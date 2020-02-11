Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 tasarımı ve lansman tarihi netleşti
Xiaomi Mi 10 tasarımı ve lansman tarihi Xiaomi tarafından resmi olarak duyuruldu. Şirketin Weibo’daki paylaşımları ile durum netleşmiş oldu.
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Xiaomi Mi 10 ne zaman çıkıyor?
Xiaomi’nin Çin’de kullanılan sosyal medya platformu olan Weibo’daki paylaşımlarına göre Xiaomi Mi 10’un lansmanı 13 Şubat tarihinde sadece online olarak yapılacak. Muhtemelen firma Çin’de halihazırda devam eden 2019-nCoV virüs salgını dolayısıyla böyle bir tanıtım yapmayı uygun gördü.
Firma yeni amiral gemisinin Çin’de yapacağı tanıtımının ardından ürünün global pazardaki tanıtımını Barselona’da yapılacak olan Mobile Word Congress’den 1 gün önce; yani 23 Şubat tarihinde gerçekleştirecek.
Xiaomi hangi modelleri tanıtacak?
Lansmanda Xiaomi’nin bu yılki amiral gemisi serisi olacak olan Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro’nun tanıtılması bekleniyor. İlk açıklamalara göre Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile satışa sunulacak. Ayrıca iki cihazda da 5G desteği standart olarak gelecek.
Xiaomi Mi 10’un tasarımı ise firmanın Weibo’daki paylaşımı ile ortaya çıktı.
Fotoğraftan anladığımız kadarıyla Mi 10 Pro daha önce Xiaomi’nin Note 10 modelinden tanıdığımız 108 MP’lik dörtlü kamera seti ile donatılmış. Bu kamera seti Samsung tarafından üretilmekteydi ve bir cihazda ilk kez aktif olarak Xiaomi tarafından Note 10 modelinde kullanılmıştı. Bizce Note 10 modelinde başarılı işler çıkaran bu kamera seti Mi 10 Pro’da da güzel işlere imza atacaktır. Mi 10’un standart versiyonunda ise 64 MP’lik kameranın bulunmasını bekliyoruz. Cihazın ön tarafına baktığımızda ise bizi 6.5 inç OLED bir ekran karşılayacak. Ayrıca sol üst köşede ön kameranın yer aldığı bir kamera deliği bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31’in özellikleri ortaya çıktı
Samsung geçen sene tanıttığı Galaxy M serisine yeni telefonlar eklemeye devam etmekte. Firmanın 25 Şubat‘ta tanıtacağı Galaxy M31‘in özellikleri ortaya çıktı.
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Galaxy M31 bizlere neler sunacak?
Geçtiğimiz sene Samsung tarafından tanıtılan M30‘un bir nevi abisi olarak görülen Galaxy M31, 25 Şubat tarihinde tanıtılacak. Samsung‘un Hindistan sayfasında Galaxy M31‘in özellikleri gösterildi. Gösterilen özelliklere göre cihaz, 64 MP‘lik kamera ve 6000 mAh batarya ile geliyor. Ekranda ise süper AMOLED panel kullanan Samsung, tasarımında damla çentiğe yer veriyor. Cihaz gücünü Snapdragon 665 SoC veya Exynos 9611‘den alacak. Aynı şekilde RAM‘in 6 GB depolama alanının ise 64 GB olacağını tahmin etmekteyiz. Arkada kullanılacak 64 MP‘lik kameranın 4 adet olacağı ve bunların sırasıyla, ana kamera, ultra geniş açı kamerası, derinlik sensörü ve makro kamera olarak adlandırılacağı gelen bilgiler arasında. Ancak ana kamera dışında ki kameraların kaç MP ile geleceği netlik kazanmamış gözüküyor. Parmak izi okuyucusunu da Galaxy A serisinin aksine burada arka tarafta görmekteyiz.
Samsung, pil kapasitesi ve fiyatının uygunluğu sebebiyle, Galaxy M serisi ülkemizde oldukça olumlu satış rakamlarına ulaştı. Bu sebeple Galaxy M 31’in de ülkemizde satışa çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. 25 Şubat‘ta tanıtımının yapılacağını bildiğimiz Samsung Galaxy M31, şüphesiz ki orta seviye telefonların yeni rakibi olarak raflarda ki yerini alacak. Fiyatı hakkında kesin bir şeyin söylenmediği cihazın tanıtımından sonra yorumlamak daha doğru olacak gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi’den çift kameralı yeni ucuz telefon, Redmi 8A Dual!
