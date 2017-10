Arena of Valor: 5v5 Arena (Mobil) İnceleme

Arena of Valor ya da bir önceki versiyonuna ait olan ismini duymuş olabileceğiniz Strike of Kings, Tencent Games adlı şirket tarafından yayımlanmış bir 5v5 MOBA oyunu.

Tencent Games şirketinin adını daha önceden duymuş olabilirsiniz. Zira şirket, Riot Games’in sahip şirketi konumunda. League of Legends gibi çok popüler bir oyunun yapımcısından çıkmış bir oyun olarak Arena of Valor tahmin edebileceğiniz gibi tasarım, oynanış ve stabillik olarak League of Legends’a çok benzer bir yapıya sahip. Fakat şaşırtıcı şekilde oyun popülerliğinin büyük bir kısmını bu özellikleri ile değil, DC Comics karakterlerini barındırması ile elde ediyor.

80 Milyon günlük oyuncu barındıran ve her ay 200 milyon yeni oyuncu kazanan Arena of Valor çıkışının ardından, Google Play Store’da MOBA kitlesinin iplerini eline almış gibi gözüküyor. Bildiğiniz gibi mobil oyunlarda oyunun tasarımı, oynanabilirliği ve stabilizenin yanı sıra en merak edilen ve sorun yaratan etkenlerden birisi de, bu oyunun ne kadar zamanınızı harcayacağı. Eğer zaman etkeni size de bir baş belası oluyorsa şanslısınız, çünkü 10 dakika sürecek olan maçlar, sizi oyuna uzun bir süre hapis etmeyecek.

Oyuna kayıt işlemi her mobil oyunda olduğu gibi gayet basit; oyunu yükledikten sonra oyun, son yayımlanmış olan yamaları indirerek size en uygun sunucuyu seçmenizde yardımcı oluyor. Facebook ile giriş yapabileceğiniz oyunu kayıt yapmadan önce denemek istiyorsanız, ziyaretçi olarak basit bir şekilde giriş yapabilirsiniz. iOS kullanıcısı iseniz Game Center üzerinden de oyuna giriş yapmanız mümkün.

Giriş işlemini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra oyun bize MOBA oyunları ile ne kadar aşina olduğumuzu soruyor ve daha sonrasında bizi seviyemize göre bir öğretici moduna sokuyor. Fakat bu öğretici modu da çoğu oyunlarda olduğu gibi yavaş, sıkıcı ve bir MOBA oyunu hakkında hiç bilgi sahibi olmayan insanlar için tasarlanmış. Oyunun kontrol mekanizması gayet rahat ve çabuk alışılabilir bir özellik taşıyor. Oyun içi arayüzüne gelecek olursak, ekranı boş bilgilerle doldurmadan gayet zengin bir biçimde tasarlanmış. Oyun çoğu mobil oyununun aksine çok kolay bir kontrol mekanizmasına ve temiz bir arayüze sahip olduğundan oyunda ustalaşmanız çok uzun sürmüyor.

Çeşitli oyun modlarına sahip olan Arena of Valor, bir MOBA oyunun karşılaştığı en büyük sorun olan AFK problemine, yani oyunu terk eden oyunculara karşı bir çözüm bulmuş durumda. Eğer ki dereceli gibi önemli bir oyun oynuyor ve bir takım arkadaşınız eksiliyor ise, oyun terk eden oyuncunun yerine bir yapay zeka devreye sokuyor ve böylece sayı olarak geri düşmemiş oluyorsunuz.

Belki de Arena of Valor hakkında yaşayabileceğiniz en büyük hayal kırıklığı, oyunu DC Comics karakterleri için yüklemekten kaynaklanıyor. Çünkü oyuna girdikten sonra, DC karakterleri ile oynayabilmeniz için büyük bir zaman geçirerek para kazanmanız ve bu zamana kadarda belli başlı karakterleri satın alarak bir kaç tanıdık yüz kazanmanız gerekiyor. Oyun içerisinde para ile satın alabileceğiniz çoğu içeriği, oyunda zaman geçirerek de sahip olabileceğinizden oyuna para vermek kullanıcılara pek uygun bir fikir gibi durmuyor.

Son olarak üstte bahsettiğimiz küçük problemlerden etkilenmeyen bir oyuncu iseniz, bu oyundan çok büyük zevk alabileceğinizi ve ileride oyunun çok daha büyük yerlere gelebileceğini söyleyebiliriz. Ne de olsa DC her oyuna bu kadar ilginin şerefini kolay kolay vermez.

Oyunu Google Play Store üzerinden indirmek isterseniz buradan, App Store üzerinden indirmek isterseniz de buradan indirebilirsiniz.