iPhone 12 pil kapasiteleri ortaya çıktı!

Apple’ın iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri Brezilya’da yasal onay aldı ve hükümet belgeleri telefonların pil kapasitelerini ortaya çıkardı.

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iPhone 12 pil kapasiteleri nasıl?

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, ABD’de 16 Ekim Cuma günü ön sipariş için satışa sunuldu, ancak Apple şimdiden cihazları diğer pazarlara getirme sürecine girmiş bulunuyor. Örnek olarak, Brezilya’da elektronik ürünlerin satılmasına izin veren veya bunu engelleyen ANATEL isimli bir sertifika kurumunun yeni belgeleri Technoblog tarafından ortaya çıkarıldı.

Bu belgeler, iPhone 12 Mini’nin 2,227 mAh, iPhone 12’nin ise 2.815 mAh batarya kapasitesine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Brezilya’nın Federal İletişim Komisyonu muadili olan ANATEL, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max cihazlarındaki pilleri de onayladı. Ancak, bu modellerin kapasiteleri şu anda net değil.

Bilindiği üzere Apple, iPhone cihazlarının pil kapasitelerini açıklamıyor. Şirket bunun yerine tahmini pil ömrünü belirtiyor. Örnek olarak iPhone 12 mini’nin 15 saate, iPhone 12’nin ise 17 saate kadar video oynatımı yapabileceğini söylemişti.