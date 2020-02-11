Xiaomi Mi 10 tasarımı ve lansman tarihi netleşti

Xiaomi Mi 10 tasarımı ve lansman tarihi Xiaomi tarafından resmi olarak duyuruldu. Şirketin Weibo’daki paylaşımları ile durum netleşmiş oldu.

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Xiaomi Mi 10 ne zaman çıkıyor?

Xiaomi’nin Çin’de kullanılan sosyal medya platformu olan Weibo’daki paylaşımlarına göre Xiaomi Mi 10’un lansmanı 13 Şubat tarihinde sadece online olarak yapılacak. Muhtemelen firma Çin’de halihazırda devam eden 2019-nCoV virüs salgını dolayısıyla böyle bir tanıtım yapmayı uygun gördü.

Firma yeni amiral gemisinin Çin’de yapacağı tanıtımının ardından ürünün global pazardaki tanıtımını Barselona’da yapılacak olan Mobile Word Congress’den 1 gün önce; yani 23 Şubat tarihinde gerçekleştirecek.

Xiaomi hangi modelleri tanıtacak?

Lansmanda Xiaomi’nin bu yılki amiral gemisi serisi olacak olan Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro’nun tanıtılması bekleniyor. İlk açıklamalara göre Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile satışa sunulacak. Ayrıca iki cihazda da 5G desteği standart olarak gelecek.

Xiaomi Mi 10’un tasarımı ise firmanın Weibo’daki paylaşımı ile ortaya çıktı.

Fotoğraftan anladığımız kadarıyla Mi 10 Pro daha önce Xiaomi’nin Note 10 modelinden tanıdığımız 108 MP’lik dörtlü kamera seti ile donatılmış. Bu kamera seti Samsung tarafından üretilmekteydi ve bir cihazda ilk kez aktif olarak Xiaomi tarafından Note 10 modelinde kullanılmıştı. Bizce Note 10 modelinde başarılı işler çıkaran bu kamera seti Mi 10 Pro’da da güzel işlere imza atacaktır. Mi 10’un standart versiyonunda ise 64 MP’lik kameranın bulunmasını bekliyoruz. Cihazın ön tarafına baktığımızda ise bizi 6.5 inç OLED bir ekran karşılayacak. Ayrıca sol üst köşede ön kameranın yer aldığı bir kamera deliği bulunacak.