamlesiyle pazar içerisindeki eksikleri tamamlaması bekleniyor. Yaratılan yonga mimarisinde, 12nm teknolojisiyle üretilecek 8 çekirdek bulunacak. Bu çekirdeklerden ikisi A75, 2GHz hızında çalışan büyük çekirdekler olarak konumlandırılırken; geriye kalan altısı 1,8GHz hızında çalışan A55 çekirdeklerinden oluşuyor.
MediaTek, HyperEngine adı verilen özel bir teknoloji kullanacak!
Ekran kartı tarafında ise, 950MHz hızıyla Mali G62 klasmanı tercih edilecek. Kullanılan soketlere de 8 GB RAM takılabilecek. Donanım özelliklerinde en ilgi çekici kısım, firmanın ekstra özellikler sunacağını belirttiği “HyperEngine” fonksiyonun kullanılıyor olacağı. Bu özellik aynı zamanda, dinamik olarak internetin çekmediği alanlarda WiFi ve LTE iletişim teknolojileri birlikte kullanılarak verimlilik arttırılacak.
Hatırlarsanız, yazılım tarafında Samsung, S5 ile bu özelliği kullanıma sunmuş ve donanım tarafında sıkıntılar yarattığı için bu özelliği ortadan kaldırmıştı.
Diğer yarar sağlayan özellikler içinde; çoklu kamera desteği, donanımsal EIS gibi orta ve üst düzey cihazlarda da bulunan fonksiyonlar eklenmiş.
Çok yakın zamanda Hindistan pazarındaki cihaz ailelerinde görmeyi beklediğimiz yonga setlerinin, tüm dünyaya Hindistan markaları sayesinde yayılacağını düşünüyoruz.
Donanım
GIGABYTE AORUS, 2TB’lık yeni SSD’leri standartları değiştirecek!
GIGABYTE AORUS, 2TB’lık yeni RAID yapılabilen SSD’lerini duyurdu. PCIe 4.0 desteğine sahip yeni nesil donanım birimleri var olan standartları değiştirmeyi hedefliyor.
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Anakart üretici lideri ve grafik kartı üreticisi GIGABYTE AORUS, genişletilebilir “AORUS RAID SSD 2TB AIC” donanım birimini tanıttı. SSD’de 6.2 GB/s okuma/yazma hızına sahip PCIe 3.0 x8 desteğine sahip olduğunu açıkladı.
RAID kontrolcüsüyle birlikte, dörtlü gömülü 512 GB NVMe M.2 SSD geleneksel PCIe 3.0 destekli donanımlara 1.8 kat daha hızlı ve ayrıca işletim sisteminin tüm yükleme fonksiyonlarına sahip olarak karşımıza çıkıyor.
AORUS RAID SSD 2TB, tek slotlu kullanıcılara konfor sağlayan geniş boşluklu yapısı, geniş dahili soğutma yaprakları ve iki taraflı termal pedler, M.2 taban plakası ve aktif soğutma sistemi içerisinde yer alan dizayn elementlerini oluşturuyor.
AORUS Depolama yöneticisiyle de uyumlu çalışan anakart aksamının anlık durumunu görüntüleyebiliyor. Maksimum performans ve disk sağlığı için konfigüre edebiliyorsunuz. AMD’nin Computex 2019’da duyurusunu gerçekleştirdiği yeni X570 platformuyla uyumlu çalışan yeni nesil NVMe sistem, anakartla birlikte PCI 4.0 platformunun da desteğiyle 5 GB/s hızlara erişebiliyor.
PCI 4.0 platformu henüz İntel tarafında hazır olan ve yeni yeni yaygınlaşan bir destek. AMD hızlı davranarak anakart tarafında bu desteği yeni nesil donanım materyallerinde sunmaya başlamıştı. PCIe 4.0 desteğine sahip AORUS RAID SSD 2TB ile yeni anakartınızı güncel donanımlarla beslemeniz mümkün hale geliyor.
AORUS RAID SSD 2TB SSD ayrıca, Intel® X299, Z390 AMD TRX40 ve X570 anakartlarla da teste tabii tutuldu. Testler sonucunda PCI desteği fark etmeksizin geleneksel SSD modellerine nazaran 1.8 kat daha yüksek performans elde etti.