Apple’ın yeni MagSafe Şarj Cihazı ve kılıflarının ilk görüntüleri paylaşıldı

Kablosuz şarj ve kablolu şarj konusunda, bu yıl, hızlı şarj teknolojisinin sınırları zorlandı. Mi 10 Ultra ve IQOO 5 telefonlar 120W kablolu şarjı destekliyor ve Qualcomm’un birçok cihaza 100W+ hızlı kablolu şarj sağlayan Quick Charge, 5.0 ‘ı duyurmasının ardından listeye yeni cihazların eklenmesi de an meselesi.

Ayrıca ,kablolu şarj, bu yıl hızlanan tek şey değil. Kablosuz şarj, 50W hızlı kablosuz şarjı destekleyen Mi 10 Ultra gibi telefonlarda da önemli bir değeri gördü. Şimdi ise aldığımız sızıntılara göre, önümüzdeki sene çıkacak telefonların 100W hızlı kablosuz şarjı destekleyeceğini öğrendik. Eğer bu gerçekleşirse kablo ile telefonu şarj etme alışkanlığı tarih olabilir.

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Kablosuz şarj nedir ve avantajları nelerdir?

Kablosuz şarj teknolojisi, aslında, cihazların kendilerine özel hazırlanmış şarj cihazlarına bir tür indüksiyon yöntemi ile kablolu ya da kablosuz bir şekilde bağlanması ve bu şekilde şarj olmasıdır.

Kablosuz şarj aleti, cihazın türüne ve modeline göre kablolu ya da kablosuz olabilmektedir. Küçük ev aletlerinde ve telefonlarda kullanılan kablosuz şarj modelleri çalışma prensibinde şarj eden cihaz kablo ile elektriğe bağlanırken; şarj olacak cihaz kablosuz bir şekilde sistemden şarj olabilmektedir. Fakat cihazın şarj olacağı apart elektrikten güç alır.

Kablosuz şarj özelliğinin avantajları arasında en önemli olanı cihazınızı istediğiniz yerde şarj edebilme imkanıdır. Aynı zamanda şarj etme işlemi tamamlandığında otomatik olarak işlemi durdurma özelliğine sahiptir. Bu özellik de hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de cihazınızın gereğinden fazla manyetik alana maruz kalmasını engeller.Ayrıca, kablosuz şarjın 100 watt gibi bir değere çıkması ortalama bir telefonu yaklaşık yarım saat gibi bir sürede şarj olması demek ve bu inanılmaz .

100W hızlı kablosuz şarjı destekleyen telefonların çıkacağı bilgisi ise Digital Chat Station’dan Çinli bir kişinin araştırma laborotuvarlarından aldığı bilgilerlen diyebiliriz Şu anda hangi üreticilerin 100W hızlı kablosuz şarjı geliştirdiği hakkında bilgi yok ancak kendimize ait birkaç tahminimiz var. Xiaomi, hızlı kablosuz şarj teknolojisinde şu anki lider olduğu için bu markanın 100 W değerine ulaşması pek mantıklı görünmüyor. Çünkü Xiaomi markasının 55W hızlı kablosuz şarj cihazını halihazırda satışta ve sektörde liderler. Ayrıca, Xiaomi Mi 10 Ultra 50W değerinde hızlı şarjı destekliyor. Bu sebepten dolayı Xiaomi’den böyle bir girişim beklemiyoruz.

OPPO ise kablosuz şekilde cihazları şarj etme teknolojisinde değeri 100W’a çıkarmaya çalışan bir üreticiilerden birisi diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz temmuz ayında , Çinli telefon şirketi, 4000 mAh’lik bir pili boştan dolana kadar sadece 30 dakikada şarj edebilen 65W AirVOOC Kablosuz Şarj teknolojisini duyurdu. Ancak henüz ticari lansmanı yapılmadı. Ticari lansman yapılmasını heyecanla bekliyoruz

Bu yıl şarj teknolojisindeki gelişmeler açısından telefon endüstrisi için ilginç bir ilginç bir yıl oldu. Önümüzdeki yıl bu teknolojiyi kesinlikle görmek istiyoruz.