Xiaomi, Redmi 8A Dual ile giriş seviye telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Hindistan‘da satışa çıkan Redmi 8A Dual fiyatı ve çift kameralı olması sebebiyle çok tercih edilecek gibi duruyor.
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İşte Redmi 8A Dual ve fiyatı
Giriş seviye telefonlar, ekonomik şartların çok iyi olmadığı ülkelerde oldukça popüler. Neredeyse tüm Android telefon üreticilerinin önem verdiği giriş telefonlar, özellik bakımından düşük veya az içerikli olup fiyat bakımından oldukça uygun olurlar. Bu durum karşısında giriş seviye telefonlara oldukça önem veren Xiaomi, yeni cihazı Redmi 8A Dual‘i Hindistan’da satışa çıkardı. Cihaz Redmi 8A gibi 2 GB veya 3 GB RAM seçeneklerine sahip olacak. Öte yandan 6.22 inçlik ekranı Gorilla Glass 5 ile korunmakta. İşlemci olarak ise Redmi 8A Dual Snapdragon 439 ve 5000 mAh‘lik bataryaya sahip. Cihazın Redmi 8A‘dan farkı ise arka tarafında 13 MP ve 2 MP‘lik iki kamerasının olması. Bu sayede üst seviye telefonlar gibi portre çekimleri yapabilecek olan cihaz oldukça tercih edilecek gibi duruyor.
Xiaomi iki farklı versiyonunu çıkardığı telefonunun 2 GB‘lık modeline 91, 3 GB‘lık modeline ise 98 dolar fiyat değeri biçti. Çift kameralı bir telefon için oldukça ucuz olan bu telefonu ülkemizde görmeyi beklemiyoruz. Ancak çift kameralı ve güçlü bir batarya ile Hindistan pazarına giren Xiaomi yüz dolardan ucuz telefonu için olumlu şeyler düşünmekte. Giriş seviye telefonları için iyi özellikleri ve fiyatı olan telefon, Hindistan pazarını kasıp kavuracak mı yakında göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Geekbench sonuçlarına göre Mi 10 Pro modeli, Galaxy S20’den daha iyi
Xiaomi, 13 Şubat tarihinde öncelikle Çin pazarı için, Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Aynı zamanda her iki telefonu da küresel anlamda pazara getireceğinin sözünü veren firma, bunun için 23 Şubat’ta yapılacak olan küresel duyuru etkinliği MWC’yi bekliyor. Piyasaya sürülmeden önce Mi 10 Pro modeli Geekbench sonuçlarında gözükerek bize sahip olduğu gücü gösterdi.
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Model sonuçlarda oldukça etkileyici bir performans göstererek, tek çekirdek alanında 904 puan, çok çekirdek alanında ise 3290 puan aldı. Karşılaştırma amacıyla, Samsung Galaxy S20 5G modelinin, tek çekirdek performansında 561 puan, çok çekirdek performansında ise 2358 puan aldığını hatırlatalım.
Her şeye rağmen, daha yüksek Geekbench puanlarının bir akıllı telefon hakkında tüm detayları vermediğini belirtmek gerek. Bazen yüksek Geekbench skoruna sahip telefonlar, düşük olanlara göre daha yüksek performans göstermeyebilir ve bu durum Mi 10 Pro modeli içinde geçerli.
Test sonuçlarında, 8 GB RAM kapasitesine sahip olduğu görülen model için, bazı kaynaklar 16 GB RAM kapasitesine sahip bir modelin daha olacağını söylemekte. Ek olarak cihazın 120Hz ekran yenileme hızına sahip 6.4 inç Full HD+ bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Son detaylar ise cihazın önünde iki adet delikli kamera bulunacağı yönünde.
Model arka kısmında, 108MP + 48MP + 12MP + 8MP çözünürlüklerine sahip dörtlü kamera kurulumuyla gelecek ve henüz selfie kamerasının çözünürlüğüyle ilgili gerçek bir bilgi bulunmamakta. Güç kısmında ise akıllı telefona, 65W hızlı şarj destekli 5250mAh gücünde devasa bir batarya güç verecek.