Arif V 216 İçin 3 Yeni Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Arif V 216 İçin 3 Yeni Tanıtım Videosu Yayınlandı!

14 Kasım, 2017 Dizi/Film/Kitap 0 yorumlar

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Cem Yılmaz’ın sevilen filmleri G.O.R.A. ve A.R.O.G. filmlerin devamı niteliğinde sayılabilecek yeni filmi Arif V 216 için üç yeni tanıtım videosu yayınlandı.

2018 yılının Ocak ayında sinemalardaki yerini alacak olan yeni Cem Yılmaz filmi Arif V 216, milyonlarca kişi tarafından izlenip dillere pelesenk olan sözleri ile öne çıkan G.O.R.A. ve A.R.O.G. filmlerinin devamı niteliği taşıması ile merak uyandırıyor. Kadrosunda güçlü isimler barındıran film için ise üç yeni tanıtım videosu yayınlandı.

Erşan Kuneri V 26 Saniye, Pembeşeker V 32 Saniye ile Zeki Müren V 35 Saniye adlarını taşıyan videoları sırayla aşağıdan görebilirsiniz.

Erşan Kuneri V 26 Saniye

Pembeşeker V 32 Saniye

Zeki Müren V 35 Saniye

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